Суперкар-амфибия, который можно купить: он разгоняется до 46 узлов на воде

Платформу для Hydra Spyder в своё время позаим­ствовали у одной из моделей Chevrolet, но снабдили собственным кузовом (верх — пластиковый, плоская нижняя часть — алюмини­евая) и оригиналь­ной подвеской: амфибия может втягивать колёса в кузов, когда находится на воде. Весит машина менее полутора тонн.

В движение на суше суперкар приводится 6,2-литровым V8, развивающим 450 л.с. в паре с 5-ступен ­чатой механической коробкой, а в воде — водомётным движителем. Как утверждает продавец со ссылкой на разра­ботчиков, машина способна разогнаться до 200 км/ч по асфальту и до 46 узлов (около 85 км/ч) на воде, при этом тестиро­валась она с четырьмя пассажирами.

Пробег выставленного на продажу экземпляра — всего 275 километров, что вкупе с редкостью модели и обуславли­вает высокую цену. Однако издание Autoevolution отмечает, что за эти деньги в США можно приобрести не только полноценный катер, но и пикап для его буксировки.