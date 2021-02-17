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Суперкар-амфибия, который можно купить: он разгоняется до 46 узлов на воде

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-площадке Gateway Classic выставлен на продажу суперкар-амфибия Cool Hydra Spyder, собранный в 2008 году. Таких сделано всего шесть экзем­пляров. У амфибии кузов из пластика и алюминия, двигатель от Корветта, минимальный пробег и цена в 189 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей).

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  • Платформу для Hydra Spyder в своё время позаим­ствовали у одной из моделей Chevrolet, но снабдили собственным кузовом (верх — пластиковый, плоская нижняя часть — алюмини­евая) и оригиналь­ной подвеской: амфибия может втягивать колёса в кузов, когда находится на воде. Весит машина менее полутора тонн.

  • В движение на суше суперкар приводится 6,2-литровым V8, развивающим 450 л.с. в паре с 5-ступен­чатой механической коробкой, а в воде — водомётным движителем. Как утверждает продавец со ссылкой на разра­ботчиков, машина способна разогнаться до 200 км/ч по асфальту и до 46 узлов (около 85 км/ч) на воде, при этом тестиро­валась она с четырьмя пассажирами.

  • Пробег выставленного на продажу экземпляра — всего 275 километров, что вкупе с редкостью модели и обуславли­вает высокую цену. Однако издание Autoevolution отмечает, что за эти деньги в США можно приобрести не только полноценный катер, но и пикап для его буксировки.

  • Прошлой осенью на аукцион выставлялась одна из самых массовых амфибий в истории современного автопрома — Amphicar 770 выпуска 1967 года. Мало­литражный кабриолет, способный и плавать, и ездить, оценили в 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

Обзавелись бы суперкаром-амфибией?

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