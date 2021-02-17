Суперкар-амфибия, который можно купить: он разгоняется до 46 узлов на воде
Дмитрий Елизаров
На онлайн-площадке Gateway Classic выставлен на продажу суперкар-амфибия Cool Hydra Spyder, собранный в 2008 году. Таких сделано всего шесть экземпляров. У амфибии кузов из пластика и алюминия, двигатель от Корветта, минимальный пробег и цена в 189 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей).
Платформу для Hydra Spyder в своё время позаимствовали у одной из моделей Chevrolet, но снабдили собственным кузовом (верх — пластиковый, плоская нижняя часть — алюминиевая) и оригинальной подвеской: амфибия может втягивать колёса в кузов, когда находится на воде. Весит машина менее полутора тонн.
В движение на суше суперкар приводится 6,2-литровым V8, развивающим 450 л.с. в паре с
5-ступенчатой механической коробкой, а в воде — водомётным движителем. Как утверждает продавец со ссылкой на разработчиков, машина способна разогнаться до 200 км/чпо асфальту и до 46 узлов (около 85 км/ч)на воде, при этом тестировалась она с четырьмя пассажирами.
Пробег выставленного на продажу экземпляра — всего 275 километров, что вкупе с редкостью модели и обуславливает высокую цену. Однако издание Autoevolution отмечает, что за эти деньги в США можно приобрести не только полноценный катер, но и пикап для его буксировки.
Прошлой осенью на аукцион выставлялась одна из самых массовых амфибий в истории современного автопрома — Amphicar 770 выпуска 1967 года. Малолитражный кабриолет, способный и плавать, и ездить, оценили в 75 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).