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Огнеупорные: 10 невероятных пожарных автомобилей

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Все пожарные машины крутые. Потому что создать огнеопасную ситуацию может любой автомобиль, а предотвратить её или ликвидировать последствия — лишь единицы. Но в мире существует некоторое количество автомобилей, которые способны впечатлить сильнее, чем Уралы, КаМАЗы и МАЗы знакомого красного цвета. Сегодня рассказываем о десяти самых необычных «пожарках».

Mercedes-Benz Nürburg 460 Kraftfahrspritze

Модель Nürburg 460 была разработана в 1928 году Фердинандом Порше. Элегантный лимузин с рядным восьми­цилиндровым двигателем позици­ониро­вался как конкурент Horch 8, однако из-за старомодной «высокой» рамы не пользовался ожидаемой популяр­ностью у состоятельных господ. Но Mercedes-Benz не был бы собой, если бы не превратил недостатки своей машины в преимущества.

Высокий клиренс позволял Nürburg 460 проезжать там, где отсут­ствовали дороги, поэтому на шасси W08 было построено несколько много­функциональных автомобилей. В том числе 9 специ­альных машин для противо­пожарных служб Лиссабона (Португалия), где после революции 1926 года установилась военная диктатура. Пожарные лимузины были оснащены 350-литровыми баками с водой, мощными насосами, 100-метровыми шлангами, а также раскладными лестницами, закреплёнными на боковинах кузова.

Просто для понимания: представьте себе пожарный S-класс в 2020-м...

Maserati Quattroporte CEA Vigili del Fuoco

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CEA Squadra Corse — подразделение, которое отвечает за пожарную безопасность на большинстве автодромов Италии. Эти парни помогали тушить пожар после аварии, которая произошла на старте Гран-При Италии 1978 года, когда Ронни Петерсон получил перелом обеих ног, а Витторио Брамбилла потерял сознание после попадания в шлем отлетевшего колеса.

Для быстрого реагирования пожарным нужны скоростные автомобили. И они у CEA Squadra Corse были. Первыми спецмашинами отряда в 1967 году стали модифицированные седаны Maserati Quattroporte — созданные Лучано Конти и Паоло Моруцци пикапы возили в багажных ложах лафетные стволы. Там же установили компрессоры и пенообразователи. Короче говоря, в распоряжении спасателей было всё, чтобы успеть вовремя.

Кстати, на Нюрбургринге роль пожарной машины какое-то время выполнял Porsche 911. О нём мы рассказывали в этой подборке.

Range Rover TACR2

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TACR2 (Truck Fire-Fighting Airfield Crash Rescue 2, что можно перевести как «аэродромно-аварийная спасатель­ная пожарная машина второго поколения») состоял на службе военно-воздушных и военно-морских сил Велико­британии с середины 1970-х до начала 2000-х. Несколько таких внедорожников даже базировались на авианосцах!

TACR2 представляет собой Range Rover первого поколения с третьей осью (на неё тяга не подаётся), вместитель­ным задним кофром, а также знаком Follow Me на корме. На борту установ­лены бак с водой, компрессор, пено­образователь, несколько лестниц и лёгких огне­тушителей. Потушить пылающий истребитель такой машиной вряд ли получится, но устранить локальное возгорание — вполне.

В большинстве музеев военно-воздушных сил Велико­британии хоть один TACR2 да имеется.

ЗиЛ-Sides VMA-30

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В Советском Союзе тоже хватало удивительных пожарных машин. Например, Зил-Sides VMA-30, который был создан ВО «Внештехника» совместно с французской фирмой Sides.

Под массивным кузовом скрываются рама и двигатель ЗиЛ-131. Согласно проекту, кузовные панели должны были быть стеклопластиковыми, но ради большей надёжности и огне­упорности их всё же сделали металли­ческими. Из-за этого автомобиль получился тяжелее, чем планиро­валось. И это во многом отпугнуло потенциальных покупателей модели — да ещё и вкупе с большим ценником.

Построили всего два экземпляра VMA-30, один из которых возглавлял колонну советской пожарной техники на Олимпиаде-80. После Игр чудо-ЗиЛ поступил на службу в пожарную часть Москов­ского района Ленин­града, где проработал до начала 90-х годов, пока у него не сломался двигатель. Прямую замену искать ему не стали, потому что потребность в массивном пожарном грузовике в городе была мизерной.

Однако у VMA-30 много интересных решений: кабина для пожарных с пластиковыми стульями (чтобы те меньше пачкались и не рас­сыхались от влаги и пожарной робы, как деревянные), иностранные насосы высокого давления, французские фары Cibie. Даже жаль, что советско-французский проект так и не выстрелил.

Big Wind

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Поскольку в мире существует множество нефтяных место­рождений, потребность в специ­ализиро­ванной технике, которая поможет потушить пожар на скважине, существо­вала примерно всегда. Апофеозом инженерной мысли стала машина Big Wind, созданная в дружественной Болгарии в 1991 году. Правда, придумывали машину не для СССР, а для Кувейта.

Big Wind представлял собой шасси танка Т-34, на котором распо­лагалось два турбореактивных двигателя РД-25-300 от истребителя МиГ-21. Над соплами двигателей размещались три форсунки, которые, подавая воду на турбо­реактивные струи, образовывали газоводяную смесь. Такой поток не только лишал очаг возгорания кислорода, но и тут же охлаждал его. В среднем на ликвидацию одного возгорания на скважине Big Wind тратил всего 10–15 минут!

Для управления этой колесницей требовалось три человека: водитель, оператор и наводчик, которому в кабине места не нашлось: пришлось догонять Big Wind пешком. Благо, ехала машина небыстро: эксплуатаци­онная скорость — 5 километров в час.

Iveco Magirus Marconi Duffy

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Сложно представить пожарный автомобиль ещё более универсальный, чем Iveco Magirus Marconi Duffy. Благодаря высокому клиренсу ему не страшно бездорожье. И на городских улицах он тоже себя ощущает отлично: две из трёх осей — поворотные. Наконец, благодаря герметичной надстройке над шасси Duffy может плавать. Буквально — как лодка.

На жёсткой поверхности машину в движение приводит турбодизель Iveco на 280 л.с. С ним сочетается автомати­ческая трансмиссия Allison, которая раздаёт тягу на все шесть колёс. Когда же приходит время двигаться по воде, в ход вступают два водомётных движителя Ultrajet — Duffy способен плыть со скоростью до 15 километров в час. Есть у машины небольшой водомёт и в передней части для движения по воде задним ходом.

По умолчанию Iveco Magirus Marconi Duffy идёт без оборудования для пожаро­тушения — его выбирает заказчик. Причём амфибию можно приобрести вообще без дополни­тельной техники, в спасательно-десантном варианте. При таком раскладе в кузове смогут разместиться 12 человек.

Jaguar S-Type R Silverstone Fire Tender

Пожарные машины быстрого реагирования и в XXI веке не утратили своего лоска. Например, осенью 2002 года в распоряжение трассы Сильвер­стоун поступил специальный Jaguar S-Type R, который, несмотря на практически стандартную внешность, тоже кое-чего умеет.

Снаружи пожарный S-Type R выделяется лишь краской Phoenix Red с жёлтой полосой и проблеско­выми маячками на крыше. Внутри же изменений гораздо больше: место заднего дивана занял 90-литровый баллон с пеной, к которому подключён восьми­метровый пожарный рукав, передние сиденья заменены ковшами Recaro, а всю клетку салона обрамляет каркас безопасности. Ещё четыре лёгких огне­тушителя лежат в багажнике.

Силовой агрегат S-Type R в пожарной версии остался прежним. Под капотом находился 400-сильный V8 с компрессором, который разгонял седан до 100 километров в час всего за 5,5 секунды.

Mercedes-Benz Actros 7660 14×8 Bronto Skylift Typ F112 HLA

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Название этой машины трудно выговорить и почти невозможно запомнить, однако знать её в лицо стоит. Как минимум из-за того, что бригады этого грузовика могут тушить пожары на высоте, о которой остальные лишь мечтают!

Раскладной подъёмник Скайлифта способен подниматься на высоту до 112 метров. То есть почти на 30 этажей! Впрочем, функционал грузовика не ограничи­вается пожаро­тушением — для монтажных и очистных работ на высоте он тоже вполне подходит.

Из семи осей Bronto Skylift на шасси Mercedes Actros лишь средние две не могут поворачивать, поэтому с манёвренностью у супер­пожарки проблем нет. Тяга турбо­дизельного двигателя поступает на четыре оси из семи, что, впрочем, ясно прямо из названия.

Skeeter Ford F-550 Platinum Edition 6×6 Firewalker

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Если бы пожарным машинам выдавали какие-то награды за стиль, то шести­колёсный Ford F-550 от Skeeter мог бы претен­довать на главный приз. На таком здоровяке не зазорно и к какому-нибудь клубу подъехать, даже если в нём не горит ничего, кроме пары коктейлей В52.

Впрочем, тушить настоящие пожары этот пикап тоже умеет. В недрах массивной задней надстройки прячется бак с водой на 2270 литров, а фронтальный бранд­спойт имеет много­точечную систему и дистанци­онное управление. Плюс, в кофрах прячется множество дополни­тельного оборудо­вания, необходимого для борьбы с огнём и спасения людей, вроде топориков и лестниц.

У F-550 также есть силовой бампер, лебёдка и злющие шины, так как делали эту модель для того, чтобы тушить огонь в трудно­доступных местах.

BMW i3, Opel Adam и другие «малыши»

BMW i3 Feuerwehr
BMW i3 Feuerwehr
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BMW i3 Feuerwehr

Помимо больших грузовиков и внедорожников в европейских (и не только) странах суще­ствуют пожарные машины сопровож­дения. Которые достав­ляют на места дополни­тельное оборудо­вание или пробивают дорогу полно­ценным пожаркам через густой трафик.

В Германии эта функция возложена как на вполне привычные легковые авто­мобили, вроде BMW X3/X5, так и на мало­литражки, вроде Opel Adam или BMW i3. Круто, да? И экологично, кстати.

В большинстве случаев такие пожарные машины имеют на борту пару дополни­тельных огне­тушителей, аптечку с расширенным набором медика­ментов и другой негаба­ритный груз. Но даже такая мелочь может помочь в борьбе с огнём. К слову, в 1960-е эту роль успешно выполняла BMW Isetta.

Встречали необычные пожарные машины?

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