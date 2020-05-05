Огнеупорные: 10 невероятных пожарных автомобилей
Все пожарные машины крутые. Потому что создать огнеопасную ситуацию может любой автомобиль, а предотвратить её или ликвидировать последствия — лишь единицы. Но в мире существует некоторое количество автомобилей, которые способны впечатлить сильнее, чем Уралы, КаМАЗы и МАЗы знакомого красного цвета. Сегодня рассказываем о десяти самых необычных «пожарках».
Mercedes-Benz Nürburg 460 Kraftfahrspritze
Модель Nürburg 460 была разработана в 1928 году Фердинандом Порше. Элегантный лимузин с рядным восьмицилиндровым двигателем позиционировался как конкурент Horch 8, однако из-за старомодной «высокой» рамы не пользовался ожидаемой популярностью у состоятельных господ. Но Mercedes-Benz не был бы собой, если бы не превратил недостатки своей машины в преимущества.
Высокий клиренс позволял Nürburg 460 проезжать там, где отсутствовали дороги, поэтому на шасси W08 было построено несколько многофункциональных автомобилей. В том числе 9 специальных машин для противопожарных служб Лиссабона (Португалия), где после революции 1926 года установилась военная диктатура. Пожарные лимузины были оснащены 350-литровыми баками с водой, мощными насосами, 100-метровыми шлангами, а также раскладными лестницами, закреплёнными на боковинах кузова.
Просто для понимания: представьте себе пожарный S-класс в 2020-м...
Maserati Quattroporte CEA Vigili del Fuoco
CEA Squadra Corse — подразделение, которое отвечает за пожарную безопасность на большинстве автодромов Италии. Эти парни помогали тушить пожар после аварии, которая произошла на старте Гран-При Италии 1978 года, когда Ронни Петерсон получил перелом обеих ног, а Витторио Брамбилла потерял сознание после попадания в шлем отлетевшего колеса.
Для быстрого реагирования пожарным нужны скоростные автомобили. И они у CEA Squadra Corse были. Первыми спецмашинами отряда в 1967 году стали модифицированные седаны Maserati Quattroporte — созданные Лучано Конти и Паоло Моруцци пикапы возили в багажных ложах лафетные стволы. Там же установили компрессоры и пенообразователи. Короче говоря, в распоряжении спасателей было всё, чтобы успеть вовремя.
Кстати, на Нюрбургринге роль пожарной машины какое-то время выполнял Porsche 911. О нём мы рассказывали в этой подборке.
Range Rover TACR2
TACR2 (Truck Fire-Fighting Airfield Crash Rescue 2, что можно перевести как «аэродромно-аварийная спасательная пожарная машина второго поколения») состоял на службе военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании с середины
TACR2 представляет собой Range Rover первого поколения с третьей осью (на неё тяга не подаётся), вместительным задним кофром, а также знаком Follow Me на корме. На борту установлены бак с водой, компрессор, пенообразователь, несколько лестниц и лёгких огнетушителей. Потушить пылающий истребитель такой машиной вряд ли получится, но устранить локальное возгорание — вполне.
В большинстве музеев военно-воздушных сил Великобритании хоть один TACR2 да имеется.
ЗиЛ-Sides VMA-30
В Советском Союзе тоже хватало удивительных пожарных машин. Например, Зил-Sides VMA-30, который был создан ВО «Внештехника» совместно с французской фирмой Sides.
Под массивным кузовом скрываются рама и двигатель ЗиЛ-131. Согласно проекту, кузовные панели должны были быть стеклопластиковыми, но ради большей надёжности и огнеупорности их всё же сделали металлическими.
Построили всего два экземпляра
Однако у VMA-30 много интересных решений: кабина для пожарных с пластиковыми стульями (чтобы те меньше пачкались и не рассыхались от влаги и пожарной робы, как деревянные), иностранные насосы высокого давления, французские фары Cibie. Даже жаль, что советско-французский проект так и не выстрелил.
Big Wind
Поскольку в мире существует множество нефтяных месторождений, потребность в специализированной технике, которая поможет потушить пожар на скважине, существовала примерно всегда. Апофеозом инженерной мысли стала машина Big Wind, созданная в дружественной Болгарии в 1991 году. Правда, придумывали машину не для СССР, а для Кувейта.
Big Wind представлял собой шасси танка
Для управления этой колесницей требовалось три человека: водитель, оператор и наводчик, которому в кабине места не нашлось: пришлось догонять Big Wind пешком. Благо, ехала машина небыстро: эксплуатационная скорость — 5 километров в час.
Iveco Magirus Marconi Duffy
Сложно представить пожарный автомобиль ещё более универсальный, чем Iveco Magirus Marconi Duffy. Благодаря высокому клиренсу ему не страшно бездорожье. И на городских улицах он тоже себя ощущает отлично: две из трёх осей — поворотные. Наконец, благодаря герметичной надстройке над шасси Duffy может плавать. Буквально — как лодка.
На жёсткой поверхности машину в движение приводит турбодизель Iveco на 280 л.с. С ним сочетается автоматическая трансмиссия Allison, которая раздаёт тягу на все шесть колёс. Когда же приходит время двигаться по воде, в ход вступают два водомётных движителя Ultrajet — Duffy способен плыть со скоростью до 15 километров в час. Есть у машины небольшой водомёт и в передней части для движения по воде задним ходом.
По умолчанию Iveco Magirus Marconi Duffy идёт без оборудования для пожаротушения — его выбирает заказчик. Причём амфибию можно приобрести вообще без дополнительной техники, в спасательно-десантном варианте. При таком раскладе в кузове смогут разместиться 12 человек.
Jaguar S-Type R Silverstone Fire Tender
Пожарные машины быстрого реагирования и в XXI веке не утратили своего лоска. Например, осенью 2002 года в распоряжение трассы Сильверстоун поступил специальный Jaguar
Снаружи пожарный S-Type R выделяется лишь краской Phoenix Red с жёлтой полосой и проблесковыми маячками на крыше. Внутри же изменений гораздо больше: место заднего дивана занял 90-литровый баллон с пеной, к которому подключён восьмиметровый пожарный рукав, передние сиденья заменены ковшами Recaro, а всю клетку салона обрамляет каркас безопасности. Ещё четыре лёгких огнетушителя лежат в багажнике.
Силовой агрегат S-Type R в пожарной версии остался прежним. Под капотом находился 400-сильный V8 с компрессором, который разгонял седан до 100 километров в час всего за 5,5 секунды.
Mercedes-Benz Actros 7660 14×8 Bronto Skylift Typ F112 HLA
Название этой машины трудно выговорить и почти невозможно запомнить, однако знать её в лицо стоит. Как минимум из-за того, что бригады этого грузовика могут тушить пожары на высоте, о которой остальные лишь мечтают!
Раскладной подъёмник Скайлифта способен подниматься на высоту до 112 метров. То есть почти на 30 этажей! Впрочем, функционал грузовика не ограничивается пожаротушением — для монтажных и очистных работ на высоте он тоже вполне подходит.
Из семи осей Bronto Skylift на шасси Mercedes Actros лишь средние две не могут поворачивать, поэтому с манёвренностью у суперпожарки проблем нет. Тяга турбодизельного двигателя поступает на четыре оси из семи, что, впрочем, ясно прямо из названия.
Skeeter Ford F-550 Platinum Edition 6×6 Firewalker
Если бы пожарным машинам выдавали какие-то награды за стиль, то шестиколёсный Ford
Впрочем, тушить настоящие пожары этот пикап тоже умеет. В недрах массивной задней надстройки прячется бак с водой на 2270 литров, а фронтальный брандспойт имеет многоточечную систему и дистанционное управление. Плюс, в кофрах прячется множество дополнительного оборудования, необходимого для борьбы с огнём и спасения людей, вроде топориков и лестниц.
У F-550 также есть силовой бампер, лебёдка и злющие шины, так как делали эту модель для того, чтобы тушить огонь в труднодоступных местах.
BMW i3, Opel Adam и другие «малыши»
Помимо больших грузовиков и внедорожников в европейских (и не только) странах существуют пожарные машины сопровождения. Которые доставляют на места дополнительное оборудование или пробивают дорогу полноценным пожаркам через густой трафик.
В Германии эта функция возложена как на вполне привычные легковые автомобили, вроде BMW
В большинстве случаев такие пожарные машины имеют на борту пару дополнительных огнетушителей, аптечку с расширенным набором медикаментов и другой негабаритный груз. Но даже такая мелочь может помочь в борьбе с огнём. К слову, в