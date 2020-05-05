Огнеупорные: 10 невероятных пожарных автомобилей

Модель Nürburg 460 была разработана в 1928 году Фердинандом Порше. Элегантный лимузин с рядным восьми­цилиндровым двигателем позици­ониро­вался как конкурент Horch 8, однако из-за старомодной «высокой» рамы не пользовался ожидаемой популяр­ностью у состоятельных господ. Но Mercedes-Benz не был бы собой, если бы не превратил недостатки своей машины в преимущества.

Высокий клиренс позволял Nürburg 460 проезжать там, где отсут­ствовали дороги, поэтому на шасси W08 было построено несколько много­функциональных автомобилей. В том числе 9 специ­альных машин для противо­пожарных служб Лиссабона (Португалия), где после революции 1926 года установилась военная диктатура. Пожарные лимузины были оснащены 350-литровыми баками с водой, мощными насосами, 100-метровыми шлангами, а также раскладными лестницами, закреплёнными на боковинах кузова.

Просто для понимания: представьте себе пожарный S-класс в 2020-м...