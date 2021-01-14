Супер-олени: самые эффектные проекты на базе «Волги» ГАЗ-21

После проведённых работ линия крыши не стала карикатурно покатой, а выпуклые «бёдра» задних крыльев эффектно подобрались к дверным проёмам. Средние стойки смещены назад, а родные стёкла «Волги» заменены более широкими аналогами из оргстекла. Вдобавок на образ работает двухцветный окрас с бежевой крышей. Грамотно, не находите?

Со слов продавца, тюнинг был проведён ещё до покупки, но внешний вид машины заставил задуматься об установке мотора помощнее. Правда, до свапа V8 руки так и не дошли, а после реставрации «Волга» проехала всего ничего — меньше тысячи километров.