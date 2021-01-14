Супер-олени: самые эффектные проекты на базе «Волги» ГАЗ-21
Константин Новацкий
С тех пор, как «двадцать первая» «Волга» покинула конвейер, минуло уже 50 лет. За это время модель с оленем на капоте успела полюбить другая аудитория — коллекционеры, киношники и, конечно, тюнеры-кастомайзеры. И не так уж важно, чем конкретно привлекает «Волга» работников болгарки и сварки — простотой конструкции, внешностью в стиле заокеанских
«Волга»-купе. На продажу
Купеобразные версии обтекаемых классик-каров зачастую сильно проигрывают в стиле. В профиль такие машины кажутся куцыми и непропорционально короткими, ведь урезание двух дверей и перенос стоек, как правило, рушит весь силуэт седана-исходника. Это мы к чему? К тому, что из любого правила есть исключения. Взгляните на этот, выставленный на Авто.ру экземпляр
После проведённых работ линия крыши не стала карикатурно покатой, а выпуклые «бёдра» задних крыльев эффектно подобрались к дверным проёмам. Средние стойки смещены назад, а родные стёкла «Волги» заменены более широкими аналогами из оргстекла. Вдобавок на образ работает двухцветный окрас с бежевой крышей. Грамотно, не находите?
Со слов продавца, тюнинг был проведён ещё до покупки, но внешний вид машины заставил задуматься об установке мотора помощнее. Правда, до свапа V8 руки так и не дошли, а после реставрации «Волга» проехала всего ничего — меньше тысячи километров.
«Волга»-хотрод с пневмоподвеской
Пройти мимо пышного проекта из Тюмени совершенно невозможно. Практически лежащая на земле кастомизированная «Волга» привлекает внимание не только карамельным окрасом, но и стилистической близостью к американским классик-карам. На сокращение дистанции между этим хотродом и каким-нибудь доработанным Holden или Chevrolet работают скрытые арки задних колёс, хромированные диски, пухлый багажник и эффектный чоп-топ — то есть занижение линии крыши путём урезания стоек.
При этом «сердце» и прочие жизненно важные органы машины — из Японии. Под горбатым капотом в стиле ЗиМа прячется современный V8 от Toyota Majesta. К нему же пристыкована автоматическая коробка. Так уж вышло, что японские запчасти в Тюмени гораздо доступнее и намного дешевле американских.
Кстати, ярко-красный — уже второй оттенок «Волги» после масштабных доработок. Изначально лоурайдер был фиолетовым, но к 2019 году тюнеры внесли пару изменений, а заодно и сменили цвет.
«Волга»-купе с начинкой BMW
Сразу о начинке: на самом деле в документах эта гремевшая в своё время «двадцать первая» значится как BMW. Почему? Потому что основа тут — от немецкой «восьмёрки» в кузове E31. Однако огорчений по этому поводу не было и нет: мастера московской студии «Автолак» / A:Level обрамили немецкий исходник с отличным шасси металлическими панелями почти как у «Волги». И чуть ли не каждый элемент, будь то крыло или дверь, настолько хорошо сочетал дух классики с динамичными пропорциями, что вся машина выглядела цельно и аутентично. И лишь при детальном рассмотрении из образа вычленялась европейская «осанка», а следом — и намёки на баварские корни машины, включая салон, в котором мало что поменялось.
Кстати, о названии. Проект двухдверки получил простое, но громкое имя: Volga V12 Coupe. И под длиннющим капотом, само собой, прятался далеко не родной газовский «атмосферник» и даже не «восьмёрка» от BMW — донором стала топовая модель 850 CSi, с дюжиной цилиндров, 5,6 литра рабочего объёма, 380 силами и шестиступенчатой «механикой».
В 2002-м (через год после дебюта) купе навестило парижский автосалон и получило неофициальный титул красивейшего из автомобилей французской выставки. Тогда же мир узнал стоимость диковинной Volga V12: полмиллиона долларов!
«Волга»-кабрио с подъёмными дверями
Творчество A:Level вдохновил целое множество российских тюнеров на переделки советских седанов. Правда, далеко не все отталкивались от идеи купе с немецкой начинкой. Кое-кто резал «Волгам» крыши, создавая прогулочные кабриолеты наподобие штучных парадных фаэтонов советской эпохи.
Один из таких в 2010 году появился на свет под именем «Арарат». Как водится, в ходе работ рамки дозволенного значительно расширились, и вместо сдержанной четырёхдверки получилось нечто куда более экзотическое и эгоистичное.
Помимо современных компонентов, проект открытой «Волги» получил подъёмные дверные створки в стиле Lamborghini и кожаный салон от Chrysler Sebring, а также японские агрегаты, включая 2,5-литровый мотор Nissan. Оригинальную начинку конца
Люто-«Волга» из Германии. С уткой вместо оленя
А вот — настоящая, лихая дичь. Проект дрэгстера на базе
Вообще советско-немецкий кастом требует пристального изучения. Так, например, можно заметить резиновую уточку, сидящую на «кастрюле» воздушного фильтра, походный фонарь на моторном щите или амбарные петли крышки багажника. А клокотание американского V8 на низких оборотах лучше не наблюдать, а слушать. Наверняка именно ради этого звука тюнеры вынули из машины все стёкла.
«Волга»-Cayenne с «вождями»
Эту «волжанку» вы, скорее всего, знаете в лицо. Проект «Мечта» родился 14 лет назад и с тех пор успел навестить бесчисленное множество фестивалей и выставок. Кроме того, знаменит и клиент-заказчик: «Волгу» у столичного ателье Cardi и компании «Р.А.Д.» заказал бизнесмен Евгений Чичваркин. Правда, помимо экстравагантной внешности, украшенной портретами советских вождей, в техзадании значился более заковыристый пункт. Речь шла о сращивании двух принципиально разных автомобилей: легкового седана
К проекту пришлось подключать партнёрские компании, а также специалистов по компьютерному моделированию, прототипированию, лазерному измерению и графике. На шасси немецкого донора закрепили скелет из стальных элементов ручной формовки, а внешние панели с учётом иных габаритов машины были созданы из стеклопластика. Их форму скопировали с оригинала, но масштабировали нужным образом. Даже радиаторная решётка взята не от «Волги», поскольку оригинальный элемент оказался мал: пришлось отливать новый из латуни.
Что касается Porsche, то сохранились и пневматическая подвеска Кайена, и его же 450-сильный мотор со всеми комплектующими, и даже часть органов управления. Правда, последние пришлось прятать и маскировать, чтобы интерьер напоминал советскую классику. Селектор коробки был помещён под руль и снабжён набором тяг, современные стеклоподъёмники скрыты под классическими ручками, а управление подвеской помещено в подлокотник.
«Волга»-гассер за недорого
Классические гоночные дрэгстеры-гассеры довольно сложно назвать стильными или красивыми — задачей этих машин была победа на прямой, и не более того. Отсюда и странная осанка с поднятым передком, и торчащие выхлопные трубы, и скромные по размерам передние колёса, и похожий на бочонок компактный бензобак на носу. Но как и любая другая автоспортивная дичь, гассер стал предметом культа далеко за пределами дрэг-стрипа. Вот, например, каким подобный хот-род видят в форм-факторе «двадцать первой» «Волги».
Под капотом здесь стоит пятилитровый смолл-блок от Oldsmobile с настроенным прямым руками карбюратором, а на роль коробки передач выбран дрэговый «автомат» TH350. А вот остальные узлы по большей части отечественные. Подвеска и передняя балка взяты от УАЗов, рулевое управление — от античного «козлика», задний мост — от более поздней «Волги» ГАЗ-31105, а бак и батарея — от Toyota. Но стиль и суровый подход роднят этот кастом с теми самыми машинами Made in USA. И за следование канонам — однозначная пятёрка!
Бонус: «Волга» для особого клиента
Нужно тщательно вглядеться, чтобы понять главную особенность этого симпатичного кабриолета. На самом деле он совсем маленький — всего 2,9 метра в длину! На такой кастомизированной «Волге» сможет прокатиться лишь подросток. И будет счастлив.
Машинку разработала московская компания «Романов Моторс». За основу взяли настоящую модель
Мини-«Волга» оснащена электрическим мотором, дисковыми тормозами с гидроприводом и двухместным салоном, позволяющим катать пассажира. Причём, катать быстро. Если родителю угодно, он может снять «ошейник-ограничитель», и тогда вместо четырёх километров в час электро-«Волга» сможет разогнаться до 45. Конечно же, при условии, что чадо знает о том, что большая скорость — это большая ответственность.