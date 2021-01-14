10 культовых машин, в которых двигатели заменили на японские

Супер-олени: самые эффектные проекты на базе «Волги» ГАЗ-21

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Константин Новацкий

С тех пор, как «двадцать первая» «Волга» покинула конвейер, минуло уже 50 лет. За это время модель с оленем на капоте успела полюбить другая аудитория — коллекци­онеры, киношники и, конечно, тюнеры-касто­майзеры. И не так уж важно, чем конкретно привлекает «Волга» работников болгарки и сварки — простотой кон­струкции, внеш­ностью в стиле заокеанских 1950-х или флёром советской эпохи. Важнее — в каком виде пере­рождаются эти машины сегодня. Мы нашли восемь интересных проектов на базе ГАЗ-21: от купе и кабриолета с Lambo-дверьми до дикого хот-рода и коммуни­стического китча на агрегатах Porsche. 

«Волга»-купе. На продажу

Купеобразные версии обтекаемых классик-каров зачастую сильно проигрывают в стиле. В профиль такие машины кажутся куцыми и непропорци­онально короткими, ведь урезание двух дверей и перенос стоек, как правило, рушит весь силуэт седана-исходника. Это мы к чему? К тому, что из любого правила есть исключения. Взгляните на этот, выстав­ленный на Авто.ру экзем­пляр ГАЗ-21, в котором с полувзгляда и не признаешь «двухдверку».

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После проведённых работ линия крыши не стала карикатурно покатой, а выпуклые «бёдра» задних крыльев эффектно подобрались к дверным проёмам. Средние стойки смещены назад, а родные стёкла «Волги» заменены более широкими аналогами из оргстекла. Вдобавок на образ работает двухцветный окрас с бежевой крышей. Грамотно, не находите?

Со слов продавца, тюнинг был проведён ещё до покупки, но внешний вид машины заставил задуматься об установке мотора помощнее. Правда, до свапа V8 руки так и не дошли, а после реставрации «Волга» проехала всего ничего — меньше тысячи километров.

«Волга»-хотрод с пневмоподвеской

Пройти мимо пышного проекта из Тюмени совершенно невозможно. Практически лежащая на земле кастоми­зированная «Волга» привлекает внимание не только карамель­ным окрасом, но и стили­стической близостью к американ­ским классик-карам. На сокращение дистанции между этим хотродом и каким-нибудь дора­ботанным Holden или Chevrolet работают скрытые арки задних колёс, хромиро­ванные диски, пухлый багажник и эффектный чоп-топ — то есть занижение линии крыши путём урезания стоек.

При этом «сердце» и прочие жизненно важные органы машины — из Японии. Под горбатым капотом в стиле ЗиМа прячется современный V8 от Toyota Majesta. К нему же пристыко­вана автомати­ческая коробка. Так уж вышло, что японские запчасти в Тюмени гораздо доступнее и намного дешевле американских.

Кстати, ярко-красный — уже второй оттенок «Волги» после масштабных доработок. Изначально лоурайдер был фиолетовым, но к 2019 году тюнеры внесли пару изменений, а заодно и сменили цвет.

«Волга»-купе с начинкой BMW

Сразу о начинке: на самом деле в документах эта гремевшая в своё время «двадцать первая» значится как BMW. Почему? Потому что основа тут — от немецкой «восьмёрки» в кузове E31. Однако огорчений по этому поводу не было и нет: мастера московской студии «Автолак» / A:Level обрамили немецкий исходник с отличным шасси металли­ческими панелями почти как у «Волги». И чуть ли не каждый элемент, будь то крыло или дверь, настолько хорошо сочетал дух классики с динамичными пропорциями, что вся машина выглядела цельно и аутентично. И лишь при детальном рассмотрении из образа вычленялась европейская «осанка», а следом — и намёки на баварские корни машины, включая салон, в котором мало что поменялось.

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Кстати, о названии. Проект двухдверки получил простое, но громкое имя: Volga V12 Coupe. И под длиннющим капотом, само собой, прятался далеко не родной газовский «атмо­сферник» и даже не «восьмёрка» от BMW — донором стала топовая модель 850 CSi, с дюжиной цилиндров, 5,6 литра рабочего объёма, 380 силами и шестиступен­чатой «механикой».

В 2002-м (через год после дебюта) купе навестило парижский автосалон и получило неофициаль­ный титул красивей­шего из автомо­билей французской выставки. Тогда же мир узнал стоимость диковинной Volga V12: полмиллиона долларов!

«Волга»-кабрио с подъёмными дверями

Творчество A:Level вдохновил целое множество российских тюнеров на переделки советских седанов. Правда, далеко не все отталки­вались от идеи купе с немецкой начинкой. Кое-кто резал «Волгам» крыши, создавая прогулочные кабриолеты наподобие штучных парадных фаэтонов советской эпохи.

Один из таких в 2010 году появился на свет под именем «Арарат». Как водится, в ходе работ рамки дозволен­ного значительно расширились, и вместо сдержанной четырёх­дверки получилось нечто куда более экзотическое и эгоистичное.

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Помимо современных компонентов, проект открытой «Волги» получил подъёмные дверные створки в стиле Lamborghini и кожаный салон от Chrysler Sebring, а также японские агрегаты, включая 2,5-литровый мотор Nissan. Оригиналь­ную начинку конца 1960-х касто­майзеры заменили импортной, чем улучшили отдачу, но над качеством пришлось работать дважды. В 2011-м автомобиль сменил владельца и прошёл ещё один этап доработок. Салон был разобран и собран заново, ряд элементов усилен и пере­проектирован, а имя… из «Арарата» кабрик превратился в «Ласточку». Встречали её на дорогах Москвы? Передавайте привет.

Люто-«Волга» из Германии. С уткой вместо оленя

А вот — настоящая, лихая дичь. Проект дрэгстера на базе ГАЗ-21 замутили парни из Дрездена. Приметить в длинном полураз­детом аппарате с экстремально заниженной крышей советскую классику крайне непросто. Вся передняя часть, лишённая капота и крыльев, отдана массивному карбюра­торному V8. А всё, что окружает мотор, отлично вписы­вается в канон рэт-роддинга. Тут и выведенные набок выхлопные трубы, и крошечные щитки поверх массивных колёс, и нарочито небрежное использо­вание атрибутики и аксес­суаров — вроде хромиро­ванной решётки, круглых фар или стеклянной бутылки Jack Daniel’s, из которой торчит шланг.

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Вообще советско-немецкий кастом требует пристального изучения. Так, например, можно заметить резиновую уточку, сидящую на «кастрюле» воздушного фильтра, походный фонарь на моторном щите или амбарные петли крышки багажника. А клоко­тание американ­ского V8 на низких оборотах лучше не наблюдать, а слушать. Наверняка именно ради этого звука тюнеры вынули из машины все стёкла.

«Волга»-Cayenne с «вождями»

Эту «волжанку» вы, скорее всего, знаете в лицо. Проект «Мечта» родился 14 лет назад и с тех пор успел навестить бесчисленное множество фестивалей и выставок. Кроме того, знаменит и клиент-заказчик: «Волгу» у столичного ателье Cardi и компании «Р.А.Д.» заказал бизнесмен Евгений Чичваркин. Правда, помимо экстра­вагантной внешности, украшенной портретами советских вождей, в техзадании значился более заковыри­стый пункт. Речь шла о сращи­вании двух принципиально разных автомо­билей: легкового седана ГАЗ-21 и внедорожника Porsche Cayenne Turbo.

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К проекту пришлось подключать партнёрские компании, а также специ­алистов по компьютерному модели­рованию, прото­типиро­ванию, лазерному измерению и графике. На шасси немецкого донора закрепили скелет из стальных элементов ручной формовки, а внешние панели с учётом иных габаритов машины были созданы из стекло­пластика. Их форму скопиро­вали с оригинала, но масштаби­ровали нужным образом. Даже радиаторная решётка взята не от «Волги», поскольку оригиналь­ный элемент оказался мал: пришлось отливать новый из латуни.

Что касается Porsche, то сохранились и пневматическая подвеска Кайена, и его же 450-сильный мотор со всеми комп­лектующими, и даже часть органов управления. Правда, последние пришлось прятать и маскировать, чтобы интерьер напоминал советскую классику. Селектор коробки был помещён под руль и снабжён набором тяг, современные стекло­подъёмники скрыты под классиче­скими ручками, а управление подвеской помещено в подлокотник.

«Волга»-гассер за недорого

Классические гоночные дрэгстеры-гассеры довольно сложно назвать стильными или красивыми — задачей этих машин была победа на прямой, и не более того. Отсюда и странная осанка с поднятым передком, и торчащие выхлопные трубы, и скромные по размерам передние колёса, и похожий на бочонок компактный бензобак на носу. Но как и любая другая авто­спортивная дичь, гассер стал предметом культа далеко за пределами дрэг-стрипа. Вот, например, каким подобный хот-род видят в форм-факторе «двадцать первой» «Волги».

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Под капотом здесь стоит пятилитровый смолл-блок от Oldsmobile с настроенным прямым руками карбюратором, а на роль коробки передач выбран дрэговый «автомат» TH350. А вот остальные узлы по большей части отече­ственные. Подвеска и передняя балка взяты от УАЗов, рулевое управление — от античного «козлика», задний мост — от более поздней «Волги» ГАЗ-31105, а бак и батарея — от Toyota. Но стиль и суровый подход роднят этот кастом с теми самыми машинами Made in USA. И за следование канонам — однозначная пятёрка!

Бонус: «Волга» для особого клиента

Нужно тщательно вглядеться, чтобы понять главную особен­ность этого симпатичного кабриолета. На самом деле он совсем маленький — всего 2,9 метра в длину! На такой кастоми­зиро­ванной «Волге» сможет прокатиться лишь подросток. И будет счастлив.

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Машинку разработала московская компания «Романов Моторс». За основу взяли настоящую модель ГАЗ-21, с которой скопировали дизайн кузова и салона, а также большин­ство элементов оформления. Даже фирменная накапотная фигурка на своём месте. Вот почему непросто отличить детский кабрик от взрослого.

Мини-«Волга» оснащена электрическим мотором, дисковыми тормозами с гидро­приводом и двух­местным салоном, позволяющим катать пассажира. Причём, катать быстро. Если родителю угодно, он может снять «ошейник-ограни­читель», и тогда вместо четырёх кило­метров в час электро-«Волга» сможет разогнаться до 45. Конечно же, при условии, что чадо знает о том, что большая скорость — это большая ответственность.

Вам встречались «Волги» круче этих?

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