Понты, недорого: крутые купе ценой до 500 тысяч рублей
Алексей Олефиренко
Стильное спорткупе — машина-мечта! Повод экономить на обедах и штопать носки, дабы не тратить лишнего. Для тех, кто прибегает к радикальным методам экономии ради воплощения задуманного, у нас есть хорошие новости — эти 12 крутых двухдверок, которые прямо сейчас продают на Авто.ру не дороже 500 000 рублей. Утрите слёзы счастья и выбирайте!
Chrysler Crossfire
Купе Crossfire появилось в годы близкой дружбы концернов Daimler и Chrysler. Технически двухдверка является копией Mercedes-Benz SLK (R170). Если снаружи «немца» разглядеть не получается, то внутри сделать это проще: блок климата, дефлекторы, селектор автоматической коробки передач — всё мерседесовское.
Силовая установка у Кроссфайра тоже немецкая: двигатель V6 мощностью 215 лошадиных сил сочетается либо с пятиступенчатым «автоматом», либо с шестиступенчатой «механикой». Была ещё «заряженная» версия SRT6 на базе SLK 32 AMG, но она в полумиллионный бюджет не укладывается. А вот обычные купе — вполне. Да, в ПТС наверняка будет немало владельцев, но для спортивных купе это нормальная практика: их редко покупают надолго. Зато унификация многих компонентов с родстером SLK облегчит поиск запчастей для американца.
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Toyota Sera
От этой машины не стоит ожидать выдающейся динамики. Потому что под её капотом установлен скромный полуторалитровый моторчик, который развивает всего 104 лошадиные силы и 132 Н·м. Не стоит ждать и потрясающей управляемости: привод передний, подвеска — гражданская. Так почему она тут?!
Потому что купе — это не только стёртые шины и громкий выхлоп. Это ещё и дизайн. Вы только посмотрите на двери Toyota Sera! В них же невозможно не влюбиться! Даже Гордон Марри, создатель McLaren F1, однажды признался, что на двери-бабочки для МакЛарена его вдохновила именно Sera. Вот вам и маленькое, скромное японское купе... А как вам заднее стекло-колпак?
Поскольку Sera проектировалась для японского рынка, она может быть только «праворукой». Если вас это не останавливает — вперёд!
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Audi Coupe
Полноприводная версия Audi Coupe навсегда изменила мир ралли и стала настоящей звездой Группы Б. Автомобильные энтузиасты до сих пор засматриваются видеороликами, где белые немецкие монстры с рёвом пятицилиндровых моторов проносятся между деревьев и людей, плюются пламенем и свистят наддувом.
Конечно, при бюджете в 500 тысяч рублей не стоит рассчитывать на покупку машины вроде протестированной нами Audi
Автомобили достаточно надёжны, но если случится какая-то поломка или авария, то некоторые запчасти придётся искать долго и мучительно. Но ведь настоящих энтузиастов это не остановит?!
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Nissan Skyline
Его не могло не быть в нашем списке. Звезда киносаги «Форсаж», игр Gran Turismo и Need For Speed, Skyline до сих пор является мечтой тысяч, а то и миллионов автомобилистов. Удивительно, но сейчас эта мечта вполне доступна. Если, конечно, не засматриваться на топовые
При бюджете в 500 тысяч можно отыскать более-менее живое купе в кузовах R32 и R33. Если очень повезёт, то и R34. Скорее всего, это будет заднеприводный автомобиль с атмосферным двигателем RB25DE. Слабовато? Не переживайте: отлично поддаются тюнингу и свапу компонентов.
С завода Nissan Skyline шёл исключительно с правым расположением руля, но, если вас это напрягает, то баранку перекинут куда надо: специалистов в такого рода операциях хватает.
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Alfa Romeo GTV
В отличие от современной Giulia, купе GTV заднеприводная тележка не досталась. Да и по-настоящему мощных версий у него нет. Тем не менее, GTV — отличный способ получить настоящий итальянский стиль за разумные деньги.
Конечно, приобретение и владение этой моделью таит ряд подводных камней: автомобили Alfa Romeo очень чувствительны к качеству и количеству сервисного обслуживания, и если сэкономить хоть на чём-то, то машина рискует превратиться в недвижимость. Но если за машиной ухаживали, она сохраняет боевую готовность на годы.
Большая часть GTV, которые пребывают в России, оснащены двухлитровым двигателем V6 с полированным впускным коллектором. Мотор не только великолепно выглядит, но и отлично звучит. Если же нужен настоящий праздник на колёсах, то стоит поискать машину с трёхлитровым двигателем, но не факт, что такая GTV не вылезет за бюджет.
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Subaru SVX
Полноприводное спорткупе с оппозитным шестицилиндровым двигателем. Нет, мы не про Porsche 911, а про Subaru SVX — автомобиль, в который японцы вложили много сил, души и денег. Вот только появился SVX в не самое удачное время, и потому принёс компании больше проблем, чем побед. Но общую крутость машины это не отменяет.
Над дизайном SVX работал сам Джорджетто Джуджаро, поэтому даже в наши дни купе выглядит футуристично. И упакована машина достойно: в топовых комплектациях SVX оснащалась электроусилителем руля с переменным усилием, аудиосистемой с шестью динамиками, электрорегулируемыми сиденьями, а также кожаной отделкой почти всего, на что эту самую кожу можно натянуть.
В продаже такие машины оказываются крайне редко, но когда появляются, к ним однозначно стоит присмотреться. Во-первых, это самая необычная Subaru конца прошлого века. Во-вторых, не исключено, что со временем цены на SVX серьёзно вырастут. Парочка SVX есть в продаже на Авто.ру. Причём обе — в соответствии с нашим бюджетом!
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Mitsubishi 3000 GT/GTO или Dodge Stealth
Ещё один японский автомобиль, который не был сполна оценён. У 3000 GT было всё: полный привод, двигатель с двойным наддувом, полноуправляемое шасси, даже активная аэродинамика! Уже в начале
Но у 3000 GT (или GTO – так модель называлась на японском рынке) было несколько недостатков. Прежде всего — масса: базовая модель весила боле 1400 килограммов, а полноприводный флагман VR4 — почти 1700! Вторая – эмблема: желающих купить Mitsubishi по цене в 35 тысяч долларов было немного.
Сейчас 3000 GT/GTO стоят гуманных денег. А ещё привлекательнее цены на Dodge Stealth – брата-близнеца Mitsubishi 3000 GT, которого лишили самых сложных и дорогих фишек, вроде активной аэродинамики. Если не заглядываться на флагманские модификации с твин-турбо, то 500 тысяч рублей должно хватить на хороший экземпляр.
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Mercedes-Benz CL-класса
Сложно найти автомобиль, который теряет в цене быстрее, чем Mercedes-Benz CL. Новыми в салоне они могли стоить под 200 тысяч долларов, а то и больше! Но как только машина выедет от дилера, поживёт в частных руках пару лет и проедет совсем немного километров, цена падает в десятки раз!
В это тяжело поверить, но CL можно приобрести за 500 тысяч рублей. Наверное, сейчас это самый простой способ купить действительно роскошный автомобиль. Однако надо понимать, что ремонт и обслуживание подобных машин как были дорогими 15–20 лет назад, так и остаются такими же в наши дни. А обилие сложной и капризной электроники точно добавит головной боли.
Тем не менее, если у вас в друзьях есть рукастый механик/электронщик, а в кармане лежит скидочная карта магазина запчастей, можете попробовать ввязаться в подобную авантюру. Сумма в 500 тысяч рублей ограничит выбор машинами в кузовах С140 и С215, которые, в большинстве случаев, будут оснащены пятилитровыми V8. Но есть шанс найти и 600-й CL… Вдумайтесь: 12 цилиндров за полмиллиона!
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Toyota Soarer или Lexus SC
Lexus SC и та же, по сути, машина — Toyota Soarer второго поколения — создавались в качестве ответа другим японским премиальным купе вроде Honda Legend и Mazda Eunos Cosmo. Рецепт был предельно простым: взять силовые установки флагманского седана LS и накрыть всё красивым кузовом.
Однако автоспортсмены обнаружили, что SC и Соарер могут не только мягко плыть по волнам асфальта, но и быстро ехать, особенно после небольших доработок. Причём как прямо, так и боком! Ключом к этим способностям стали поддающиеся тюнингу моторы 2JZ и 1UZ, которыми купе комплектовались с завода.
Так что SC/Soarer могут быть как машинами выходного дня, так и заготовками под дрифт-корчи.
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Peugeot 406 Coupe
Больше любите кольцо? Тогда для вас есть такой неочевидный вариант, как Peugeot 406 Coupe! Ведь
Как и седан 406, купе оснащалось пассивно-подруливающей задней осью — только за счёт эластокинематики! Так что управляемость двухдверки обещает быть интересной. Кроме того,
Приятным бонусом 406 Coupe является потрясающий красоты кузов, нарисованный мастерами Pininfarina. Изначально эти формы должны были достаться Фиату, но судьба распорядилась иначе. Сейчас 406 Coupe стоит очень приятных денег — за полмиллиона можно взять даже топовые модификации после рестайлинга.
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Lincoln Mark VIII
Впрочем, есть купе, которые про спорт ничего и слышать не хотят. Их стихия — это бескрайние шоссе, а их основной козырь — максимальный комфорт. К этой категории относится, например, Lincoln Mark VIII.
Бортовой компьютер, круиз-контроль, климат-контроль, сиденья с электрорегулировками, подкачкой боковых валиков и памятью, наружные зеркала с обогревом, автоматически затемняемое салонное зеркало заднего вида, бесключевой доступ в салон, проигрыватель на 10 дисков — это лишь то немногое, что может предложить гран-туризмо от Lincoln. Ещё здесь есть 4,6-литровый V8 мощностью под 300 лошадиных сил, а это, между прочим, один из первых представителей семейства моторов Modular, которые по сей день ставят на Мустанги. Сочетается он, естественно, с «автоматом».
И, конечно же, запоминающийся дизайн. Большая часть Mark VIII, которые продаются в России, дорестайлинговые: с узкими фарами и олдскульной радиаторной решёткой. Машина, в которую очень легко влюбиться.
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Porsche 924/944
Да, за полмиллиона рублей можно стать владельцем Porsche! И это будет не Cayenne первого поколения с «положенным» V8, а настоящий спорткар. С тесным задним рядом, дорогущей кузовщиной…
И пусть 924-й не такой драматичный, как
Несмотря на низкую стоимость и возможно потрёпанный внешний вид, Porsche 924 — это опыт управления настоящим спорткаром с задним приводом, ковшеобразными сиденьями и правильно настроенной подвеской. Кстати, в Западной Европе 924/944 уже начали дорожать. Если вы понимаете, о чём мы...