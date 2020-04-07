Понты, недорого: крутые купе ценой до 500 тысяч рублей

От этой машины не стоит ожидать выдающейся динамики. Потому что под её капотом установ­лен скромный полутора­литровый моторчик, который развивает всего 104 лошадиные силы и 132 Н·м. Не стоит ждать и потрясающей управ­ляемости: привод передний, подвеска — гражданская. Так почему она тут?!

Потому что купе — это не только стёртые шины и громкий выхлоп. Это ещё и дизайн. Вы только посмотрите на двери Toyota Sera! В них же невозможно не влюбиться! Даже Гордон Марри, создатель McLaren F1, однажды признался, что на двери-бабочки для МакЛарена его вдохно­вила именно Sera. Вот вам и маленькое, скромное японское купе... А как вам заднее стекло-колпак?

Поскольку Sera проектировалась для японского рынка, она может быть только «праворукой». Если вас это не останав­ливает — вперёд!