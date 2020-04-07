#читайдома: 10 удивительных фактов про машины

Понты, недорого: крутые купе ценой до 500 тысяч рублей

Подборки

Алексей Олефиренко

Стильное спорткупе — машина-мечта! Повод экономить на обедах и штопать носки, дабы не тратить лишнего. Для тех, кто прибегает к радикальным методам экономии ради воплощения задуманного, у нас есть хорошие новости — эти 12 крутых двухдверок, которые прямо сейчас продают на Авто.ру не дороже 500 000 рублей. Утрите слёзы счастья и выбирайте!

Chrysler Crossfire

1/6

Купе Crossfire появилось в годы близкой дружбы концернов Daimler и Chrysler. Технически двухдверка является копией Mercedes-Benz SLK (R170). Если снаружи «немца» разглядеть не получается, то внутри сделать это проще: блок климата, дефлекторы, селектор автомати­ческой коробки передач — всё мерседесовское.

Силовая установка у Кроссфайра тоже немецкая: двигатель V6 мощностью 215 лошадиных сил сочетается либо с пятиступенчатым «автоматом», либо с шестиступен­чатой «механикой». Была ещё «заряженная» версия SRT6 на базе SLK 32 AMG, но она в полумилли­онный бюджет не уклады­вается. А вот обычные купе — вполне. Да, в ПТС наверняка будет немало владельцев, но для спортив­ных купе это нормальная практика: их редко покупают надолго. Зато унификация многих компо­нентов с родстером SLK облегчит поиск запчастей для американца.

Посмотреть объявления

Toyota Sera

1/5

От этой машины не стоит ожидать выдающейся динамики. Потому что под её капотом установ­лен скромный полутора­литровый моторчик, который развивает всего 104 лошадиные силы и 132 Н·м. Не стоит ждать и потрясающей управ­ляемости: привод передний, подвеска — гражданская. Так почему она тут?!

Потому что купе — это не только стёртые шины и громкий выхлоп. Это ещё и дизайн. Вы только посмотрите на двери Toyota Sera! В них же невозможно не влюбиться! Даже Гордон Марри, создатель McLaren F1, однажды признался, что на двери-бабочки для МакЛарена его вдохно­вила именно Sera. Вот вам и маленькое, скромное японское купе... А как вам заднее стекло-колпак?

Поскольку Sera проектировалась для японского рынка, она может быть только «праворукой». Если вас это не останав­ливает — вперёд!

Посмотреть объявления

Audi Coupe

1/5

Полноприводная версия Audi Coupe навсегда изменила мир ралли и стала настоящей звездой Группы Б. Автомо­бильные энтузиасты до сих пор засматри­ваются видео­роликами, где белые немецкие монстры с рёвом пятицилин­дровых моторов проносятся между деревьев и людей, плюются пламенем и свистят наддувом.

Конечно, при бюджете в 500 тысяч рублей не стоит рассчитывать на покупку машины вроде протестиро­ванной нами Audi Ur-Quattro и уж тем более коротко­базной Audi Sport Quattro. Последняя вообще может стоить до 500 тысяч евро. Но приобрести передне­приводную Audi Coupe при таком бюджете вполне реально. Причём не только первого, но и второго поколения — которая построена на базе любимой многими «бочки». Плюс ко всему, большая часть таких машин оснащена пятицилин­дровыми двигателями, а значит, и звук будет что надо!

Автомобили достаточно надёжны, но если случится какая-то поломка или авария, то некоторые запчасти придётся искать долго и мучи­тельно. Но ведь настоящих энтузиастов это не остановит?!

Посмотреть объявления

Nissan Skyline

1/5

Его не могло не быть в нашем списке. Звезда киносаги «Форсаж», игр Gran Turismo и Need For Speed, Skyline до сих пор является мечтой тысяч, а то и миллионов автомо­билистов. Удиви­тельно, но сейчас эта мечта вполне доступна. Если, конечно, не засматри­ваться на топовые GT-R.

При бюджете в 500 тысяч можно отыскать более-менее живое купе в кузовах R32 и R33. Если очень повезёт, то и R34. Скорее всего, это будет заднеприводный авто­мобиль с атмо­сферным двигателем RB25DE. Слабовато? Не пере­живайте: отлично поддаются тюнингу и свапу компонентов. 

С завода Nissan Skyline шёл исключительно с правым располо­жением руля, но, если вас это напрягает, то баранку пере­кинут куда надо: специ­алистов в такого рода операциях хватает. 

Посмотреть объявления

Alfa Romeo GTV

1/6

В отличие от современной Giulia, купе GTV задне­приводная тележка не доста­лась. Да и по-настоящему мощных версий у него нет. Тем не менее, GTV — отличный способ получить настоящий итальянский стиль за разумные деньги. 

Конечно, приобретение и владение этой моделью таит ряд подводных камней: авто­мобили Alfa Romeo очень чувстви­тельны к качеству и количе­ству сервисного обслужи­вания, и если сэконо­мить хоть на чём-то, то машина рискует превратиться в недвижи­мость. Но если за машиной ухажи­вали, она сохраняет боевую готов­ность на годы.

Большая часть GTV, которые пребывают в России, оснащены двух­литровым двигателем V6 с полиро­ванным впускным коллектором. Мотор не только велико­лепно выглядит, но и отлично звучит. Если же нужен настоящий праздник на колёсах, то стоит поискать машину с трёх­литровым двигателем, но не факт, что такая GTV не вылезет за бюджет. 

Посмотреть объявления

Subaru SVX

1/5

Полноприводное спорткупе с оппозитным шести­цилинд­ровым двигателем. Нет, мы не про Porsche 911, а про Subaru SVX — авто­мобиль, в который японцы вложили много сил, души и денег. Вот только появился SVX в не самое удачное время, и потому принёс компании больше проблем, чем побед. Но общую крутость машины это не отменяет.

Над дизайном SVX работал сам Джорджетто Джуджаро, поэтому даже в наши дни купе выглядит футури­стично. И упако­вана машина достойно: в топовых комплектациях SVX оснащалась электро­усилителем руля с переменным усилием, аудио­системой с шестью динамиками, электро­регули­руемыми сиденьями, а также кожаной отделкой почти всего, на что эту самую кожу можно натянуть.

В продаже такие машины оказываются крайне редко, но когда появляются, к ним однозначно стоит присмотреться. Во-первых, это самая необычная Subaru конца прошлого века. Во-вторых, не исключено, что со временем цены на SVX серьёзно вырастут. Парочка SVX есть в продаже на Авто.ру. Причём обе — в соответствии с нашим бюджетом!

Посмотреть объявления

Mitsubishi 3000 GT/GTO или Dodge Stealth

1/5

Ещё один японский автомобиль, который не был сполна оценён. У 3000 GT было всё: полный привод, двигатель с двойным над­дувом, полно­управ­ляемое шасси, даже активная аэро­динамика! Уже в начале 1990-х он разгонялся до 100 км/ч менее чем за шесть секунд — достойный показатель даже по сегодняш­ним меркам. Мы, кстати, на таком даже поездили!

Но у 3000 GT (или GTO – так модель называлась на японском рынке) было несколько недо­статков. Прежде всего — масса: базовая модель весила боле 1400 кило­граммов, а полно­приводный флагман VR4 — почти 1700! Вторая – эмблема: желающих купить Mitsubishi по цене в 35 тысяч долларов было немного.

Сейчас 3000 GT/GTO стоят гуманных денег. А ещё привлекательнее цены на Dodge Stealth – брата-близнеца Mitsubishi 3000 GT, которого лишили самых сложных и дорогих фишек, вроде активной аэро­динамики. Если не загляды­ваться на флагманские моди­фикации с твин-турбо, то 500 тысяч рублей должно хватить на хороший экземпляр.

Посмотреть объявления

Mercedes-Benz CL-класса

1/7

Сложно найти автомобиль, который теряет в цене быстрее, чем Mercedes-Benz CL. Новыми в салоне они могли стоить под 200 тысяч долларов, а то и больше! Но как только машина выедет от дилера, поживёт в частных руках пару лет и проедет совсем немного километров, цена падает в десятки раз!

В это тяжело поверить, но CL можно приобрести за 500 тысяч рублей. Наверное, сейчас это самый простой способ купить действительно роскошный автомобиль. Однако надо понимать, что ремонт и обслуживание подобных машин как были дорогими 15–20 лет назад, так и остаются такими же в наши дни. А обилие сложной и капризной электроники точно добавит головной боли.

Тем не менее, если у вас в друзьях есть рукастый механик/электронщик, а в кармане лежит скидочная карта магазина запчастей, можете попробовать ввязаться в подобную авантюру. Сумма в 500 тысяч рублей ограничит выбор машинами в кузовах С140 и С215, которые, в большинстве случаев, будут оснащены пятилитровыми V8. Но есть шанс найти и 600-й CL… Вдумайтесь: 12 цилиндров за полмиллиона! 

Посмотреть объявления

Toyota Soarer или Lexus SC

1/7

Lexus SC и та же, по сути, машина — Toyota Soarer второго поколения — создава­лись в качестве ответа другим японским преми­альным купе вроде Honda Legend и Mazda Eunos Cosmo. Рецепт был предельно простым: взять силовые установки флагман­ского седана LS и накрыть всё красивым кузовом.

Однако автоспортсмены обнаружили, что SC и Соарер могут не только мягко плыть по волнам асфальта, но и быстро ехать, особенно после небольших доработок. Причём как прямо, так и боком! Ключом к этим способ­ностям стали поддающиеся тюнингу моторы 2JZ и 1UZ, которыми купе комплекто­вались с завода.

Так что SC/Soarer могут быть как машинами выходного дня, так и заготовками под дрифт-корчи. 

Посмотреть объявления

Peugeot 406 Coupe

1/4

Больше любите кольцо? Тогда для вас есть такой неочевидный вариант, как Peugeot 406 Coupe! Ведь 406-й неплохо выступал в туринговом чемпионате Велико­британии, да и на кино­экране выглядел убеди­тельно быстрым (не только в «Такси», но и в «Ронине»).

Как и седан 406, купе оснащалось пассивно-подрулива­ющей задней осью — только за счёт эласто­кинематики! Так что управ­ляемость двухдверки обещает быть интересной. Кроме того, 406-й отличается скромной снаряженной массой: не более 1400 кило­граммов. В общем, нужно лишь поработать над двига­телем и получится стильный, быстрый снаряд. Ну а если свап, буст и другие похожие термины звучат для вас как ругатель­ства, то с 406-м вы получите комфортный авто­мобиль на каждый день.

Приятным бонусом 406 Coupe является потрясающий красоты кузов, нарисо­ванный мастерами Pininfarina. Изначально эти формы должны были достаться Фиату, но судьба распоряди­лась иначе. Сейчас 406 Coupe стоит очень приятных денег — за полмил­лиона можно взять даже топовые модификации после рестайлинга. 

Посмотреть объявления

Lincoln Mark VIII

1/2

Впрочем, есть купе, которые про спорт ничего и слышать не хотят. Их стихия — это бескрай­ние шоссе, а их основной козырь — макси­мальный комфорт. К этой категории относится, например, Lincoln Mark VIII.

Бортовой компьютер, круиз-контроль, климат-контроль, сиденья с электро­регули­ровками, подкачкой боковых валиков и памятью, наружные зеркала с обогревом, автомати­чески затемняемое салонное зеркало заднего вида, бесключевой доступ в салон, проигры­ватель на 10 дисков — это лишь то немногое, что может предложить гран-туризмо от Lincoln. Ещё здесь есть 4,6-литровый V8 мощностью под 300 лошадиных сил, а это, между прочим, один из первых пред­стави­телей семейства моторов Modular, которые по сей день ставят на Мустанги. Сочетается он, есте­ственно, с «автоматом».

И, конечно же, запоминающийся дизайн. Большая часть Mark VIII, которые продаются в России, дорестайлинговые: с узкими фарами и олдскульной радиаторной решёткой. Машина, в которую очень легко влюбиться. 

Посмотреть объявления

Porsche 924/944

1/2

Да, за полмиллиона рублей можно стать владельцем Porsche! И это будет не Cayenne первого поколения с «положенным» V8, а настоящий спорткар. С тесным задним рядом, дорогущей кузовщиной… 

И пусть 924-й не такой драматичный, как 911-й, это всё равно Porsche! У купе немало общих с тогдашними моделями VW компонентов, но это даже хорошо: проще искать запчасти. Ну а базовый 924-й со 125-сильным двига­телем ещё и бензина просит не по-спорткаровски мало.

Несмотря на низкую стоимость и возможно потрёпанный внешний вид, Porsche 924 — это опыт управ­ления настоящим спорткаром с задним приводом, ковше­образными сиденьями и правильно настроенной подвеской. Кстати, в Западной Европе 924/944 уже начали дорожать. Если вы понимаете, о чём мы...

Посмотреть объявления

На какую из этих машин потратили бы 500 тысяч рублей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение