Такая любовь: 10 крупнейших частных автоколлекций с машинами одной марки

Монополии какого-то одного бренда в крупнейшей автомобильной коллекции в мире нет: у султана Брунея Хассанала Болкиаха есть и несколько сотен Ferrari, и более сотни Lamborghini. Но всё же львиную долю коллекции составляют машины одной марки. Марки, которая стала синонимом богатства, роскоши и комфорта. Речь идёт о Rolls-Royce.

В 2018 году в коллекции султана было более 600 автомо­билей британской марки. Учитывая стремительно обнов­ляющийся модельный ряд Rolls-Royce, не исключено, что сейчас это число приближа­ется к семи сотням. Из интересных моделей RR, которые есть в коллекции Болкиаха, можно отметить исполин­ский лимузин Majestic (в гараже султана два экземпляра), отделанный золотой лепниной парадный Silver Spur, который использо­вался на церемонии брако­сочетания дочери султана, а также Nissan 350Z, который получил радиаторную решётку Rolls-Royce на лицензи­онных основаниях. Да, ради такого фаната бренда могут сделать и такое.