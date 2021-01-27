Такая любовь: 10 крупнейших частных автоколлекций с машинами одной марки
Алексей Олефиренко
Представьте, что у вас есть возможность собрать коллекцию автомобилей. Представили? Какие машины в ней будут? Вероятно, максимально непохожие друг на друга: от спорткаров до внедорожников самых разных брендов. А теперь вообразите, что есть люди, которые любят какую-то марку настолько, что собирают десятки или даже сотни автомобилей, выпущенных ею. И, как оказалось, таких людей — очень много.
Султан Брунея и Роллс-Ройсы
Монополии какого-то одного бренда в крупнейшей автомобильной коллекции в мире нет: у султана Брунея Хассанала Болкиаха есть и несколько сотен Ferrari, и более сотни Lamborghini. Но всё же львиную долю коллекции составляют машины одной марки. Марки, которая стала синонимом богатства, роскоши и комфорта. Речь идёт о Rolls-Royce.
В 2018 году в коллекции султана было более 600 автомобилей британской марки. Учитывая стремительно обновляющийся модельный ряд Rolls-Royce, не исключено, что сейчас это число приближается к семи сотням. Из интересных моделей RR, которые есть в коллекции Болкиаха, можно отметить исполинский лимузин Majestic (в гараже султана два экземпляра), отделанный золотой лепниной парадный Silver Spur, который использовался на церемонии бракосочетания дочери султана, а также Nissan 350Z, который получил радиаторную решётку Rolls-Royce на лицензионных основаниях. Да, ради такого фаната бренда могут сделать и такое.
Фрик де Кок и Ниссаны
Кстати, о Ниссанах. Коллекционировать можно и их. Причём не обязательно лишь редкие версии Скайлайнов, но и вполне заурядные Bluebird или распространённые модели линейки Z. Именно так и поступил Фрик де Кок, которому принадлежит самая большая коллекция автомобилей Nissan за пределами Японии.
В 2016 году во владении Фрика было 118 Ниссанов. Ещё около 30 автомобилей находились на реставрации. На сегодняшний день в коллекции должно быть около 150 машин. Skyline 2000
Собирать свою коллекцию Фрик де Кок принялся в начале 2008 года. Толчком послужило случайное знакомство с Datsun 240Z, который покорил его сердце. Да так, что любовь к Ниссанам стала расти не по дням, а по часам.
Уолтер Фрей и Мазды
В 1980 году житель Нью-Джерси Уолтер Фрей купил себе автомобиль Mazda. И началось. Японский автомобиль настолько ему понравился, что он принялся покупать Мазды одну за другой. И даже после переезда в Германию не предал свою любовь. В один момент машин стало так много, что Фрей психанул и открыл один из крупнейших музеев Mazda на планете. Он находится в немецком Аугсбурге.
Постоянная экспозиция музея включает 50 автомобилей. Ещё около сотни машин находятся в запасниках. Периодически экспозиция обновляется, но некоторые машины всегда находятся под светом софитов: культовая Mazda
Д’Энн и Уэйн Раух и Dodge Viper
А вот супружеская пара из Арпа, штат Техас, коллекционирует не просто машины одной марки, а собирает разные версии одной модели, которая, к их сожалению, больше не выпускается. Речь идёт о Dodge Viper, который перед кончиной продавался под брендом SRT.
В конце 2017 года коллекция насчитывала 80 «гадюк», а суммарная стоимость автопарка составляла примерно 7,5 миллиона долларов. В отличие от многих коллекционеров, семья Раух не хранит свои машины под стеклянными колпаками, а регулярно «выгуливает» их. Что, впрочем, не мешает автомобилям пребывать в отличном состоянии.
В коллекции есть все редчайшие модификации Вайперов, включая ультимативные версии ACR, машину из серии Sons of Italy, тематически модифицированные Вайперы (в стиле фильмов «Человек-Паук» и «Звёздные войны»), а также самый последний Viper четвёртого поколения, окрашенный в золотой цвет.
Доктор Норман Гонзалез и Фольксвагены
Норман Гонзалез из Пуэрто-Рико — один из главных коллекционеров «Народных автомобилей» в мире: по разным оценкам, в его гараже находятся от 150 до 170 фольксвагенов.
Костяк коллекции составляют модели середины прошлого века с воздушным охлаждением двигателя: классические Жуки, ранние Транспортеры, внедорожники Thing. Чтобы собрать их все, коллекционеру потребовалось почти 60 лет жизни и, похоже, не один миллион долларов. Но дело того стоило: в коллекции есть очень редкие экземпляры, вроде почтового фургончика Type 147, а также машины, которые снимались в кино.
Однако в 2019 году Гонзалез начал потихоньку распродавать свою коллекцию. Причин тому несколько: и недостаток места для новых машин, и переизбыток Жуков. Надеемся, 2020 год не подорвал его энтузиазм.
Нико Окхаузен и Мерседесы
В возрасте 10 лет голландец Нико Окхаузен впервые оказался за рулём Мерседеса. Двумя годами позже он вместе со своим дядей попал в музей Mercedes-Benz в Штутгарте, а в 17 лет купил свою первую машину с трёхлучевой звездой на капоте. Это была модель 170SV 1954 года. С тех пор Нико верен исключительно Мерседесам, которых в его владении стало так много, что он организовал музей.
Коллекция Окхаузена охватывает все значимые модели Mercedes-Benz, которые были выпущены с
Милош Вранек и BMW
В 1968 году Милош Вранек купил свой первый автомобиль BMW — кабриолет 326 середины
Вранек стал известной личностью на Западе ещё до того, как Советский Союз и страны Восточного блока начали трещать по швам. А когда в конце
Музей расположен в чешском Брно. Среди экспонатов есть и классические Dixi, и современные модели. Сейчас, по словам Милоша, музей старается расширяться за счёт янгтаймеров.
Боб Форстнер и Lamborghini
А вот коллекция Боба Форстнера, в отличие от двух предыдущих, скрыта от чужих глаз. Но это не значит, что на неё нельзя поглазеть совсем: если найти убедительный повод, то Боб, возможно, и покажет свою сокровищницу. И под «сокровищницей» подразумевается самая большая частная коллекция Lamborghini в Западной Европе!
Коллекция машин хранится в Штутгарте. В неё входят такие редкие модели, как Miura, LM002, Diablo SE30 Jota, 350GT, юбилейные версии суперкара Countach и многие другие. Но Бобу принадлежат не только они, но и дилерский центр, в котором продаются эксклюзивные автомобили (вроде Pagani и Koenigsegg), так что договориться с ним о личной встрече не так уж трудно.
У Форстнера очень близкие отношения с руководством Lamborghini, и в беззаботные времена, когда регулярно проводились крупные автосалоны, Боба можно было встретить на стенде итальянской марки, беседующего с одним из топ-менеджеров. Иногда Боб выводит свои машины на всеобщее обозрение – например, в зале Штутгартского аэропорта или на фестиваль скорости в Гудвуде.
Фил Бахман и Ferrari
В мире есть несколько видных коллекционеров Ferrari. Фил Бахман примечателен тем, что не просто покупает автомобили итальянской марки, но и старается приобретать только жёлтые экземпляры. И он вполне преуспел: больше половины его машин окрашены именно в оттенки жёлтого.
Машин Ferrari у Фила с полсотни: есть и 512M, и представители серии FXX, и LaFerrari… Причём Бахман всегда старается выцепить последнюю машину в ограниченном тираже. Человек явно знает, как инвестировать в эксклюзивные автомобили. И компания из Модены активно способствует его увлечению.
Но есть в гараже Фила и машины других марок – например, Alfa Romeo. Кажется, ещё он должен любить фетучини, Орнеллу Мутти и болеть за Ювентус.
Оттокар Джей
О пламенном фанате автомобилей Porsche в конце 2020 года трубили все автомобильные издания — в том числе наше. Оттокар Джей за 80 лет своей жизни купил 80 автомобилей Porsche. И совсем недавно его коллекцию пополнил Boxster Spyder.
Излишним накопительством Оттокар не страдает, поэтому сейчас в его гараже «всего лишь» 39 машин, среди которых есть как гражданские спорткары, так и гоночные автомобили середины прошлого века, вроде 917/10 Can Am и спортпрототипа 962.
Несмотря на почтенный возраст, Оттокар не растерял запала и любви к машинам немецкой марки. На ближайшее время он запланировал поездку по Панамериканскому шоссе на Porsche Cayenne. Отличный способ скоротать время на пенсии.