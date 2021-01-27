Очень странные «капсулы»: обычные машины, на которых никто не ездил

Такая любовь: 10 крупнейших частных автоколлекций с машинами одной марки

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Алексей Олефиренко

Представьте, что у вас есть возможность собрать коллекцию автомобилей. Пред­ставили? Какие машины в ней будут? Вероятно, максимально непохожие друг на друга: от спорткаров до внедорожников самых разных брендов. А теперь вообразите, что есть люди, которые любят какую-то марку настолько, что собирают десятки или даже сотни автомо­билей, выпущенных ею. И, как оказалось, таких людей — очень много.

Султан Брунея и Роллс-Ройсы

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Монополии какого-то одного бренда в крупнейшей автомобильной коллекции в мире нет: у султана Брунея Хассанала Болкиаха есть и несколько сотен Ferrari, и более сотни Lamborghini. Но всё же львиную долю коллекции составляют машины одной марки. Марки, которая стала синонимом богатства, роскоши и комфорта. Речь идёт о Rolls-Royce.

В 2018 году в коллекции султана было более 600 автомо­билей британской марки. Учитывая стремительно обнов­ляющийся модельный ряд Rolls-Royce, не исключено, что сейчас это число приближа­ется к семи сотням. Из интересных моделей RR, которые есть в коллекции Болкиаха, можно отметить исполин­ский лимузин Majestic (в гараже султана два экземпляра), отделанный золотой лепниной парадный Silver Spur, который использо­вался на церемонии брако­сочетания дочери султана, а также Nissan 350Z, который получил радиаторную решётку Rolls-Royce на лицензи­онных основаниях. Да, ради такого фаната бренда могут сделать и такое.

Фрик де Кок и Ниссаны

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Кстати, о Ниссанах. Коллекционировать можно и их. Причём не обяза­тельно лишь редкие версии Скайлайнов, но и вполне заурядные Bluebird или распро­странённые модели линейки Z. Именно так и поступил Фрик де Кок, которому принад­лежит самая большая коллекция автомо­билей Nissan за пределами Японии.

В 2016 году во владении Фрика было 118 Ниссанов. Ещё около 30 авто­мобилей находились на реставрации. На сегодняшний день в коллекции должно быть около 150 машин. Skyline 2000 GT-R Hakosuka, 280ZX, 350Z, 370Z, GT-R R35, Datsun 2400 Bluebird — каких только брил­лиантов там не найдёшь. Все машины пребывают в перво­зданном состоянии и настолько хороши, что их периоди­чески выпраши­вают для специальных мероприятий.

Собирать свою коллекцию Фрик де Кок принялся в начале 2008 года. Толчком послужило случайное знаком­ство с Datsun 240Z, который покорил его сердце. Да так, что любовь к Ниссанам стала расти не по дням, а по часам.

Уолтер Фрей и Мазды

Фото: Mark Riccioni (speedhunters.com)
Фото: Mark Riccioni (speedhunters.com)
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Фото: Mark Riccioni (speedhunters.com)

В 1980 году житель Нью-Джерси Уолтер Фрей купил себе автомобиль Mazda. И началось. Японский автомобиль настолько ему понравился, что он принялся покупать Мазды одну за другой. И даже после переезда в Германию не предал свою любовь. В один момент машин стало так много, что Фрей психанул и открыл один из крупнейших музеев Mazda на планете. Он находится в немецком Аугсбурге.

Постоянная экспозиция музея включает 50 авто­мобилей. Ещё около сотни машин находятся в запасниках. Периоди­чески экспозиция обновляется, но некоторые машины всегда находятся под светом софитов: культовая Mazda RX-7 во всех поколениях, роторные грузовики и автобусы, а также та самая первая Мазда, которую Уолтер Фрей приобрёл в Америке. Разумеется, перед тем как стать экспонатом, машина была приведена в ориги­нальное состояние.

Д’Энн и Уэйн Раух и Dodge Viper

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А вот супружеская пара из Арпа, штат Техас, коллекци­онирует не просто машины одной марки, а собирает разные версии одной модели, которая, к их сожалению, больше не выпускается. Речь идёт о Dodge Viper, который перед кончиной продавался под брендом SRT.

В конце 2017 года коллекция насчитывала 80 «гадюк», а суммарная стои­мость автопарка составляла примерно 7,5 миллиона долларов. В отличие от многих коллекци­онеров, семья Раух не хранит свои машины под стеклян­ными колпаками, а регулярно «выгули­вает» их. Что, впрочем, не мешает автомо­билям пребывать в отличном состоянии.

В коллекции есть все редчайшие моди­фикации Вайперов, включая ультима­тивные версии ACR, машину из серии Sons of Italy, тематически модифи­цированные Вайперы (в стиле фильмов «Человек-Паук» и «Звёздные войны»), а также самый последний Viper четвёртого поколения, окрашенный в золотой цвет.

Доктор Норман Гонзалез и Фольксвагены

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Норман Гонзалез из Пуэрто-Рико — один из главных коллекци­онеров «Народных автомо­билей» в мире: по разным оценкам, в его гараже находятся от 150 до 170 фолькс­вагенов.

Костяк коллекции составляют модели середины прошлого века с воздушным охлажде­нием двигателя: классические Жуки, ранние Транс­портеры, внедорож­ники Thing. Чтобы собрать их все, коллекци­онеру потребо­валось почти 60 лет жизни и, похоже, не один миллион долларов. Но дело того стоило: в коллекции есть очень редкие экзем­пляры, вроде почтового фургончика Type 147, а также машины, которые снимались в кино.

Однако в 2019 году Гонзалез начал потихоньку распродавать свою коллекцию. Причин тому несколько: и недостаток места для новых машин, и пере­избыток Жуков. Надеемся, 2020 год не подорвал его энтузиазм.

Нико Окхаузен и Мерседесы

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В возрасте 10 лет голландец Нико Окхаузен впервые оказался за рулём Мерседеса. Двумя годами позже он вместе со своим дядей попал в музей Mercedes-Benz в Штутгарте, а в 17 лет купил свою первую машину с трёх­лучевой звездой на капоте. Это была модель 170SV 1954 года. С тех пор Нико верен исключи­тельно Мерседесам, которых в его владении стало так много, что он организовал музей.

Коллекция Окхаузена охватывает все значимые модели Mercedes-Benz, которые были выпущены с 1930-х. Постоянная экспозиция музея включает 50 авто­мобилей, но есть подозрения, что это далеко не все Мерсе­десы, которыми успел обзавестись голландец.

Милош Вранек и BMW

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В 1968 году Милош Вранек купил свой первый автомобиль BMW — кабриолет 326 середины 1930-х. Машина настолько поразила его своим дизайном и поведением, что Милош понял: BMW — это его. За год Вранек отремонти­ровал машину, продал её и приобрёл себе почти новую BMW 1800. И уже после неё оконча­тельно убедился, что всю жизнь пройдёт рука об руку с автомо­билями из Мюнхена.

Вранек стал известной личностью на Западе ещё до того, как Советский Союз и страны Восточного блока начали трещать по швам. А когда в конце 1980-х начались известные события, он открыл первый дилерский центр BMW в Чехо­словакии. Успешное дело позволило ему развивать свою любовь к марке, и в XXI веке у Милоша скопилось так много «баварцев», что он открыл музей BMW – второй по числен­ности машин после офици­ального музея в Мюнхене.

Музей расположен в чешском Брно. Среди экспонатов есть и классиче­ские Dixi, и современные модели. Сейчас, по словам Милоша, музей старается расширяться за счёт янгтаймеров.

Боб Форстнер и Lamborghini

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А вот коллекция Боба Форстнера, в отличие от двух преды­дущих, скрыта от чужих глаз. Но это не значит, что на неё нельзя поглазеть совсем: если найти убеди­тельный повод, то Боб, возможно, и покажет свою сокро­вищницу. И под «сокро­вищницей» подразуме­вается самая большая частная коллекция Lamborghini в Западной Европе!

Коллекция машин хранится в Штутгарте. В неё входят такие редкие модели, как Miura, LM002, Diablo SE30 Jota, 350GT, юбилейные версии суперкара Countach и многие другие. Но Бобу принад­лежат не только они, но и дилерский центр, в котором продаются эксклю­зивные авто­мобили (вроде Pagani и Koenigsegg), так что дого­вориться с ним о личной встрече не так уж трудно.

У Форстнера очень близкие отношения с руководством Lamborghini, и в беззаботные времена, когда регулярно проводи­лись крупные автосалоны, Боба можно было встретить на стенде итальянской марки, беседующего с одним из топ-менеджеров. Иногда Боб выводит свои машины на всеобщее обозрение – например, в зале Штут­гартского аэропорта или на фестиваль скорости в Гудвуде.

Фил Бахман и Ferrari

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В мире есть несколько видных коллекционеров Ferrari. Фил Бахман примеча­телен тем, что не просто покупает авто­мобили итальянской марки, но и старается приобретать только жёлтые экземпляры. И он вполне преуспел: больше половины его машин окрашены именно в оттенки жёлтого.

Машин Ferrari у Фила с полсотни: есть и 512M, и пред­ставители серии FXX, и LaFerrari… Причём Бахман всегда старается выцепить последнюю машину в ограни­ченном тираже. Человек явно знает, как инвести­ровать в эксклю­зивные автомобили. И компания из Модены активно способ­ствует его увлечению.

Но есть в гараже Фила и машины других марок – например, Alfa Romeo. Кажется, ещё он должен любить фетучини, Орнеллу Мутти и болеть за Ювентус.

Оттокар Джей

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О пламенном фанате автомобилей Porsche в конце 2020 года трубили все автомо­бильные издания — в том числе наше. Оттокар Джей за 80 лет своей жизни купил 80 автомо­билей Porsche. И совсем недавно его коллекцию пополнил Boxster Spyder.

Излишним накопительством Оттокар не страдает, поэтому сейчас в его гараже «всего лишь» 39 машин, среди которых есть как гражданские спорткары, так и гоночные авто­мобили середины прошлого века, вроде 917/10 Can Am и спорт­прототипа 962.

Несмотря на почтенный возраст, Оттокар не растерял запала и любви к машинам немецкой марки. На ближайшее время он заплани­ровал поездку по Панамерикан­скому шоссе на Porsche Cayenne. Отличный способ скоротать время на пенсии.

Коллекция из машин одной марки – это...

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