Очень крутые китайские машины, которые вот-вот поступят в продажу
Алексей Олефиренко
В 2020 году на рынок вышло несколько интереснейших китайских автомобилей. Например, Cheryexeed TXL, Geely Coolray и Tugella. Последние две даже стали претендентами на победу в нашей премии «Новинка года по версии пользователей Авто.ру»! Так что, в 2021-м к китайским новинкам мы будем приглядываться пристальнее. И следующие семь машин уже попали в поле зрения нашего радара.
Geely KX11
Кросс-купе Geely Tugella, построенное на платформе Volvo, — яркий и интересный автомобиль. А у модели, которая пока носит не слишком выразительный индекс KX11, есть шансы стать, может, и не уникальным событием в автомобильном мире, но явлением весьма заметным.
KX11 — это большой кроссовер, который, судя по шпионским снимкам его мультимедийной системы, будет напоминать Volvo XC90. Дебют модели запланирован на первую половину 2021-го. И если предположения верны, то новинку оснастят рядным четырёхцилиндровым турбомотором, который будет развивать 190 лошадиных сил и сочетаться с семиступенчатым «роботом».
Учитывая вполне европейскую внешность KX11, есть вероятность, что продаваться он будет не только в Китае.
Lynk&Co Zero
Ещё одна крайне интересная модель со шведско-китайскими корнями от бренда, принадлежащего Geely. Речь сейчас пойдёт о серийной версии прототипа Lynk&Co Zero. Каким будет имя товарной модели — пока загадка, но не исключено, что она унаследует название прототипа. Её производство стартует в середине 2021 года, а первые клиенты получат электрокары поздней осенью.
На данный момент известно, что модель Zero будет построена на новой платформе Sustainable Experience Architecture (SEA). В подполье установят батарею ёмкостью до 110 кВт·ч, которая обеспечит запас хода до 700 километров (по циклу NEDC). В отношении мощности конкретики пока нет. Ожидается, что топовая версия Zero будет развивать более 600 лошадиных сил, это позволит электрокару набирать первую сотню километров в час быстрее чем за 4 секунды.
Changan Uni-K
Куда больше нам известно о новом флагманском кроссовере марки Changan – Uni-K, презентация которого состоялась на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре прошлого года. И Uni-K не последний представитель линейки Uni. Пока в неё входят кроссоверы Uni-K и Uni-T, но позже добавятся ещё пять моделей.
Сам Uni-K — это среднеразмерный кроссовер длиной 4865 миллиметров, а его колёсная база составляет 2890 миллиметров. Поскольку модель изначально разрабатывалась с прицелом не только на китайский рынок, её сразу причесали как надо. Например, в салоне чувствуются веяния современных автомобилей Peugeot — европейского партнёра Changan.
Кроссовер получит двухлитровую турбированную «четвёрку», которая развивает 233 лошадиные силы. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. По умолчанию, Uni-K станет переднеприводным, но в качестве опции будет доступна и полноприводная трансмиссия.
Первые клиенты получат новый паркетник Changan в ближайшие месяцы. А позднее Uni-K может добраться до российского рынка — на это очень надеется Александр Кулагин, директор по продажам российского офиса Changan.
Changan CS35 Plus
Похожим образом обстоят дела и с другим кроссовером Changan — обновлённым CS35 Plus. Продажи модели в Китае уже начались, а к середине 2021 года стильный паркетник доберётся и до России.
Хоть CS35 Plus и дешевле представителей линейки Uni, стилистически он похож на флагманские модели. В том же направлении преобразился и интерьер: теперь он напоминает более дорогую модель CS75 Plus. А вот по технике никаких изменений не произошло: под капотом прячется старенькая «атмочетвёрка» на 128 сил. Сочетать её можно либо с «автоматом», либо с «механикой», либо с вариатором.
В России дорестайловый CS35 Plus предлагается со всеми коробками передач, кроме вариатора.
Haval Chulian
Ещё один кроссовер, который можно ждать в России, — Haval Chulian. Название модели переводится как «первая любовь». Она заменит собой немолодой Haval H2 и будет конкурировать с такими моделями, как Kia Sportage и Volkswagen Tiguan.
По сравнению с уходящим на покой Н2 новый Chulian стал ощутимо крупнее: длина и колёсная база вытянулись на 14 сантиметров. Под стильной внешностью с фирменной шестиугольной решёткой скрывается та же платформа, что используется на других современных моделях Haval (вроде F5). Мотор пока один, турбированный 1.5 на 150 сил, но позже модель может стать гибридной.
Продажи «первой любви» стартовали 11 января. Начальная цена – 89 000 юаней, что эквивалентно примерно миллиону рублей.
Hongqi E-QM5
О необычном седане E-QM5 премиального бренда Hongqi мы рассказывали совсем недавно. Его представили на выставке с названием, которое невозможно дочитать до конца: Haikou International New Energy Vehicle and Connected Mobility Show. У модели странные пропорции, спорное оформление передка, неоднозначные задние фонари... Но, если абстрагироваться от спорной внешности (в конце концов, модель будет продаваться только на внутреннем рынке), E-QM5 получился интересным.
У него симпатичный интерьер, в котором почти нет физических кнопок, огромный планшет мультимедийной системы, задний диван с электрорегулировками. И, согласно последней моде, новинка полностью электрическая, хотя характеристики — далеки от выдающихся. Мощность составляет 190 лошадиных сил, а запас хода — 430 километров. Продажи E-QM5 стартуют весной.
Aiways Roland Gumpert Nathalie
Ну и как же обойтись без суперкара: ведь в Китае активно осваивают и эту дисциплину. И в первой половине нынешнего года ряды китайских суперкаров пополнятся эффектным купе Aiways Roland Gumpert Nathalie, к созданию которого приложил руку сам Роланд Гумперт — бывший босс Audi Sport и основатель компании имени себя, которая только и делала, что разрабатывала трековых монстров.
Как и все предыдущие разработки Гумперта, суперкар получился очень экстравагантным по технике. Силовая установка Nathalie (модель названа в честь старшей дочери Гумперта) состоит из четырёх (!) электромоторов, 65-литрового баллона для спирта, 15-киловаттного блока метанольных топливных элементов и батареи ёмкостью 178 кВт·ч. Проще говоря, электромоторы суперкара подпитываются энергией, получаемой от метанола!
Мощность силовой установки составляет 544 лошадиные силы. Полноприводная Nathalie разгоняется до сотни за 2,5 секунды и прекращает набор скорости лишь по достижении отметки в 300 км/ч. И, в отличие от массовых электрокаров, модель получилась ещё и очень практичной: запас хода суперкара составляет 820 километров, а заправить (в прямом смысле этого слова) его можно будет всего за 3 минуты.
Выпустят всего 500 подобных машин. Цена каждого экземпляра — 407 000 евро.