Очень крутые китайские машины, которые вот-вот поступят в продажу

Кросс-купе Geely Tugella, построенное на платформе Volvo, — яркий и интересный автомобиль. А у модели, которая пока носит не слишком выразительный индекс KX11, есть шансы стать, может, и не уникальным событием в автомобильном мире, но явлением весьма заметным.

KX11 — это большой кроссовер, который, судя по шпионским снимкам его мультимедийной системы, будет напоминать Volvo XC90. Дебют модели запланирован на первую половину 2021-го. И если предположения верны, то новинку оснастят рядным четырёхцилиндровым турбомотором, который будет развивать 190 лошадиных сил и сочетаться с семиступенчатым «роботом».

Учитывая вполне европейскую внешность KX11, есть вероятность, что продаваться он будет не только в Китае.