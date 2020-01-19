Названы самые популярные автомобили российских мегаполисов

Пять интересных новинок из Китая, которые можно купить в России

Подборки

Александр Мирошкин

Торжественно клянусь: это последний материал, который начинается с фразы «Кажется, китайцы научились делать неплохие / красивые машины». Не все они, конечно, попадают под это описание: некоторые модели из КНР сложно разглядеть детально за потоками горьких слёз, но действи­тельно классных становится всё больше и больше! В этой подборке мы вспоминаем четыре интересные модели из Китая, которые добрались до нас в 2019-м, и рассказываем про ещё одну, которая появится в 2020-м.

Chery Tiggo 4

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Об этой машине мы только что рассказали во всех подроб­ностях. Если ещё не читали наш материал, то исправьте это недо­разумение сразу после того, как закончите читать этот. А пока — совсем кратко про Chery Tiggo 4.

Обновлённый кроссовер прибыл в Россию летом 2019 года и построен на той же платформе, что и флагманский Tiggo 7. В моторной гамме два агрегата: бензиновый атмосферник 2.0 на 122 силы, а также турбированный двигатель 1.5, выдающий 147 л.с. и 210 Нм. Первый сочетается с пятиступен­чатой «механикой» или вариатором, второй — только с шести­ступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Базовый Tiggo 4 стоит 899 900 рублей, а топовый — 1 199 900 рублей. А ещё за 9900 рублей предлагается заказать смарт-браслет, которым можно и открыть машину, и измерить пульс. Шах и мат BMW?

GAC GS8

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Огромный, брутальный и монументальный, как здание советского НИИ, кроссовер GAC GS8 тоже добрался до России в прошлом году. И на нём мы тоже поездили. Подробный тест этого гиганта впереди, но первые впечатления о GS8 мы собрали.

По размерам GS8 — конкурент Kia Sorento и Toyota Highlander. Правда, выбор моди­фикаций у GAC поскромнее, чем у Соренто. Комп­лектаций всего три, мотор и вовсе один — двух­литровая бензиновая «турбо­четвёрка» на 190 сил и 300 Нм. Привод либо передний, либо полный с муфтой подключения задней оси.

Самый дешёвый GS8 стоит 1 898 000 рублей, а топовый — почти два с половиной миллиона! Недёшево. С другой стороны, не так и много за автомобиль, амбассадором которого является, возможно, главный рэпер России — Баста.

Haval F7x

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Если бы где-то существовала премия «Самый красивый китайский автомобиль в России», то Haval F7x был бы в списке главных претендентов на победу. Стильный, купе­образный кроссовер, без овощных атмосфер­ников и вариаторов, да ещё и с приемлемым ценником — заявка на успех, не так ли?

Правда, мотор у F7x всего один — двухлитровая бензиновая «турбо­четвёрка», которая выдаёт 190 лошадиных сил и 340 Нм момента. Коробка передач тоже безальтер­нативная: семиступен­чатая роботизи­рованная с двумя сцеплениями. Но типов привода два: передний или подключа­емый полный. Базовая комп­лектация F7x обойдётся в 1 549 000 рублей. Самый дорогой вариант с полным приводом оценён в 1 819 000 рублей.

Changan CS35 PLUS

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Мало того, что у этого кроссовера сложное и непонятное название, так ещё и в его дизайне прослежива­ются элементы VW Tiguan и Geely Atlas. Кажется, наступил момент, когда китайцы начали под­глядывать у китайцев. Но в целом облик у CS35 PLUS гармоничный, поэтому его место в этой подборке вполне заслуженно.

По железу, правда, без откровений. Мотор у вседорожника всего один — дохленький бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 128 л.с. (161 Нм), который сочетается либо с шестиступен­чатой «механикой», либо с шестиступен­чатым же «автоматом». Привод — только передний. При этом цены кусаются. Базовый CS35 PLUS обойдётся в 1 079 900 рублей. И это будет прошлогодняя машина. За максимально оснащённый кроссовер попросят 1 249 900 рублей. За эту сумму в России можно купить что-нибудь пусть и не настолько яркое, зато полноприводное.

Geely Coolray

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Эту машину пока нельзя купить в России: продажи Geely Coolray стартуют к середине 2020 года. И если внешность этого кроссовера вас не впечат­лила, то повнима­тельнее изучите матчасть. Потому что Coolray построили на платформе BMA, разработанной совместно с Volvo. 

Фактически Coolray — это Volvo XC40 на китайский лад. Моторы — тоже шведские. В России китайский кроссовер сертифици­ровали с турбированным трёх­цилиндровым агрегатом мощностью 150 и 177 лошадиных сил, который сочета­ется с семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Интригующе? Давайте сначала дождёмся цен...

Рассмотрели бы какую-нибудь из этих моделей для себя?

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