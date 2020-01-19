Пять интересных новинок из Китая, которые можно купить в России

Об этой машине мы только что рассказали во всех подроб­ностях. Если ещё не читали наш материал, то исправьте это недо­разумение сразу после того, как закончите читать этот. А пока — совсем кратко про Chery Tiggo 4.

Обновлённый кроссовер прибыл в Россию летом 2019 года и построен на той же платформе, что и флагманский Tiggo 7. В моторной гамме два агрегата: бензиновый атмосферник 2.0 на 122 силы, а также турбированный двигатель 1.5, выдающий 147 л.с. и 210 Нм. Первый сочетается с пятиступен­чатой «механикой» или вариатором, второй — только с шести­ступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями.