Пять интересных новинок из Китая, которые можно купить в России
Александр Мирошкин
Торжественно клянусь: это последний материал, который начинается с фразы «Кажется, китайцы научились делать неплохие / красивые машины». Не все они, конечно, попадают под это описание: некоторые модели из КНР сложно разглядеть детально за потоками горьких слёз, но действительно классных становится всё больше и больше! В этой подборке мы вспоминаем четыре интересные модели из Китая, которые добрались до нас
Chery Tiggo 4
Об этой машине мы только что рассказали во всех подробностях. Если ещё не читали наш материал, то исправьте это недоразумение сразу после того, как закончите читать этот. А пока — совсем кратко про Chery Tiggo 4.
Обновлённый кроссовер прибыл в Россию летом 2019 года и построен на той же платформе, что и флагманский Tiggo 7. В моторной гамме два агрегата: бензиновый атмосферник 2.0 на 122 силы, а также турбированный двигатель 1.5, выдающий 147 л.с. и 210 Нм. Первый сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второй — только с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Базовый Tiggo 4 стоит 899 900 рублей, а топовый —
GAC GS8
Огромный, брутальный и монументальный, как здание советского НИИ, кроссовер GAC GS8 тоже добрался до России в прошлом году. И на нём мы тоже поездили. Подробный тест этого гиганта впереди, но первые впечатления о GS8 мы собрали.
По размерам GS8 — конкурент Kia Sorento и Toyota Highlander. Правда, выбор модификаций у GAC поскромнее, чем у Соренто. Комплектаций всего три, мотор и вовсе один — двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» на 190 сил и 300 Нм. Привод либо передний, либо полный с муфтой подключения задней оси.
Самый дешёвый GS8 стоит
Haval F7x
Если бы где-то существовала премия «Самый красивый китайский автомобиль в России», то Haval F7x был бы в списке главных претендентов на победу. Стильный, купеобразный кроссовер, без овощных атмосферников и вариаторов, да ещё и с приемлемым ценником — заявка на успех, не так ли?
Правда, мотор у F7x всего один — двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка», которая выдаёт 190 лошадиных сил и 340 Нм момента. Коробка передач тоже безальтернативная: семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Но типов привода два: передний или подключаемый полный. Базовая комплектация F7x обойдётся в
Changan CS35 PLUS
Мало того, что у этого кроссовера сложное и непонятное название, так ещё и в его дизайне прослеживаются элементы VW Tiguan и Geely Atlas. Кажется, наступил момент, когда китайцы начали подглядывать у китайцев. Но в целом облик у CS35 PLUS гармоничный, поэтому его место в этой подборке вполне заслуженно.
По железу, правда, без откровений. Мотор у вседорожника всего один — дохленький бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 128 л.с. (161 Нм), который сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестиступенчатым же «автоматом». Привод — только передний. При этом цены кусаются. Базовый CS35 PLUS обойдётся в
Geely Coolray
Эту машину пока нельзя купить в России: продажи Geely Coolray стартуют к середине 2020 года. И если внешность этого кроссовера вас не впечатлила, то повнимательнее изучите матчасть. Потому что Coolray построили на платформе BMA, разработанной совместно с Volvo.
Фактически Coolray — это Volvo XC40 на китайский лад. Моторы — тоже шведские. В России китайский кроссовер сертифицировали с турбированным трёхцилиндровым агрегатом мощностью 150 и 177 лошадиных сил, который сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Интригующе? Давайте сначала дождёмся цен...