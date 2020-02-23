От Chaser до E30: самые интересные объявления на Авто.ру за неделю

Говорят, что эта Сильвия находится в состоянии нового автомобиля. Не восстанов­ленного после удара о столб или с откапита­ленным мотором после дрифт-соревно­ваний, а именно нового-нового! Из доработок — другой выхлоп и немного доделан­ная подвеска. Пробег по России — всего пять тысяч кило­метров. Ну так что: новый Seltos или эта Silvia?