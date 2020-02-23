От Chaser до E30: самые интересные объявления на Авто.ру за неделю
Александр Мирошкин
Всю жизнь мечтали о ярком, необычном и интересном автомобиле, но никак не могли придумать, что выбрать и где купить? Мы поможем! Выбрали самые забористые машины, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Смотрите, выбирайте, звоните продавцам.
Toyota Chaser
Toyota Chaser 1987 года выпуска. Продавец утверждает, что машина — ровнее рельса Байкало-Амурской магистрали. Не распиленная, нигде не переваренная, ни в одном месте до дыр не прогнила и даже мотор родной —
Nissan Silvia
Говорят, что эта Сильвия находится в состоянии нового автомобиля. Не восстановленного после удара о столб или с откапиталенным мотором после дрифт-соревнований, а именно нового-нового! Из доработок — другой выхлоп и немного доделанная подвеска. Пробег по России — всего пять тысяч километров. Ну так что: новый Seltos или эта Silvia?
Toyota Sprinter Trueno AE86
Легенда! Если вы считаете, что любите машины, но сейчас смотрите на эту тачку и в голове крутится вопрос «что это за таз?!», значит, вы не любите машины. Кузов этой «хачироку» отреставрировали и покрасили, а всё остальное оставили оригинальным. Ребята, руки в ноги и в Тольятти: выкупать это сокровище, пока хозяин не передумал.
Nissan Laurel
Этот Лаурель стоит купить хотя бы по одной причине — это настоящий хардтоп. Безрамочные двери, нет центральной стойки кузова — красотища! Продавец утверждает, что мотор и салон — родные, подвеска приведена во вполне рабочее состояние, а днище обработано антикором. Ездить на таком красавце зимой — настоящее кощунство, но цена хорошая.
MINI
Хэтчбеки MINI — машины яркие сами по себе, но этот автомобиль возводит желание выделиться в абсолют. Расширение, занижение, ретроруль с деревянным ободом, а какой багажник на крыше?! Концентрат стиля! Правда, машина уже пережила капиталку, но вряд ли кто-то всерьёз решится купить такой хэтч для междугородних марш-бросков и работы коммивояжёром.
Ford Mustang Shelby GT350
Самая дорогая машина в нашем списке — 9,4 миллиона рублей! Однако в случае с этим Мустангом вы платите за V8 на 530 сил, трековые настройки шасси, механическую коробку передач, задний привод и массу карбоновых деталей! И в комплекте с машиной вам отдадут специальную коробку для владельца с инструкциями и набором фирменных сертификатов.
BMW 3 серии E30
За первые полтора года владения хозяин этой машины превратил её из старого немецкого кабриолета в автомобиль, который невозможно не хотеть. Список доработок обширный, поэтому приведём только самые значимые пункты. Вроде установки мотора от BMW M3 следующего поколения, перетяжки салона и замены пружин и амортизаторов по кругу. Уже набираете владельцу?