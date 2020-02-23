А что если бы... у машин не было свесов? Да не, бред какой-то!

От Chaser до E30: самые интересные объявления на Авто.ру за неделю

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Александр Мирошкин

Всю жизнь мечтали о ярком, необычном и интересном автомо­биле, но никак не могли придумать, что выбрать и где купить? Мы поможем! Выбрали самые забористые машины, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Смотрите, выбирайте, звоните продавцам.

Toyota Chaser

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Toyota Chaser 1987 года выпуска. Продавец утверж­дает, что машина — ровнее рельса Байкало-Амур­ской магистрали. Не распилен­ная, нигде не пере­варенная, ни в одном месте до дыр не прогнила и даже мотор родной — 1G-GEU на 160 сил. Конечно, седан немного дорабо­тали. Полностью пере­красили кузов, поставили подвеску с радикаль­ным заниже­нием (сейчас статик, но у хозяина есть пневма), заменили тормоза... список доработок занимает несколько страниц. Цена вменяемая и есть возможность поторговаться.

Nissan Silvia

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Говорят, что эта Сильвия находится в состоянии нового автомобиля. Не восстанов­ленного после удара о столб или с откапита­ленным мотором после дрифт-соревно­ваний, а именно нового-нового! Из доработок — другой выхлоп и немного доделан­ная подвеска. Пробег по России — всего пять тысяч кило­метров. Ну так что: новый Seltos или эта Silvia?

Toyota Sprinter Trueno AE86

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Легенда! Если вы считаете, что любите машины, но сейчас смотрите на эту тачку и в голове крутится вопрос «что это за таз?!», значит, вы не любите машины. Кузов этой «хачироку» отрестав­рировали и покрасили, а всё остальное оставили ориги­нальным. Ребята, руки в ноги и в Тольятти: выкупать это сокровище, пока хозяин не передумал.

Nissan Laurel

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Этот Лаурель стоит купить хотя бы по одной причине — это настоящий хардтоп. Безрамоч­ные двери, нет централь­ной стойки кузова — красотища! Продавец утверж­дает, что мотор и салон — родные, подвеска приве­дена во вполне рабочее состояние, а днище обрабо­тано антикором. Ездить на таком красавце зимой — настоящее кощунство, но цена хорошая.

MINI

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Хэтчбеки MINI — машины яркие сами по себе, но этот автомобиль возводит желание выделиться в абсолют. Расшире­ние, заниже­ние, ретроруль с деревян­ным ободом, а какой багажник на крыше?! Концентрат стиля! Правда, машина уже пережила капиталку, но вряд ли кто-то всерьёз решится купить такой хэтч для между­городних марш-бросков и работы комми­вояжёром.

Ford Mustang Shelby GT350

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Самая дорогая машина в нашем списке — 9,4 миллиона рублей! Однако в случае с этим Мустангом вы платите за V8 на 530 сил, трековые настройки шасси, механи­ческую коробку передач, задний привод и массу карбоновых деталей! И в комплекте с машиной вам отдадут специ­альную коробку для владельца с инст­рукциями и набором фирменных серти­фикатов.

BMW 3 серии E30

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За первые полтора года владения хозяин этой машины превратил её из старого немецкого кабриолета в авто­мобиль, который невозможно не хотеть. Список доработок обширный, поэтому приведём только самые значимые пункты. Вроде установки мотора от BMW M3 следующего поко­ления, пере­тяжки салона и замены пружин и аморти­заторов по кругу. Уже набираете владельцу?

Самая интересная здесь машина — это...

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