Зажали! Классные модели от больших брендов, которые никак не доберутся до России

В том, что новый Cadillac Escalade рано или поздно доберётся до российских шоурумов, сомневаться почти не приходится: воспетая Морген­штерном модель яркая, мощная, нафарширо­ванная передовой электро­никой General Motors (один изогнутый экран чего стоит)... Поэтому Cadillac скорее совсем уйдёт из России, чем откажется от возмож­ности продать несколько сотен таких здоровяков восходящим звёздам хип-хопа и стендап-комедии.

А вот у какого автомобиля куда меньше шансов добраться до России, так это у нового седана CT5. И на то есть объективные причины: его предше­ственник, CTS, пытался покорить российский рынок, но потерпел фиаско. И очень жаль! Мы бы совсем не отказа­лись встретить в потоке «сити-пятый». А ещё лучше — его бешеную версию CT5-V Blackwing, почти 700-сильный американ­ский спортседан, который в 2021 году предлагается... с механической коробкой передач!