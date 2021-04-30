Только не Майбах! Что ещё можно купить на 84 миллиона рублей

Зажали! Классные модели от больших брендов, которые никак не доберутся до России

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Алексей Олефиренко

Если в последнее время вам кажется, что ассортименту новых авто­мобилей в России как-то не хватает огонька, то вам не кажется. Из-за множества факторов (включая цены) устойчивым спросом у нас пользуются только локализо­ванные машины, а некоторые модели выпускать где-нибудь под Санкт-Петер­бургом попросту экономически нецеле­сообразно — слишком малые объёмы. Вот и получается, что интересные тачки смотрят на российских клиентов через призму серых дилеров и чудом уцелевших пере­гонщиков. И поверьте, таких моделей очень много! Для начала мы выбрали такие у 15 брендов.

Cadillac

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В том, что новый Cadillac Escalade рано или поздно доберётся до российских шоурумов, сомневаться почти не приходится: воспетая Морген­штерном модель яркая, мощная, нафарширо­ванная передовой электро­никой General Motors (один изогнутый экран чего стоит)... Поэтому Cadillac скорее совсем уйдёт из России, чем откажется от возмож­ности продать несколько сотен таких здоровяков восходящим звёздам хип-хопа и стендап-комедии.

А вот у какого автомобиля куда меньше шансов добраться до России, так это у нового седана CT5. И на то есть объективные причины: его предше­ственник, CTS, пытался покорить российский рынок, но потерпел фиаско. И очень жаль! Мы бы совсем не отказа­лись встретить в потоке «сити-пятый». А ещё лучше — его бешеную версию CT5-V Blackwing, почти 700-сильный американ­ский спортседан, который в 2021 году предлагается... с механической коробкой передач!

Changan

Changan Raeton CC
Changan Raeton CC
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Changan Raeton CC

Китайский бренд в России представлен тремя кроссоверами, но это лишь верхушка модель­ного ряда Changan. Знаете ли вы, например, что Changan делает маленькие грузовички? Или то, что в Китае марка предлагает аж четыре минивэна?!

Но нам они не слишком интересны. В отличие, например, от Raeton CC — симпатичного седана, который за мини­мали­стичной внешностью скрывает салон в духе современных «немцев». Он оснащается полутора­литровым турбо­мотором, который развивает 156 лошадиных сил, и шести­ступен­чатым «автоматом» Aisin.

Не продаётся в России и самый большой кроссовер Changan — семи­местный CS95, длина которого чуть-чуть не дотяги­вает до пяти метров. CS95 два года назад радикально обновился, поэтому укомп­лектован по высшему разряду. Тут и двух­литровый турбиро­ванный двигатель с непосред­ственным впрыском, и полно­приводная трансмиссия на основе муфты BorgWarner, и роскошный салон с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, системой тонкой очистки воздуха и стерео­системой Hi-Fi от Pioneer с 10 динамиками… Вопрос поставки модели в Россию поднимался, но, видимо, ответ на него так и не нашёлся.

Chevrolet

Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette Stingray
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Chevrolet Corvette Stingray

Модельный ряд Chevrolet в России сегодня максимально скромный: старые бюджетные модели вроде Spark и Nexia (бывший Aveo) из Узбеки­стана, да пара внедорож­ников — Traverse и Tahoe. Ни электрокаров, ни гибридных моделей, ни даже седанов, вроде Malibu, отече­ственные дилеры больше не предлагают.

И если Tahoe нового поколения мы, скорее всего, дождёмся, то самая быстрая, самая техно­логичная, самая желанная модель Chevrolet почти наверняка не пере­сечёт наши границы официально. Речь, конечно же, о суперкаре Corvette, который после смены поколений стал среднемоторным.

Пока двухдверка предлагается с единственным мотором — 6,2-литровым атмо­сферным V8 LT2. Он работает в паре с роботизи­рованной коробкой передач с двумя сцепле­ниями. Цены на суперкар в Америке стартуют с 59 900 долларов. В общем-то, даже и недорого. Пока не начнёшь считать сборы и пошлины...

Citroen

Citroen C6
Citroen C6
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Citroen C6

На фоне того, что продаётся за границей, российская линейка Citroen смотрится не слишком эффектно. И если все европейские машины воспроиз­вести в России не получится, то мы не отказались хотя бы от следующей парочки.

Первая — Citroen C6. Но не тот С6, который c 2005 по 2012 год выпускался во Франции, а тот, который с 2016 года произ­водится в китайском Ухане (знакомое название, не так ли?). Нынешний С6 — модель для китай­ского рынка, и он не продаётся нигде, кроме КНР. Зато там он считается флагманом легковых Ситроенов, у которых нет приставки Aircross.

Второй флагман — недавно пред­став­ленный С5 Х, который хочет быть и седаном, и лифтбеком, и крос­совером. В авто­салоны Западной Европы этот экспрес­сивный авто­мобиль поступит ближе к осени 2022-го, а до нас вряд ли доедет.

FAW

Hongqi H9
Hongqi H9
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Hongqi H9

Старейшая автомобильная компания Китая First Automobile Works — это не только легко­вушки и грузовички, выходящие под эмблемой FAW. Это ещё и молодёжная компания Senia, бюджетный суббренд Junpai, а также небезыз­вестная компания Hongqi («Красное знамя»), выпускающая авто­мобили премиум-класса и роскошные лимузины для китайской полити­ческой элиты.

«Краснознамённые» продаются только в Китае, хотя было бы интересно посмотреть, как седан H9 и электри­ческий кроссовер E-HS9 поборются за клиента за пределами своей родины. Потенциал-то есть: современные силовые установки, роскошные интерьеры с кучей электроники, нетривиальная внешность, нарисо­ванная бывшим шеф-дизайнером Rolls-Royce Джайлсом Тейлором…

Клиентов в России мог бы поискать и FAW Bestune T99. Это флагманский кроссовер бренда FAW, который на 30 санти­метров длиннее Т77 и немного роскошнее. Т99 тоже продаётся исключи­тельно в Китае и оснащается двух­литровым турбо­мотором мощностью 224 лошадиные силы. Коробка передач — восьми­ступенчатый «автомат».

GAC

GAC Trumpchi GA8
GAC Trumpchi GA8
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GAC Trumpchi GA8

Другой китайский бренд — GAC — обделил нас всего одним флагманом: седаном GA8. Все остальные топ-модели марки, а это кроссовер GS8 и минивэн GN8 — в России продаются. Цены на них начинаются от 2 098 000 и 2 699 000 рублей соответ­ственно.

Что касается седана GA8, то он построен на лицензиро­ванной платформе Type E концерна Stellantis — той самой, что дала жизнь Lancia Thesis и Alfa Romeo 166. Полтора года назад модель серьёзно обновили: измени­лись все кузовные панели (за исключе­нием крыши), интерьер получил огромный планшет, объединя­ющий мульти­медийную систему с панелью приборов, а силовые установки подружились с восьми­ступен­чатым «автоматом» и стали мощнее.

Geely

Geely HaoYue
Geely HaoYue
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Geely HaoYue

Кроссоверы Geely с недавних пор стали пользоваться в России устойчивым спросом. Но в компании пока выкатили на наш рынок далеко не все козыри. Если говорить о кроссоверах, то на родине Geely предлагает модель Hao Yue — семи­местный вседорожник с 1,8-литровым турбо­мотором и семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Можно ли считать его флагманом кроссоверов Geely? Судя по размерам, да! Ведь длина Hao Yue составляет почти 4,9 метра.

И ведь кроссоверами дело не ограничивается. В порт­фолио бренда есть и эффектный седан Preface, который явно собирается навязать борьбу BMW 3 серии и Audi A4. Всё, что для этого нужно, у него есть: агрес­сивный дизайн, агрегатная база от Volvo и добротный интерьер.

Hyundai

Hyundai Azera
Hyundai Azera
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Hyundai Azera

Компания Hyundai почти не обделяет нас своими моделями: футури­стичный минивэн Staria — привезут, горячий хэтчбек i30 N — привозили… Ещё бы Hyundai i20 N, о котором так лестно отзываются западные журналисты, но у нас крошечные хот-хэтчи не сильно любят. Было бы неплохо посмотреть в наших условиях и на флагман­ский седан Azera, который в России мог бы продаваться, например, под уже известным нам именем Grandeur.

Техническую часть он делит со всем знакомой «Сонатой», а внешним видом модель хотела походить на Genesis, но после рестайлинга 2019-го четырёх­дверка стала более самобытной.

Седан оснащается четырёх- и шести­цилин­дровыми моторами. Есть гибридные варианты, а также версия, работающая на природном газе. В последние годы спрос на Azera в США падал, поэтому сейчас флагманский седан Hyundai продаётся только в странах Азии, а главным рынком является родная Южная Корея.

Jeep

Jeep Grand Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer
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Jeep Grand Wagoneer

Модельный ряд Jeep в России представлен чуть ли не в полном объёме, но доберётся ли до нас семи­местный красавец Grand Wagoneer — пока загадка. Да чего уж: шансы не слишком велики. Но пока они есть, давайте помечтаем о «вагонире» вместе.

Новые Wagoneer и Grand Wagoneer построены на модифи­цированном шасси пикапа RAM 1500, у которого задний неразрезной мост заменён независимой пяти­рычажкой. Силовая установка пока одна — «мягкий гибрид» на основе 5,7-литро­вого V8, однако полно­приводных трансмиссий на выбор целых три. При этом в базе Wagoneer идёт с задним приводом.

Kia

Kia K8
Kia K8
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Kia K8

Ещё одно корейское огорчение: появления у нас родственной седану Hyundai Azera, речь о котором шла выше, модели Kia K8 можно ждать только с серьёзным запасом оптимизма. Она была пред­ставлена в марте 2021 года и базируется на той же «тележке», что и Sonata, Staria, а также Kia Carnival. Силовые установки тоже идентичны тем, что используются на Grandeur/Azera… 

Однако есть один важный нюанс. Дело в том, что корейцам явно не хотелось бы серьёзной конкуренции между моделями Kia и Hyundai. По той же причине в Россию не везут и большой кроссовер Kia Telluride — чтобы он не конкурировал с Hyundai Palisade. В США, кстати, противо­стояние двух марок не так заметно, ведь там и рынок куда больше. Но в России вместо Теллурайда клиентам предлагают выбирать между уже упомянутым Карнивалом и рамным Mohave. Или идти к дилеру Hyundai.

Nissan

Nissan Patrol
Nissan Patrol
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Nissan Patrol

Самой крутой по духу моделью Nissan, которая не продаётся в России, является огромный рамник Patrol — реальный конкурент Toyota Land Cruiser 200. В 2019-м внедорожник в очередной раз обновился, а заодно вновь получил версию Nismo для рынка Объединённых Арабских Эмиратов.

Седаны Nissan у нас не продаются вовсе, как в Западной Европе. Зато в Соединённых Штатах раздолье: есть и Versa, и Sentra, и Altima… Флагманским седаном традици­онно для этого рынка остаётся модель Maxima, цены на которую начинаются от 37 тысяч долларов. В своём нынешнем виде она продаётся с 2015 года и оснащается безальтер­нативным 3,5-литровым двигателем V6, который работает в паре с вариатором.

К тому же у Nissan есть и нестареющий суперкар GT-R. Какое-то время он продавался в России официально, но сейчас его можно купить только по обходным путям или на вторичке.

Peugeot

508 Peugeot Sport Engineered
508 Peugeot Sport Engineered
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508 Peugeot Sport Engineered

Недавно компания Peugeot обновила эмблему и большую часть своих авто­мобилей. Пока у Peugeot есть два явных флагмана: кроссовер 5008 и лифтбек 508. Первый можно купить в любом дилерском центре Peugeot России. А вот с Peugeot 508 дела обстоят сложнее: модель обещали привезти больше года назад, но зимой 2020-го было объявлено, что дебют 508 в России отложен на неопреде­лённый срок.

В Западной Европе тем временем уже начались продажи спортив­ного гибрида 508 Sport Engineered, который со своими 360 лошадиными силами является самой мощной серийной моделью Peugeot в истории. На появление этой моди­фикации у нас рассчитывать почти не приходится.

Renault

Alpine A110 Legende GT
Alpine A110 Legende GT
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Alpine A110 Legende GT

Определить флагмана модельного ряда Renault сложно. В каком-то смысле им может считаться купе Alpine A110, которое даже в западной части материка встречается не так часто. Но всё-таки средне­моторный спорткар несёт другую эмблему. Поэтому давайте выбирать из машин с ромбом на радиаторной решётке и крышке багажника.

Если отталкиваться от цены, то флагманом Renault сейчас является Megane RS, который в злющей версии Trophy тянет почти на 50 тысяч евро! А ведь пару лет назад выпустили лимитиро­ванную версию Trophy R, цена которой была в районе 70 тысяч… Ну а если говорить о флагманах с оглядкой на габариты, то тут верхо­водят кроссовер Koleos и вэн Grand Scenic.

Есть ещё среднеразмерный Renault Talisman, который пред­лагается в кузовах «седан» и «универсал», но он на фоне выше­пере­численных моделей смотрится во всех смыслах бледновато.

Toyota

Toyota Century
Toyota Century
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Toyota Century

Безоговорочный флагман компании Toyota уже не одно десяти­летие обслужи­вает император­ский двор Японии, а также является личным авто­мобилем президента компании Акио Тойода. И ко всеобщему сожалению, не продаётся нигде, кроме родины. Речь идёт о модели Century.

Последнее поколение представитель­ского седана дебютиро­вало в 2017 году, а его предше­ственник выпускался два десяти­летия! Технически новый седан Century — глубоко модифи­циро­ванный Lexus LS600h начала 2000-х, который оснастили современной электроникой и кузовом в ретростиле. По традиции, Century можно заказать с велюровым салоном — немецким премиум-седанам такая опция только снится!

Ещё парочка больших и крутых Тойот, которых не встретить в салонах российских дилеров, — громилы Sequoia и Tundra, продающи­еся в США. Ну а техно­логический флагман Toyota — водородный седан Mirai. Но, кажется, быстрее до нас доедет Century, чем Mirai: где и как его заправлять?!

Volkswagen

Volkswagen Phideon
Volkswagen Phideon
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Volkswagen Phideon

Несмотря на то, что до нас добрался даже свежий Гольф (который, правда, стоит как три Гольфа 6–7 лет назад), многие крутые машины Volkswagen в Россию не попадают.

Речь, например, о Phideon, который продаётся в Китае. По уровню оснащения эта модель вполне могла бы побороться со сходными по размерам машинами премиальных марок, в том числе с автомо­билями Audi, с которыми она делит платформу. Мотор, правда, скромный — двухлитровая «турбо­четвёрка» мощностью 224 лошадиные силы.

Ещё в Китае с 2020 года продаётся роскошный минивэн Viloran, у которого на передних крыльях красуется надпись Flagship («флагман»), а недавно в КНР пред­ставили гигантский кроссовер Talagon, который больше Терамонта! Вероятно, до нас он не доберётся в том числе из-за того, что мало где получится его припарковать.

Стоит ли привозить в России такие модели?

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