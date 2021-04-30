Зажали! Классные модели от больших брендов, которые никак не доберутся до России
Алексей Олефиренко
Если в последнее время вам кажется, что ассортименту новых автомобилей в России как-то не хватает огонька, то вам не кажется.
Cadillac
В том, что новый Cadillac Escalade рано или поздно доберётся до российских шоурумов, сомневаться почти не приходится: воспетая Моргенштерном модель яркая, мощная, нафаршированная передовой электроникой General Motors (один изогнутый экран чего стоит)... Поэтому Cadillac скорее совсем уйдёт из России, чем откажется от возможности продать несколько сотен таких здоровяков восходящим звёздам хип-хопа и стендап-комедии.
А вот у какого автомобиля куда меньше шансов добраться до России, так это у нового седана CT5. И на то есть объективные причины: его предшественник, CTS, пытался покорить российский рынок, но потерпел фиаско. И очень жаль! Мы бы совсем не отказались встретить в потоке «сити-пятый». А ещё лучше — его бешеную версию
Changan
Китайский бренд в России представлен тремя кроссоверами, но это лишь верхушка модельного ряда Changan. Знаете ли вы, например, что Changan делает маленькие грузовички? Или то, что в Китае марка предлагает аж четыре минивэна?!
Но нам они не слишком интересны. В отличие, например, от Raeton CC — симпатичного седана, который за минималистичной внешностью скрывает салон в духе современных «немцев». Он оснащается полуторалитровым турбомотором, который развивает 156 лошадиных сил, и шестиступенчатым «автоматом» Aisin.
Не продаётся в России и самый большой кроссовер Changan — семиместный CS95, длина которого чуть-чуть не дотягивает до пяти метров. CS95 два года назад радикально обновился, поэтому укомплектован по высшему разряду. Тут и двухлитровый турбированный двигатель с непосредственным впрыском, и полноприводная трансмиссия на основе муфты BorgWarner, и роскошный салон с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, системой тонкой очистки воздуха и стереосистемой
Chevrolet
Модельный ряд Chevrolet в России сегодня максимально скромный: старые бюджетные модели вроде Spark и Nexia (бывший Aveo) из Узбекистана, да пара внедорожников — Traverse и Tahoe. Ни электрокаров, ни гибридных моделей, ни даже седанов, вроде Malibu, отечественные дилеры больше не предлагают.
И если Tahoe нового поколения мы, скорее всего, дождёмся, то самая быстрая, самая технологичная, самая желанная модель Chevrolet почти наверняка не пересечёт наши границы официально. Речь, конечно же, о суперкаре Corvette, который после смены поколений стал среднемоторным.
Пока двухдверка предлагается с единственным мотором — 6,2-литровым атмосферным V8 LT2. Он работает в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на суперкар в Америке стартуют с 59 900 долларов. В общем-то, даже и недорого. Пока не начнёшь считать сборы и пошлины...
Citroen
На фоне того, что продаётся за границей, российская линейка Citroen смотрится не слишком эффектно. И если все европейские машины воспроизвести в России не получится, то мы не отказались хотя бы от следующей парочки.
Первая — Citroen C6. Но не тот С6, который c 2005 по 2012 год выпускался во Франции, а тот, который с 2016 года производится в китайском Ухане (знакомое название, не так ли?). Нынешний С6 — модель для китайского рынка, и он не продаётся нигде, кроме КНР. Зато там он считается флагманом легковых Ситроенов, у которых нет приставки Aircross.
Второй флагман — недавно представленный С5 Х, который хочет быть и седаном, и лифтбеком, и кроссовером. В автосалоны Западной Европы этот экспрессивный автомобиль поступит ближе к осени
FAW
Старейшая автомобильная компания Китая First Automobile Works — это не только легковушки и грузовички, выходящие под эмблемой FAW. Это ещё и молодёжная компания Senia, бюджетный суббренд Junpai, а также небезызвестная компания Hongqi («Красное знамя»), выпускающая автомобили премиум-класса и роскошные лимузины для китайской политической элиты.
«Краснознамённые» продаются только в Китае, хотя было бы интересно посмотреть, как седан H9 и электрический кроссовер
Клиентов в России мог бы поискать и FAW Bestune T99. Это флагманский кроссовер бренда FAW, который на 30 сантиметров длиннее Т77 и немного роскошнее. Т99 тоже продаётся исключительно в Китае и оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат».
GAC
Другой китайский бренд — GAC — обделил нас всего одним флагманом: седаном GA8. Все остальные топ-модели марки, а это кроссовер GS8 и минивэн GN8 — в России продаются. Цены на них начинаются от
Что касается седана GA8, то он построен на лицензированной платформе Type E концерна Stellantis — той самой, что дала жизнь Lancia Thesis и Alfa Romeo 166. Полтора года назад модель серьёзно обновили: изменились все кузовные панели (за исключением крыши), интерьер получил огромный планшет, объединяющий мультимедийную систему с панелью приборов, а силовые установки подружились с восьмиступенчатым «автоматом» и стали мощнее.
Geely
Кроссоверы Geely с недавних пор стали пользоваться в России устойчивым спросом. Но в компании пока выкатили на наш рынок далеко не все козыри. Если говорить о кроссоверах, то на родине Geely предлагает модель Hao Yue — семиместный вседорожник с 1,8-литровым турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Можно ли считать его флагманом кроссоверов Geely? Судя по размерам, да! Ведь длина Hao Yue составляет почти 4,9 метра.
И ведь кроссоверами дело не ограничивается. В портфолио бренда есть и эффектный седан Preface, который явно собирается навязать борьбу BMW 3 серии и Audi A4. Всё, что для этого нужно, у него есть: агрессивный дизайн, агрегатная база от Volvo и добротный интерьер.
Hyundai
Компания Hyundai почти не обделяет нас своими моделями: футуристичный минивэн Staria — привезут, горячий хэтчбек i30 N — привозили… Ещё бы Hyundai i20 N, о котором так лестно отзываются западные журналисты, но у нас крошечные хот-хэтчи не сильно любят. Было бы неплохо посмотреть в наших условиях и на флагманский седан Azera, который в России мог бы продаваться, например, под уже известным нам именем Grandeur.
Техническую часть он делит со всем знакомой «Сонатой», а внешним видом модель хотела походить на Genesis, но после рестайлинга
Седан оснащается четырёх- и шестицилиндровыми моторами. Есть гибридные варианты, а также версия, работающая на природном газе. В последние годы спрос на Azera в США падал, поэтому сейчас флагманский седан Hyundai продаётся только в странах Азии, а главным рынком является родная Южная Корея.
Jeep
Модельный ряд Jeep в России представлен чуть ли не в полном объёме, но доберётся ли до нас семиместный красавец Grand Wagoneer — пока загадка. Да чего уж: шансы не слишком велики. Но пока они есть, давайте помечтаем о «вагонире» вместе.
Новые Wagoneer и Grand Wagoneer построены на модифицированном шасси пикапа RAM 1500, у которого задний неразрезной мост заменён независимой пятирычажкой. Силовая установка пока одна — «мягкий гибрид» на основе 5,7-литрового V8, однако полноприводных трансмиссий на выбор целых три. При этом в базе Wagoneer идёт с задним приводом.
Kia
Ещё одно корейское огорчение: появления у нас родственной седану Hyundai Azera, речь о котором шла выше, модели Kia K8 можно ждать только с серьёзным запасом оптимизма. Она была представлена в марте 2021 года и базируется на той же «тележке», что и Sonata, Staria, а также Kia Carnival. Силовые установки тоже идентичны тем, что используются на Grandeur/Azera…
Однако есть один важный нюанс. Дело в том, что корейцам явно не хотелось бы серьёзной конкуренции между моделями Kia и Hyundai. По той же причине в Россию не везут и большой кроссовер Kia Telluride — чтобы он не конкурировал с Hyundai Palisade. В США, кстати, противостояние двух марок не так заметно, ведь там и рынок куда больше. Но в России вместо Теллурайда клиентам предлагают выбирать между уже упомянутым Карнивалом и рамным Mohave. Или идти к дилеру Hyundai.
Nissan
Самой крутой по духу моделью Nissan, которая не продаётся в России, является огромный рамник Patrol — реальный конкурент Toyota Land Cruiser 200.
Седаны Nissan у нас не продаются вовсе, как в Западной Европе. Зато в Соединённых Штатах раздолье: есть и Versa, и Sentra, и Altima… Флагманским седаном традиционно для этого рынка остаётся модель Maxima, цены на которую начинаются от 37 тысяч долларов. В своём нынешнем виде она продаётся с 2015 года и оснащается безальтернативным 3,5-литровым двигателем V6, который работает в паре с вариатором.
К тому же у Nissan есть и нестареющий суперкар
Peugeot
Недавно компания Peugeot обновила эмблему и большую часть своих автомобилей. Пока у Peugeot есть два явных флагмана: кроссовер 5008 и лифтбек 508. Первый можно купить в любом дилерском центре Peugeot России. А вот с Peugeot 508 дела обстоят сложнее: модель обещали привезти больше года назад, но зимой
В Западной Европе тем временем уже начались продажи спортивного гибрида 508 Sport Engineered, который со своими 360 лошадиными силами является самой мощной серийной моделью Peugeot в истории. На появление этой модификации у нас рассчитывать почти не приходится.
Renault
Определить флагмана модельного ряда Renault сложно. В каком-то смысле им может считаться купе Alpine A110, которое даже в западной части материка встречается не так часто. Но всё-таки среднемоторный спорткар несёт другую эмблему. Поэтому давайте выбирать из машин с ромбом на радиаторной решётке и крышке багажника.
Если отталкиваться от цены, то флагманом Renault сейчас является Megane RS, который в злющей версии Trophy тянет почти на 50 тысяч евро! А ведь пару лет назад выпустили лимитированную версию Trophy R, цена которой была в районе 70 тысяч… Ну а если говорить о флагманах с оглядкой на габариты, то тут верховодят кроссовер Koleos и вэн Grand Scenic.
Есть ещё среднеразмерный Renault Talisman, который предлагается в кузовах «седан» и «универсал», но он на фоне вышеперечисленных моделей смотрится во всех смыслах бледновато.
Toyota
Безоговорочный флагман компании Toyota уже не одно десятилетие обслуживает императорский двор Японии, а также является личным автомобилем президента компании Акио Тойода. И ко всеобщему сожалению, не продаётся нигде, кроме родины. Речь идёт о модели Century.
Последнее поколение представительского седана дебютировало в 2017 году, а его предшественник выпускался два десятилетия! Технически новый седан Century — глубоко модифицированный Lexus LS600h начала
Ещё парочка больших и крутых Тойот, которых не встретить в салонах российских дилеров, — громилы Sequoia и Tundra, продающиеся в США. Ну а технологический флагман Toyota — водородный седан Mirai. Но, кажется, быстрее до нас доедет Century, чем Mirai: где и как его заправлять?!
Volkswagen
Несмотря на то, что до нас добрался даже свежий Гольф (который, правда, стоит как три Гольфа 6–7 лет назад), многие крутые машины Volkswagen в Россию не попадают.
Речь, например, о Phideon, который продаётся в Китае. По уровню оснащения эта модель вполне могла бы побороться со сходными по размерам машинами премиальных марок, в том числе с автомобилями Audi, с которыми она делит платформу. Мотор, правда, скромный — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 224 лошадиные силы.
Ещё в Китае с 2020 года продаётся роскошный минивэн Viloran, у которого на передних крыльях красуется надпись Flagship («флагман»), а недавно в КНР представили гигантский кроссовер Talagon, который больше Терамонта! Вероятно, до нас он не доберётся в том числе из-за того, что мало где получится его припарковать.