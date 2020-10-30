Грязный-грязный Гуччи: очень дорогие автомобили на бездорожье
Михаил Кондратьев
Мы уже писали о случаях, когда автомобили по ошибке оказывались вообще не там, куда хотели бы попасть их водители. Но что, если кто-то целенаправленно едет туда, где его машине, по-хорошему, не место? Причём если «туда» — это бездорожье, а «машина» — ну очень дорогая и совсем не про офф-роуд? Тогда у нас появляются видео, на просмотр которых не жалко времени. Мы собрали восемь роликов, вызывающих восторг, удивление и даже возмущение.
Rolls-Royce Cullinan
Начнём со свежего видео от Rolls-Royce, подготовленного при помощи клиента компании с Ближнего Востока. Точнее, его собственного кроссовера Cullinan, который отрядили на одно из классических местных развлечений: яростное покорение песчаных дюн!
В Rolls-Royce заявили, что ролик демонстрирует внедорожные способности Cullinan и достоинства адаптивной подвески Magic Carpet Ride, сглаживающей большинство дорожных неровностей.
Кроссовер британской марки, представленный в 2018 году, оснащается 6,75-литровым V12 мощностью 571 л.с. и с 850 Нм крутящего момента (600 сил и 900 Нм в «заряженной» версии Black Badge). Минимальная цена Cullinan в России составляет 25 миллионов рублей, но стоимость реальных товарных автомобилей стартует с 30 миллионов.
Bentley Bentayga
Ещё один роскошный британский вездеход — кроссовер Bentley Bentayga — тоже нередко оказывается на бездорожье. Хотя по большому счёту привычной средой его обитания скорее являются парковки около ночных клубов и ресторанов со звёздами Мишлен. Впрочем, роликами с офф-роуд-испытаний компания делилась ещё до премьеры модели, как бы намекая, что и на нетвёрдом покрытии Bentayga не растеряется.
А интереснее всего получилось видео о спецверсии Falconry, представленной в 2017 году. Это Bentayga для… любителей соколиной охоты! Придворное ателье Mulliner вставило в багажник кроссовера пару роскошных ящиков для необходимого инвентаря, вроде GPS-блока слежения за птицами, биноклей, опутенок и клобуков, ножа, насестов и даже термосов с одеялом. Заодно добавило тематические элементы оформления и в салон.
Вряд ли всё это помогает в покорении дюн, но в любом случае выглядит «Бентайга» в песках не менее эффектно, чем Cullinan.
Стоимость такого кроссовера не называется. В России на данный момент предлагаются версии с четырёхлитровыми бензиновым и дизельным двигателями, а также 635-сильные модификации c W12. Цены варьируются от 16,6 до 28 с небольшим миллионов рублей.
Rolls Royce Phantom и Rolls-Royce Wraith
YouTube-канал TaxTheRich100 удивлял всех необычными роликами с дорогими и коллекционными автомобилями с 2012 года. На счету авторов игра в перетягивание каната на двух Ferrari F50, «фермерская» «Джимхана» на F40 GT и, например, отвязные покатушки на редком Jaguar XJ220. Как говорится, уберите от экранов автомобильных коллекционеров и петролхэдов со слабым сердцем.
Но для нашей сегодняшней подборки куда интереснее видео с Rolls-Royce Phantom и купе Wraith. Только посмотрите, как грациозно они едут... боком по полям!
К сожалению, с 2016 года канал ничего не публиковал.
Lamborghini Gallardo и Rebellion R2K
Шведский спортсмен Йон Олссон, помимо страсти к зимним видам спорта и всякому экстриму, знаменит также любовью к крутым машинам. Причём все его автомобили в обязательном порядке дорабатываются. И без того мощным спорт- и суперкарам добавляют лошадиных сил и бокс на крышу (фирменный штрих Йона), а хардкорному Mercedes-Benz G500 4x4² даже срезали крышу, чтобы он умещался на парковке в Монако!
И нередко Олссон съезжает на своих уникальных (чаще всего сугубо дорожных, на первый взгляд) автомобилях с асфальта — преимущественно, на снежные склоны. Одним из двух самых зрелищных выездов, на наш взгляд, стало прохождение «змейки» на Lamborghini Gallardo в тюнинге от ателье DMC.
Ещё один красочный ролик посвящён заезду вверх по склону на спорткаре Rebellion R2K. Он представляет собой почти полностью перестроенную модель GTR британского производителя Ultima и очень похож на гоночный прототип. Однако R2K мощностью под 600 сил и массой всего около тонны сертифицирован для использования на обычных дорогах!
Как и многие другие машины Олссона, R2K впоследствии был продан. Шведский экстремал оценил спорткар с пробегом 29 тысяч километров в 249 тысяч евро (почти 22,5 миллиона рублей по текущему курсу). В 2015 году машину приобрёл коллекционер из Гонконга.
Lamborghini Huracan и Lamborghini Huracan
И ещё парочка примеров, когда на бездорожье оказывались вроде бы совсем для этого не подходящие Lamborghini. В первом случае речь о блогере Алексе Чои и его 800-сильном Huracan с механическим нагнетателем. Парень исполнил настолько безжалостные выкрутасы, что грязь из воздухозаборников купе можно было выгребать лопатой!
Вообще этой двухдверке доставалось не раз и не два. С течением времени 5,2-литровому V10 заменили нагнетатель на две турбины, а потом Чои вовсе переделал «Ламбо» в некое подобие багги — с внешним каркасом безопасности из розовых труб.
Во втором случае суперкар внезапно стал офф-роудером благодаря самой компании Lamborghini.
Бонус: Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6
«Гелендвагены» на бездорожье — зрелище отнюдь не удивительное. Но вы когда-нибудь видели Гелик в бассейне?