Снимаем шляпу: зачем суперкарам отрубают крышу и что из этого получается

Грязный-грязный Гуччи: очень дорогие автомобили на бездорожье

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Михаил Кондратьев

Мы уже писали о случаях, когда автомобили по ошибке оказы­вались вообще не там, куда хотели бы попасть их водители. Но что, если кто-то целе­направ­ленно едет туда, где его машине, по-хорошему, не место? Причём если «туда» — это бездорожье, а «машина» — ну очень дорогая и совсем не про офф-роуд? Тогда у нас появляются видео, на просмотр которых не жалко времени. Мы собрали восемь роликов, вызы­вающих восторг, удивление и даже возмущение.

Rolls-Royce Cullinan

Начнём со свежего видео от Rolls-Royce, подготов­ленного при помощи клиента компании с Ближнего Востока. Точнее, его собствен­ного кроссовера Cullinan, который отрядили на одно из классических местных развле­чений: яростное покорение песчаных дюн!

В Rolls-Royce заявили, что ролик демонстри­рует внедорожные способ­ности Cullinan и достоинства адаптивной подвески Magic Carpet Ride, сглажи­вающей большинство дорожных неров­ностей. Да-да, охотно верим. Но, кажется, кому-то просто захотелось красивых снимков.

Кроссовер британской марки, представ­ленный в 2018 году, оснащается 6,75-литровым V12 мощностью 571 л.с. и с 850 Нм крутящего момента (600 сил и 900 Нм в «заряженной» версии Black Badge). Минимальная цена Cullinan в России состав­ляет 25 милли­онов рублей, но стоимость реальных товарных авто­мобилей стартует с 30 миллионов.

Bentley Bentayga

Ещё один роскошный британский вездеход — кроссовер Bentley Bentayga — тоже нередко оказывается на бездорожье. Хотя по большому счёту привычной средой его обитания скорее являются парковки около ночных клубов и ресторанов со звёздами Мишлен. Впрочем, роликами с офф-роуд-испытаний компания делилась ещё до премьеры модели, как бы намекая, что и на нетвёрдом покрытии Bentayga не растеряется.

А интереснее всего получилось видео о спецверсии Falconry, пред­став­ленной в 2017 году. Это Bentayga для… любителей соколиной охоты! Придворное ателье Mulliner вставило в багажник кроссовера пару роскошных ящиков для необходи­мого инвентаря, вроде GPS-блока слежения за птицами, биноклей, опутенок и клобуков, ножа, насестов и даже термосов с одеялом. Заодно добавило тематиче­ские элементы оформ­ления и в салон.

Вряд ли всё это помогает в покорении дюн, но в любом случае выглядит «Бентайга» в песках не менее эффектно, чем Cullinan.

Стоимость такого кроссовера не называется. В России на данный момент предлагаются версии с четырёх­литро­выми бензиновым и дизельным двигате­лями, а также 635-сильные моди­фикации c W12. Цены варьиру­ются от 16,6 до 28 с небольшим миллионов рублей.

Rolls Royce Phantom и Rolls-Royce Wraith

YouTube-канал TaxTheRich100 удивлял всех необычными роликами с дорогими и коллекци­онными автомо­билями с 2012 года. На счету авторов игра в перетяги­вание каната на двух Ferrari F50, «фермерская» «Джимхана» на F40 GT и, например, отвязные покатушки на редком Jaguar XJ220. Как говорится, уберите от экранов автомо­бильных коллекци­онеров и петролхэдов со слабым сердцем.

Но для нашей сегодняшней подборки куда интереснее видео с Rolls-Royce Phantom и купе Wraith. Только посмотрите, как грациозно они едут... боком по полям!

К сожалению, с 2016 года канал ничего не публиковал. В 2017-м в Сеть попал короткий ролик с участием Bugatti Veyron, Bugatti EB110, Lamborghini Countach и Miura SV на бездорожье, но его заблоки­ровали. Полная версия видео свет так и не увидела. А жаль!

Lamborghini Gallardo и Rebellion R2K

Шведский спортсмен Йон Олссон, помимо страсти к зимним видам спорта и всякому экстриму, знаменит также любовью к крутым машинам. Причём все его авто­мобили в обязательном порядке дорабаты­ваются. И без того мощным спорт- и суперкарам добавляют лошадиных сил и бокс на крышу (фирменный штрих Йона), а хардкорному Mercedes-Benz G500 4x4² даже срезали крышу, чтобы он умещался на парковке в Монако!

И нередко Олссон съезжает на своих уникальных (чаще всего сугубо дорожных, на первый взгляд) автомо­билях с асфальта — преимуще­ственно, на снежные склоны. Одним из двух самых зрелищных выездов, на наш взгляд, стало прохож­дение «змейки» на Lamborghini Gallardo в тюнинге от ателье DMC.

Ещё один красочный ролик посвящён заезду вверх по склону на спорткаре Rebellion R2K. Он пред­ставляет собой почти полностью пере­строенную модель GTR британского произво­дителя Ultima и очень похож на гоночный прототип. Однако R2K мощностью под 600 сил и массой всего около тонны сертифи­цирован для исполь­зования на обычных дорогах!

Как и многие другие машины Олссона, R2K впослед­ствии был продан. Шведский экстремал оценил спорткар с пробегом 29 тысяч километров в 249 тысяч евро (почти 22,5 миллиона рублей по текущему курсу). В 2015 году машину приобрёл коллекци­онер из Гонконга.

Lamborghini Huracan и Lamborghini Huracan

И ещё парочка примеров, когда на бездорожье оказы­вались вроде бы совсем для этого не подходящие Lamborghini. В первом случае речь о блогере Алексе Чои и его 800-сильном Huracan с механиче­ским нагнета­телем. Парень исполнил настолько безжалостные выкрутасы, что грязь из воздухо­заборников купе можно было выгребать лопатой!

Вообще этой двухдверке доставалось не раз и не два. С тече­нием времени 5,2-литровому V10 заменили нагнета­тель на две турбины, а потом Чои вовсе переделал «Ламбо» в некое подобие багги — с внешним каркасом безопас­ности из розовых труб.

Во втором случае суперкар внезапно стал офф-роудером благодаря самой компании Lamborghini. В 2019-м марка построила Huracan Sterrato с увели­ченным дорожным просветом и всякими атрибутами раллийной машины. О назна­чении крайне необычного суперкара итальянцы говорят расплыв­чато, но не исключено, что таким образом фирма изучает потенци­альный спрос.

Бонус: Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6

«Гелендвагены» на бездорожье — зрелище отнюдь не удивительное. Но вы когда-нибудь видели Гелик в бассейне?

Стоит ли готовить роскошные машины для бездорожья?

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