Грязный-грязный Гуччи: очень дорогие автомобили на бездорожье

Ещё один роскошный британский вездеход — кроссовер Bentley Bentayga — тоже нередко оказывается на бездорожье. Хотя по большому счёту привычной средой его обитания скорее являются парковки около ночных клубов и ресторанов со звёздами Мишлен. Впрочем, роликами с офф-роуд-испытаний компания делилась ещё до премьеры модели, как бы намекая, что и на нетвёрдом покрытии Bentayga не растеряется.

А интереснее всего получилось видео о спецверсии Falconry, пред­став­ленной в 2017 году. Это Bentayga для… любителей соколиной охоты! Придворное ателье Mulliner вставило в багажник кроссовера пару роскошных ящиков для необходи­мого инвентаря, вроде GPS-блока слежения за птицами, биноклей, опутенок и клобуков, ножа, насестов и даже термосов с одеялом. Заодно добавило тематиче­ские элементы оформ­ления и в салон.

Вряд ли всё это помогает в покорении дюн, но в любом случае выглядит «Бентайга» в песках не менее эффектно, чем Cullinan.