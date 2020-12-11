Жутко дорогие и очень странные автомобильные аксессуары
Константин Новацкий
Как любая дорогая покупка, автомобильный аксессуар класса «люкс» — это что-то, что подчёркивает статус и демонстрирует возможности покупателя. Но далеко не каждому обеспеченному автовладельцу придёт в голову потратить много-много рублей на предметы из этой подборки. И вовсе не потому, что это дорого. Причина в другом: пользоваться любым из этих предметов в реальной жизни доведётся всего-то пару-тройку раз. Или вообще никогда.
Карбоновое шампанское от Bugatti
Тарой, наиболее подходящей для семисот миллилитров чудного игристого «Гран Крю» стала бутылка, отделанная настоящим углепластиком. Чёрный аксессуар стоимостью 270 евро или около 25 000 рублей появился в портфолио Bugatti по случаю важного рекорда: в прошлом году 1600-сильный прототип Chiron Super Sport 300+ установил новое мировое достижение, разогнавшись до 490 километров в час.
Но поскольку приобрести один из всего тридцати Широнов в «рекордной» спецификации большинству из нас не под силу, Bugatti совместно с брендом Champagne Carbon предложила более доступный способ приобщиться к большому празднику. Другой вопрос: что делать с опустошённой карбоновой бутылкой EB.01 или EB.02: поставить на видное место, продать или выбросить? Ведь ни разбить о голову, ни сдать как стеклотару её уже не выйдет...
Стул от Rolls-Royce
Чего может не хватать обладателю Rolls-Royce Ghost или Phantom? Любви? Искренности? Или новых красок в привычной жизни? Ведь твёрдо стоять на ногах этот человек научился очень давно. Британский бренд посчитал, что такому человеку вовсе не обязательно стоять, — и придумал складной стул-трость Pursuit, на который можно опереть пятую точку, наблюдая за закатом или внимая композиции на открытом музыкальном фестивале в отсутствие лавок или ложемента.
Какой ценник можно повесить на стул, собранный из карбона, алюминия и первосортной кожи? Разумеется, незначительный — всего 2–3 процента от стоимости седана Ghost. С другой стороны, 664 000 рублей — это почти что Lada Vesta или Renault Logan, пусть и в самых доступных комплектациях. Что говорят в Rolls-Royce? У стульчика есть сюрприз: потайной фонарь, который позволит владельцу найти дорогу к автомобилю. Нечто вроде опции Follow Me Home, которой не будет ни у Весты, ни у Логана. Что ж, шах и мат.
Ювелирный фонарь от Bentley
Кстати, о фонариках. Насколько крутым должен быть карманный аксессуар, чтобы владелец жаждал им похвастаться перед окружающими? Исторический соперник марки Rolls-Royce предложил свой вариант люкс-фонаря и даже оценил его в скромные 116 долларов или 8500 рублей.
Девайс от Bentley является частью автомобильной экосистемы и может заряжаться от салонного прикуривателя. Он выполнен из металла, украшен ребристым узором и литерой «B» на стекле. Правда, размерами фонарик скорее напоминает заглушку для того же прикуривателя. Просто очень пафосную и дорогую.
Внешние кресла для Range Rover
При упоминании набора дополнительных кресел первыми на ум приходят марки Rolls-Royce и Tesla. Британцы разработали нечто вроде смотровой площадки с выдвижными сидушками и столиком, а американцы — детский ряд кресел в багажник электрокара Model S. Однако в Land Rover подсуетились раньше: их вариант выдвижных кресел любопытнее.
Причиной для создания такой опции стали скачки и конное поло. По задумке, сидя в припаркованном автомобиле на свежем воздухе, владелец и его спутница могли наблюдать за тем, что происходит на ипподроме. А после — отметив победу — сложить набор в багажник и отчалить по своим дальнейшим делам. Здорово, что, в отличие от Rolls-Royce, набор для Range Rover включает обилие защитных ковриков, не дающих запачкаться о грязный бампер. Цена решения — чуть больше 180 000 рублей. Не желаете?
Хронометр от Mulliner
Увы, участь дорогущего аксессуара от ателье Mulliner — кочевать из одной подборки страшно дорогих опций в другую. Напомним суть. С выходом в свет кроссовера Bentayga придворное ателье марки Bentley представило одну из самых дорогих опций в истории. Британские мастера предложили заменить стандартные часики самого роскошного внедорожника в мире (в 2015 году о Rolls-Royce Cullinan ещё не слышали) съёмным хронометром Breitling Mulliner Tourbillon, который имел специальный внешний подзавод и был украшен золотом-бриллиантами.
Но публику впечатлил вовсе не вращающийся сервопривод часов, а цена в 12–14 миллионов рублей, что равнялось покупке ещё одного кроссовера. К тому же клиент, заказавший столь редкий аксессуар, попадал в режим ожидания
Наборы для пикника от Bentley и Rolls-Royce
И всё же поглядывать на часы иногда полезно. Но сколько ежедневной пользы от большого набора для посиделок на природе? Ящики-шкатулки с посудой, столовыми приборами и отсеками для шампанского сегодня можно встретить сразу у нескольких автопроизводителей. Но какой из наборов — самый одиозный: трио сундуков от Bentley за два миллиона рублей или компактная альтернатива от Rolls-Royce за четыре?
Комплект Linley Hamper от Mulliner дешевле, но занимает почти весь багажник внедорожника Bentayga. Внутри — фарфор, столовое серебро и хрусталь, в который можно налить охлаждённое в специальном отсеке шампанское. А после трапезы — обернуться пледом из соседнего ящичка.
Rolls-Royce же предлагает меньше за большую сумму. Зато раскладная дизайнерская корзина из каштана будет постоянно напоминать о прошлом. Не о моменте покупки, а об ушедших поколениях лимузина Phantom. Отметить смену эпох помогут столовый набор из нержавейки, полный патронташ фужеров, тарелок и салфеток, а также разделочная доска. Шампанское — по вкусу и за свой счёт.
Царь-водка от Dartz
Спиртное. Казалось бы, куда проще? Латвийский производитель уже снабжал свои бронированные внедорожники Prombron алкоголем и банками с чёрной икрой. Но бутылка сорокаградусной под названием Russo-Baltique — продукт иного рода. 1,7-литровая ёмкость для водки выполнена из золота и серебра и весит около восьми килограммов.
Пробкой и одновременно фигуркой-маскотом выступает имперский двуглавый орёл, а в качестве украшения использованы бриллианты и стилизованный орден с автомобилем Руссо-Балт, с которым исторически увязана судьба бренда Dartz Motorz.
Что касается содержимого, то в основе водки лежит чистейшая талая вода, а объём выпуска продукта не превышает шести литров в год. Неудивительно, что цена напитка пробивает психологический потолок: от 725 тысяч до 1,1 миллиона евро. В 2018 году одну из таких бутылок выкрали из бара в Копенгагене. Вскоре пропажа обнаружилась: невредимой, но уже без содержимого…