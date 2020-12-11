7 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Жутко дорогие и очень странные автомобильные аксессуары

Подборки

Константин Новацкий

Как любая дорогая покупка, автомобильный аксессуар класса «люкс» — это что-то, что подчёрки­вает статус и демонстри­рует возмож­ности покупателя. Но далеко не каждому обеспе­ченному авто­владельцу придёт в голову потратить много-много рублей на предметы из этой подборки. И вовсе не потому, что это дорого. Причина в другом: пользо­ваться любым из этих предметов в реальной жизни доведётся всего-то пару-тройку раз. Или вообще никогда.

Карбоновое шампанское от Bugatti

Тарой, наиболее подходящей для семисот милли­литров чудного игристого «Гран Крю» стала бутылка, отделанная настоящим угле­пластиком. Чёрный аксес­суар стоимостью 270 евро или около 25 000 рублей появился в портфолио Bugatti по случаю важного рекорда: в прошлом году 1600-сильный прототип Chiron Super Sport 300+ установил новое мировое дости­жение, разогнавшись до 490 километров в час.

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Но поскольку приобрести один из всего тридцати Широнов в «рекордной» специ­фикации большин­ству из нас не под силу, Bugatti совместно с брендом Champagne Carbon предложила более доступный способ приобщиться к большому празднику. Другой вопрос: что делать с опустошённой карбоновой бутылкой EB.01 или EB.02: поставить на видное место, продать или выбросить? Ведь ни разбить о голову, ни сдать как стеклотару её уже не выйдет...

Стул от Rolls-Royce

Чего может не хватать обладателю Rolls-Royce Ghost или Phantom? Любви? Искрен­ности? Или новых красок в привычной жизни? Ведь твёрдо стоять на ногах этот человек научился очень давно. Британский бренд посчитал, что такому человеку вовсе не обязательно стоять, — и придумал складной стул-трость Pursuit, на который можно опереть пятую точку, наблюдая за закатом или внимая композиции на открытом музыкальном фестивале в отсут­ствие лавок или ложемента.

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Какой ценник можно повесить на стул, собранный из карбона, алюминия и перво­сортной кожи? Разумеется, незначи­тельный — всего 2–3 процента от стоимости седана Ghost. С другой стороны, 664 000 рублей — это почти что Lada Vesta или Renault Logan, пусть и в самых доступных комп­лектациях. Что говорят в Rolls-Royce? У стульчика есть сюрприз: потайной фонарь, который позволит владельцу найти дорогу к авто­мобилю. Нечто вроде опции Follow Me Home, которой не будет ни у Весты, ни у Логана. Что ж, шах и мат.

Ювелирный фонарь от Bentley

Кстати, о фонариках. Насколько крутым должен быть карманный аксес­суар, чтобы владелец жаждал им похвастаться перед окружающими? Историче­ский соперник марки Rolls-Royce предложил свой вариант люкс-фонаря и даже оценил его в скромные 116 долларов или 8500 рублей.

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Девайс от Bentley является частью автомо­бильной экосистемы и может заряжаться от салонного прикури­вателя. Он выполнен из металла, украшен ребристым узором и литерой «B» на стекле. Правда, размерами фонарик скорее напоминает заглушку для того же прикури­вателя. Просто очень пафосную и дорогую.

Внешние кресла для Range Rover

При упоминании набора дополнитель­ных кресел первыми на ум приходят марки Rolls-Royce и Tesla. Британцы разра­ботали нечто вроде смотровой площадки с выдвижными сидушками и столиком, а американцы — детский ряд кресел в багажник электрокара Model S. Однако в Land Rover подсуетились раньше: их вариант выдвижных кресел любопытнее.

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Причиной для создания такой опции стали скачки и конное поло. По задумке, сидя в припарко­ванном автомо­биле на свежем воздухе, владелец и его спутница могли наблюдать за тем, что происходит на ипподроме. А после — отметив победу — сложить набор в багажник и отчалить по своим даль­нейшим делам. Здорово, что, в отличие от Rolls-Royce, набор для Range Rover включает обилие защитных ковриков, не дающих запачкаться о грязный бампер. Цена решения — чуть больше 180 000 рублей. Не желаете?

Хронометр от Mulliner

Увы, участь дорогущего аксессуара от ателье Mulliner — кочевать из одной подборки страшно дорогих опций в другую. Напомним суть. С выходом в свет крос­совера Bentayga придворное ателье марки Bentley пред­ставило одну из самых дорогих опций в истории. Британские мастера пред­ложили заменить стан­дартные часики самого роскошного внедорож­ника в мире (в 2015 году о Rolls-Royce Cullinan ещё не слышали) съёмным хронометром Breitling Mulliner Tourbillon, который имел специ­альный внешний подзавод и был украшен золотом-бриллиантами.

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Но публику впечатлил вовсе не вращающийся сервопривод часов, а цена в 12–14 милли­онов рублей, что равнялось покупке ещё одного кроссовера. К тому же клиент, заказавший столь редкий аксессуар, попадал в режим ожидания из-за длительной ручной сборки.

Наборы для пикника от Bentley и Rolls-Royce

И всё же поглядывать на часы иногда полезно. Но сколько ежедневной пользы от большого набора для посиделок на природе? Ящики-шкатулки с посудой, столовыми приборами и отсеками для шампан­ского сегодня можно встретить сразу у нескольких автопроиз­водителей. Но какой из наборов — самый одиозный: трио сундуков от Bentley за два миллиона рублей или компактная альтер­натива от Rolls-Royce за четыре?

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Комплект Linley Hamper от Mulliner дешевле, но занимает почти весь багажник внедорож­ника Bentayga. Внутри — фарфор, столовое серебро и хрусталь, в который можно налить охлаждённое в специ­альном отсеке шампанское. А после трапезы — обернуться пледом из соседнего ящичка.

Rolls-Royce же предлагает меньше за большую сумму. Зато раскладная дизайнер­ская корзина из каштана будет постоянно напоминать о прошлом. Не о моменте покупки, а об ушедших поколе­ниях лимузина Phantom. Отметить смену эпох помогут столовый набор из нержавейки, полный патронташ фужеров, тарелок и салфеток, а также разде­лочная доска. Шампанское — по вкусу и за свой счёт.

Царь-водка от Dartz

Спиртное. Казалось бы, куда проще? Латвийский произ­водитель уже снабжал свои брониро­ванные внедорожники Prombron алкоголем и банками с чёрной икрой. Но бутылка сорока­градусной под названием Russo-Baltique — продукт иного рода. 1,7-литровая ёмкость для водки выпол­нена из золота и серебра и весит около восьми килограммов.

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Пробкой и одновременно фигуркой-маскотом выступает имперский двуглавый орёл, а в качестве украшения исполь­зованы брил­лианты и стили­зованный орден с автомо­билем Руссо-Балт, с которым исторически увязана судьба бренда Dartz Motorz.

Что касается содержимого, то в основе водки лежит чистейшая талая вода, а объём выпуска продукта не превышает шести литров в год. Неудиви­тельно, что цена напитка пробивает психо­логиче­ский потолок: от 725 тысяч до 1,1 миллиона евро. В 2018 году одну из таких бутылок выкрали из бара в Копен­гагене. Вскоре пропажа обнаружилась: невредимой, но уже без содержимого…

Заглядываете в каталог аксессуаров автомобильной марки?

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