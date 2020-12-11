Жутко дорогие и очень странные автомобильные аксессуары

Комплект Linley Hamper от Mulliner дешевле, но занимает почти весь багажник внедорож­ника Bentayga. Внутри — фарфор, столовое серебро и хрусталь, в который можно налить охлаждённое в специ­альном отсеке шампанское. А после трапезы — обернуться пледом из соседнего ящичка.

Rolls-Royce же предлагает меньше за большую сумму. Зато раскладная дизайнер­ская корзина из каштана будет постоянно напоминать о прошлом. Не о моменте покупки, а об ушедших поколе­ниях лимузина Phantom. Отметить смену эпох помогут столовый набор из нержавейки, полный патронташ фужеров, тарелок и салфеток, а также разде­лочная доска. Шампанское — по вкусу и за свой счёт.