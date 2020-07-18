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Посмотрите, как энтузиаст переделал двигатель самолёта в классный кемпер

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Наталья Насонова

Стив Джонс, образцовый отец-домосед из Ланка­шира, превратил двигатель от списанного реактивного самолёта в кемпер, чтобы путеше­ствовать с женой и двумя сыновьями. На трансформацию ушло около 1000 часов.

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  • Авиационная тема Джонсу близка — ранее он служил техником в британских ВВС, а в качестве хобби 10 лет ремонти­ровал кемперы и трейлеры. В 2013 году Джонс узнал от приятеля, что из королев­ских ВВС списывают реактивный самолёт, спустя 6 лет ему удалось купить двигатель от него.

  • Проект получил название VC10 Caravan Pod — в честь самолёта Vickers VC10. Его длина составляет около четырёх метров, в нём есть две двери и пото­лочное окно. На переоборудо­вание и обустройство было потрачено примерно 4000 фунтов стерлингов (или 5 000 долларов США). Сначала Джонсу пришлось полностью выпотрошить капсулу, а затем установить её на шасси, сделать пол и прорубить окна и двери. Самым сложным этапом из-за изогнутой формы оказалась внутренняя обшивка фанерой. Работы продол­жались с января по март.

  • Внутри Джонс разместил мини-кухню с раковиной, двумя конфорками и шкафами и обустроил гостиную-столовую, которая транс­формируется в спальню. Скамьи сдвига­ются, образуя двуспальную кровать, а спинки сидений поднима­ются, превращаясь в две односпальные кровати.

  • После появления сюжета об обустрой­стве дома в одном из британских шоу Джонсу пред­ложили за трейлер 25 000 фунтов (31 500 долларов). Однако он заявил, что не намерен продавать своё детище как минимум в течение нескольких лет.

  • Из-за пандемии коронавируса Джонсу пока ещё не удалось опробовать свой кемпер в деле. Но он надеется совер­шить первую пробную поездку с семьёй до конца этого года.

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