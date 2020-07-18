Посмотрите, как энтузиаст переделал двигатель самолёта в классный кемпер
Наталья Насонова
Стив Джонс, образцовый отец-домосед из Ланкашира, превратил двигатель от списанного реактивного самолёта в кемпер, чтобы путешествовать с женой и двумя сыновьями. На трансформацию ушло около 1000 часов.
Авиационная тема Джонсу близка — ранее он служил техником в британских ВВС, а в качестве хобби 10 лет ремонтировал кемперы и трейлеры. В 2013 году Джонс узнал от приятеля, что из королевских ВВС списывают реактивный самолёт, спустя 6 лет ему удалось купить двигатель от него.
Проект получил название VC10 Caravan Pod — в честь самолёта Vickers VC10. Его длина составляет около четырёх метров, в нём есть две двери и потолочное окно. На переоборудование и обустройство было потрачено примерно 4000 фунтов стерлингов (или 5 000 долларов США). Сначала Джонсу пришлось полностью выпотрошить капсулу, а затем установить её на шасси, сделать пол и прорубить окна и двери. Самым сложным этапом
из-заизогнутой формы оказалась внутренняя обшивка фанерой. Работы продолжались с января по март.
Внутри Джонс разместил мини-кухню с раковиной, двумя конфорками и шкафами и обустроил гостиную-столовую, которая трансформируется в спальню. Скамьи сдвигаются, образуя двуспальную кровать, а спинки сидений поднимаются, превращаясь в две односпальные кровати.
После появления сюжета об обустройстве дома в одном из британских шоу Джонсу предложили за трейлер 25 000 фунтов (31 500 долларов). Однако он заявил, что не намерен продавать своё детище как минимум в течение нескольких лет.
Из-за пандемии коронавируса Джонсу пока ещё не удалось опробовать свой кемпер в деле. Но он надеется совершить первую пробную поездку с семьёй до конца этого года.