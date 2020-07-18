Посмотрите, как энтузиаст переделал двигатель самолёта в классный кемпер

Авиационная тема Джонсу близка — ранее он служил техником в британских ВВС, а в качестве хобби 10 лет ремонти­ровал кемперы и трейлеры. В 2013 году Джонс узнал от приятеля, что из королев­ских ВВС списывают реактивный самолёт, спустя 6 лет ему удалось купить двигатель от него.



Проект получил название VC10 Caravan Pod — в честь самолёта Vickers VC10. Его длина составляет около четырёх метров, в нём есть две двери и пото­лочное окно. На переоборудо­вание и обустройство было потрачено примерно 4000 фунтов стерлингов (или 5 000 долларов США). Сначала Джонсу пришлось полностью выпотрошить капсулу, а затем установить её на шасси, сделать пол и прорубить окна и двери. Самым сложным этапом из-за изогнутой формы оказалась внутренняя обшивка фанерой. Работы продол­жались с января по март.