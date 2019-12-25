Франкенштейны с камерой: самые странные машины для съёмки погонь

Наслаждаясь сценой автомобильной погони в каком-нибудь «Форсаже» или «Форде против Феррари», мы редко задаёмся вопросом, «как получаются столь сочные кадры с эффектными объездами и догонялками». Не всё же, наверное, создаётся на компьютере.

Не всё. Порой, чтобы снять реалистичную сцену, требуется собрать жутковатую машину, которая может быстро ездить и круто снимать одновременно. Вспоминаем самые необычные камера-кары в мире (и даже в СССР).