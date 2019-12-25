Франкенштейны с камерой: самые странные машины для съёмки погонь
Константин Новацкий
Наслаждаясь сценой автомобильной погони в каком-нибудь «Форсаже» или «Форде против Феррари», мы редко задаёмся вопросом, «как получаются столь сочные кадры с эффектными объездами и догонялками». Не всё же, наверное, создаётся на компьютере.
Не всё. Порой, чтобы снять реалистичную сцену, требуется собрать жутковатую машину, которая может быстро ездить и круто снимать одновременно. Вспоминаем самые необычные камера-кары в мире (и даже в СССР).
APCC С-2 Chasecar
Когда нужно отснять забористую сцену погони, ничего лучше этого монстра не найти. По словам Аллана Пэдлфорда, основателя компании APCC и создателя C-2 Chasecar («Тачки для погонь») с фотографий выше, перед нами — один из лучших камера-каров в индустрии. Например, с его помощью отснята наскаровская «Баллада о Рикки Бобби», мимимишные «Сумасшедшие гонки» с малышом Beetle, а также множество сцен четвёртого и пятого «Форсажей». Технически Chasecar сродни конструктору: в зависимости от задачи на каркас машины монтируется то или иное оборудование, а при необходимости съёмку можно вести даже удалённо, работая по нескольким каналам. В распоряжении тех, кто находится «в кабине», — почти гоночные девайсы: спортивные кресла и многоточечные ремни безопасности. Всё серьёзно.
APCC Insert Car Bisquit Jr
А вот и «Бисквит-младший» от APCC: машина, говорящая сама за себя. Несмотря на жутковатый вид, перед нами почти идеальный тандем для съёмки крупных планов во время езды и погонь. На движущуюся трейлер-платформу «Джуниора» с мощным V8 Northstar встаёт разобранный остов автомобиля с актёром внутри, а всё управление «сэндвичем» ведётся сверху или сбоку — из кабины, оплетённой каркасом безопасности. Таким образом, условный Капитан Америка или парочка из «Ла-Ла Ленда» смотрятся в кадре заправскими «водилами». Почему мы вспомнили именно эти картины? Потому что «Бисквит-младший» поработал в обеих.
Herbie Camera Car
Кстати, о «Сумасшедших гонках» и малыше Херби в исполнении VW Beetle. Для динамических съёмок создатели картины 2005 года привлекли к работе вот такой гибрид «Жука» и операторского крана на гироскопах. Обычно такие камера-кары, получившие прозвище «Русская рука» или Russian Arm, используются для съёмок второго автомобиля (взгляните, как это у них получается), но в данном случае «рукастый» Beetle мог снимать себя сам!
Половинка Ford
А это «нечто» совсем недавно трудилось на съёмочной площадке «Форда против Феррари». Визуально этот камера-кар кажется братом-близнецом проекта Bisquit Jr, где на готовую платформу водружается облегчённый кузов автомобиля с актёрами внутри. Однако, если присмотреться, видны серьёзные отличия. В данном случае инженеры пошли дальше: разрезали кузов «классического» Ford GT40, удлинили конструкцию при помощи трубчатого скелет-каркаса и разместили в задней части силовой агрегат и «клетку» водителя-каскадёра с органами управления. Не стоит сомневаться: ехал такой заднемоторник бодро. Просто взгляните, как снимались гоночные сцены в картине «Форд против Феррари».
Киномашины Шато
Может показаться, что начинённые дорогими камерами автомобили-франкенштейны — придумка последних десятилетий. Но нет: ещё в шестидесятых специалист Loca-Films Бернар Шато, известный как спец по камера-карам, вовсю работал со странными гибридами легковушек и операторского оборудования. Оцените хотя бы многоколёсный Citroen DS на гидропневматической подвеске, лимузин Cadillac 1953-го, шестиколёсный кран-головастик Mercury или обшитую металлом передвижную платформу для съёмок легендарного «Фантомаса».
А что в СССР?
Пусть не удивляет, что ту самую «Русскую руку» зовут русской: водружать операторский кран на машину научились ещё в советской Туле. А в деле эффективной стабилизации создателям «рук» помог опыт выпускников Бауманки, которые приспособили военные гироскопы для кино. На выходе получалось что-то вроде танка: снизу машина, сверху — длинный ствол на гироскопах, которые компенсировали раскачку. Разве что вместо снарядов из закреплённой на носу крана кинокамеры вылетала «птичка».
Красотой советские камера-кары не блистали, потому история не сохранила достаточно изображений таких машин. Но кое-что на просторах сети можно раздобыть по сей день. Как вам, например, риг-кран на шасси «Чайки» ГАЗ-13 или «Москвича-412» или передвижная платформа Insert Car из — страшно сказать! — правительственного лимузина ЗиЛ-4104. Листайте!