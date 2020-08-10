Следующий Mercedes-AMG S 63 станет подзаряжаемым гибридом

Механик безупречно отремонтировал сгнивший Volkswagen T2. После этого цена выросла в 12 раз

Новости

Кирилл Малышев

Механик из Австралии Фил Хокен приобрёл на онлайн-аукционе автодом Volkswagen Jurgen Autovilla 1975 года. Машина была в плачевном состоянии и поэтому стоила 5000 долларов. Семь месяцев упорного труда, и авто­мобиль менее чем за сутки нашёл нового владельца, который отдал за него в 12 раз больше.

1/5

  • Кемпер построен на базе Volkswagen Transporter второго поколения. Судя по фото­графиям машины до начала реставрации, на ней буквально не было живого места. Вложить в материалы пришлось 30 000 долларов. Зато инвестиции окупились в полной мере. Разместив объяв­ление, владелец нашёл покупателя за 60 000 долларов в течение 17 часов.

  • Внешний вид восстанов­ленного кемпера полностью соответ­ствует оригиналу и украшен толикой хромиро­ванного тюнинга. Машина полностью функциональна. Внутри есть туалет, двухспальная кровать, ретро­холодильник, плита и стол. Всё стоит на тех же местах, что в 1975 году.

  • Автомобиль предполагается эксплуати­ровать по прямому назначению. Из-за этого рестав­раторам пришлось проделать серьёзную работу сверх наведения внешнего лоска. Слабо­сильный и вышедший из строя родной двигатель воздушного охлаждения заменили на мотор Subaru EJ20. Также восста­новили сгнившую деревянную раму жилого модуля.

  • Как пишет Daily Mail, у запущенной Филом недавно фирмы Retro RV в работе уже три аналогичные машины. Ещё три ждут своей очереди. Хокен рассказал, что его давно привлекает вид старых Volkswagen Combi, а работать с машинами он начал четверть века назад со своим отцом.

Отправились бы на таком в путешествие?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение