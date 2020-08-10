Механик безупречно отремонтировал сгнивший Volkswagen T2. После этого цена выросла в 12 раз
Кирилл Малышев
Механик из Австралии Фил Хокен приобрёл на онлайн-аукционе автодом Volkswagen Jurgen Autovilla 1975 года. Машина была в плачевном состоянии и поэтому стоила 5000 долларов. Семь месяцев упорного труда, и автомобиль менее чем за сутки нашёл нового владельца, который отдал за него в 12 раз больше.
Кемпер построен на базе Volkswagen Transporter второго поколения. Судя по фотографиям машины до начала реставрации, на ней буквально не было живого места. Вложить в материалы пришлось 30 000 долларов. Зато инвестиции окупились в полной мере. Разместив объявление, владелец нашёл покупателя за 60 000 долларов в течение 17 часов.
Внешний вид восстановленного кемпера полностью соответствует оригиналу и украшен толикой хромированного тюнинга. Машина полностью функциональна. Внутри есть туалет, двухспальная кровать, ретрохолодильник, плита и стол. Всё стоит на тех же местах, что в 1975 году.
Автомобиль предполагается эксплуатировать по прямому назначению.
Из-заэтого реставраторам пришлось проделать серьёзную работу сверх наведения внешнего лоска. Слабосильный и вышедший из строя родной двигатель воздушного охлаждения заменили на мотор Subaru EJ20. Также восстановили сгнившую деревянную раму жилого модуля.
Как пишет Daily Mail, у запущенной Филом недавно фирмы Retro RV в работе уже три аналогичные машины. Ещё три ждут своей очереди. Хокен рассказал, что его давно привлекает вид старых Volkswagen Combi, а работать с машинами он начал четверть века назад со своим отцом.