Механик безупречно отремонтировал сгнивший Volkswagen T2. После этого цена выросла в 12 раз

Кемпер построен на базе Volkswagen Transporter второго поколения. Судя по фото­графиям машины до начала реставрации, на ней буквально не было живого места. Вложить в материалы пришлось 30 000 долларов. Зато инвестиции окупились в полной мере. Разместив объяв­ление, владелец нашёл покупателя за 60 000 долларов в течение 17 часов.

Внешний вид восстанов­ленного кемпера полностью соответ­ствует оригиналу и украшен толикой хромиро­ванного тюнинга. Машина полностью функциональна. Внутри есть туалет, двухспальная кровать, ретро­холодильник, плита и стол. Всё стоит на тех же местах, что в 1975 году.

Автомобиль предполагается эксплуати­ровать по прямому назначению. Из-за этого рестав­раторам пришлось проделать серьёзную работу сверх наведения внешнего лоска. Слабо­сильный и вышедший из строя родной двигатель воздушного охлаждения заменили на мотор Subaru EJ20. Также восста­новили сгнившую деревянную раму жилого модуля.