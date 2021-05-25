То ли Трансформеры, то ли арт-объекты. Фотопост
Василий Кириллов
Существует ли объективный способ отличить красивый автомобиль от некрасивого? Кажется, графический дизайнер с ником les83machines нашёл ответ — он берёт детали от легендарных спорткаров и создаёт какую-то неведомую... структуру, которая напоминает то ли трансформера, то ли астролябию. Но даже в таком виде Ferrari F40, Porsche 911 и другая классика выглядят потрясающе!
Причём художник не ограничивается только статичными картинками — на видео его работы выглядят ещё более впечатляюще! Видеоряд, впрочем, не даёт ответа на вопрос, что тут вообще происходит. Но это очень красиво! Скорее всего, ради мурашек на коже энтузиастов всё и затевалось. Сами посмотрите — это же какие-то легальные петролхэдские видеонаркотики!