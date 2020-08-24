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Крыло от старого «Жука» Volkswagen стало кузовом для экзотичного карта

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Дмитрий Елизаров

Экстравагантный дизайн-проект чего-то среднего между картом и мотоциклом представило у себя в Фейсбуке тюнинг-бюро из Мексики Aldekas Studio. «Винтажный» спорткар уже обзавёлся собственным названием — Bugkart Wasowski. Однако пока проект далёк от серийного воплощения.

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  • Выбор кузовного элемента именно VW Beetle в качестве основы дизайна для Bugkart объясняется специализацией фирмы Aldekas Studio: компания занимается в основном реставрацией и восстановлением автомобилей этой модели.

  • Bugkart выполнен в сочетании оливкового цвета «кузова» и ярко-красной рамы, которая служит несущим элементом для силового агрегата. Кроме того, дизайнеры добавили винтажных деталей собственной разработки — например, мотоциклетный руль и сиденье, отделанное коричневой кожей. Наконец, у карта имеются головная фара и задний стоп-сигнал, также позаимствованные у «Жука».

  • Каким силовым агрегатом оснащён Bugkart Wasowski, пока не сообщается: в активе Aldekas Studio имеются лишь реалистичные, но всё же компьютерные рендеры. Возможно, их публикация — попытка выяснить, найдёт ли такой экзотичный карт спрос среди поклонников «Жука».

Ну ведь круто же, согласитесь?

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