Крыло от старого «Жука» Volkswagen стало кузовом для экзотичного карта
Дмитрий Елизаров
Экстравагантный дизайн-проект чего-то среднего между картом и мотоциклом представило у себя в Фейсбуке тюнинг-бюро из Мексики Aldekas Studio. «Винтажный» спорткар уже обзавёлся собственным названием — Bugkart Wasowski. Однако пока проект далёк от серийного воплощения.
Выбор кузовного элемента именно VW Beetle в качестве основы дизайна для Bugkart объясняется специализацией фирмы Aldekas Studio: компания занимается в основном реставрацией и восстановлением автомобилей этой модели.
Bugkart выполнен в сочетании оливкового цвета «кузова» и ярко-красной рамы, которая служит несущим элементом для силового агрегата. Кроме того, дизайнеры добавили винтажных деталей собственной разработки — например, мотоциклетный руль и сиденье, отделанное коричневой кожей. Наконец, у карта имеются головная фара и задний стоп-сигнал, также позаимствованные у «Жука».
Каким силовым агрегатом оснащён Bugkart Wasowski, пока не сообщается: в активе Aldekas Studio имеются лишь реалистичные, но всё же компьютерные рендеры. Возможно, их публикация — попытка выяснить, найдёт ли такой экзотичный карт спрос среди поклонников «Жука».