Крыло от старого «Жука» Volkswagen стало кузовом для экзотичного карта

Выбор кузовного элемента именно VW Beetle в качестве основы дизайна для Bugkart объясняется специализацией фирмы Aldekas Studio: компания занимается в основном реставрацией и восстановлением автомобилей этой модели.

Bugkart выполнен в сочетании оливкового цвета «кузова» и ярко-красной рамы, которая служит несущим элементом для силового агрегата. Кроме того, дизайнеры добавили винтажных деталей собственной разработки — например, мотоциклетный руль и сиденье, отделанное коричневой кожей. Наконец, у карта имеются головная фара и задний стоп-сигнал, также позаимствованные у «Жука».