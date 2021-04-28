В России упал спрос на премиальные и люксовые автомобили: рейтинг марта

9 классных Suzuki Jimny и Samurai, которые продают на Авто.ру

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Алексей Олефиренко

Новый Suzuki Jimny пользуется сумасшедшим спросом: в некоторых странах за ним выстраива­ются полугодовые очереди! И поку­пателей не смущают ни время ожидания, ни высокая цена, ни морально устарев­шая конструкция. Потому что этот малыш по-настоящему очарова­телен и вообще не умеет застревать. Причём каждым из этих качеств модель была наделена во всех поколениях. Поэтому мы прошер­стили объявления Авто.ру и выбрали для вас самые необычные Джимни из тех, что сейчас есть в продаже. Праворульных «Самураев» вниманием тоже не обделили.

Jimny III

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Новый Jimny сделать ярким просто: заказываешь машину в жёлтом цвете Kinetic Yellow или синем Brisk Blue — и внимание на дороге или в гаражном кооперативе обеспечено! Внедорожнику предыдущего поколения повезло чуть меньше: в яркие цвета Jimny красили лишь для стран Латинской Америки, а европейские и азиатские версии были в сдержанных оттенках зелёного, красного и бежевого цветов.

Конечно, машину можно перекрасить или затянуть в плёнку. Но владелец этого Jimny поступил радикальнее — заказал эффектную аэро­графию с портретом Че Гевары. В остальном — это совер­шенно стандартный Jimny 2003 года выпуска, который пребывает в хорошем техническом состоянии. Но главное, что стоит такой внедорожник дешевле Лады Гранты!

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Jimny III

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Под кузовом этого Jimny дети дошкольного возраста могут бегать без касок и не пригибаясь (но лучше не надо). И внушитель­ный дорожный просвет и огромные колёса — далеко не все козыри, которые есть в рукаве у этого злюки.

Потому что имеется ещё и полный оффроуд-набор: лебёдки, компрессоры подкачки, мосты, блокировки… В довесок идут каркас безопас­ности, кресла-ковши, экспедици­онный багажник и полно­размерное запасное колесо. Но главная «изюминка» скрыта под капотом. И даже это не самое крутое!

Потому что компанию мостам от Toyota составляет тойотовский же шести­цилиндровый мотор 5VZ-FE, который можно встретить на модели 4Runner. Его мощность составляет более 170 лошадиных сил, так что недостатка в них новый владелец точно не почув­ствует. Правда, придётся раскошелиться: за авто­мобиль просят больше миллиона рублей.

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Jimny III

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Продолжаем тему Джимни, оснащённых тойотов­скими моторами, этим закамуфлиро­ванным экзем­пляром с тросами для подрезки кустов, экспедици­онным багажником, свето­диодной «люстрой» и злобными «ресничками» на фарах. Не такой уж он теперь и милаха, не так ли?

Солидный заряд озверина внедорожнику обеспечи­вает двигатель 3S-GE, позаим­ство­ванный у популярной в дрифт-среде Toyota Altezza. Согласно объявлению, мотор развивает 240 лошадиных сил — это почти в 2,5 раза больше, чем выдаёт полутора­литровый двигатель актуального Jimny. А ещё здесь шести­ступен­чатая «механика», которая никогда не пред­лагалась для маленького Suzuki.

И, несмотря на масштаб модификаций, это далеко не самый дорогой Jimny в нашем списке.

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Jimny III

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У себя на родине Suzuki Jimny вполне укладывается в стандарты кей-каров, и это, разумеется, не просто так. Ведь с крошечным мотором компактный внедорожник будет продаваться с налоговыми льготами, которые сделают его куда более привлекатель­ным для родной аудитории.

Именно по этой причине многие праворульные Джимни, попавшие в Россию, оснащены трёхцилин­дровым турбиро­ванным двигателем К6А, рабочий объём которого равен смешным 660 кубическим санти­метрам, а мощность — предель­ные для кей-кара 64 лошадиные силы. Но этот автомобиль решил пропустить пункт правил про мотор и получил приводной нагнетатель! Как это сказалось на мощности, в объявлении не говорится. Очевидно, что она должна была подрасти. Иначе зачем столько тело­движений?!

Бонусом идут лифт подвески, внедорожные колёса и выхлопная труба, которая подошла бы и какому-нибудь «заряженному» седану.

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Jimny II

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Возможно, листая ленту объявлений, вы пропустите этот Джимни. Он не слишком яркий, не может сравниться по высоте с пятиэтажкой, а его шины не выглядят так, будто готовы намотать на себя целое дерево. Однако машина на самом деле весьма примечательная.

Дело не только в новых фарах или светодиодной «люстре» на крыше. По словам продавца, автомобиль оснащён мотором М15А. Этот полутора­литровый силовой агрегат не ставился на Джимни ни в 1996 году (машина была выпущена именно тогда), ни после. Зато его можно встретить на SX4 первого поколения. А если учесть, что тяговитость двигателя — традици­онно слабое место Джимни, такие известия можно воспринимать только с радостью.

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Samurai

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Список модификаций этого Suzuki Samurai сравнится со списком опций какого-нибудь Rolls-Royce Cullinan. На этом сходство с Роллс-Ройсом, впрочем, заканчивается.

Очевидно, что у этой машины, подготовленной для соревно­ваний, осталось не так много родных элементов: мотор тут 3S-FE (очередной привет Тойоте), мосты — от УАЗа, рулевой демпфер с гидро­усилителем — от Опеля… Вся электрика гидро­изолирована, поэтому Samurai может пробираться не только через сухую грязь, но и принимать ванны из лечебной (и не очень) грязи.

Лето с таким автомобилем точно не будет скучным. Ну а стоит билет в весёлую жизнь меньше, чем просят за свежую «Ниву».

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Samurai

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По оформлению носовой части может показаться, что этому автомобилю самое место в фильмах про Макса Рокатански. Хотят этот внедорожник не затеряется не только в кино, но и, например, в каких-нибудь топях между буреломом и гатью.

Идейно он очень похож на предыдущий экземпляр: авто­мобили создавались для схожих целей и под схожий регламент. Даже силовая установка у них идентичная — мотор 3S-FE, работающий в паре с «автоматом». И мосты тоже УАЗовские. В общем, вполне себе альтер­нативный вариант, да ещё и по более «вкусной» цене.

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Samurai

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Ну и последний Samurai, который сделан с прицелом на соревно­вания по бездорожью. Он не такой устрашающий, но оттого не менее эффективный. Особенно когда карабкается по лестнице...

В отличие от предыдущих «Самураев», в этом автомобиле мотор родной. А вот всё остальное, за исключе­нием кузова, модифи­цировали. Продавец и сам не помнит всех переделок — их было слишком много. Он отмечает усиленные мосты, комплект доработок для раздаточной коробки, а также наличие двух компрессоров.

Цена этого гения внедорожной мысли — 450 тысяч рублей. Если верить объявлению, торга нет и не предвидится.

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Jimny IV

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Без Jimny последнего поколения эта подборка не была бы полной. К сожалению, машин в обвесе, который стилизует малыша под Mercedes-Benz G-класса, на Авто.ру пока нет, но машина после аккуратного тюнинга уже имеется.

Доработок тут не так и много, и все они пришлись ко двору. Родной цвет Jungle Green, родной полутора­литровый мотор, родная четырёх­ступен­чатая автомати­ческая коробка передач — всё то, что может повлиять на заводскую гарантию, оставлено без изменений. А вот оптика у машины уже модная, светодиодная, подвеска — с четырёх­санти­метровым лифтом, а музыка — с новыми динамиками, которые подключены к стан­дартному головному устройству. В общем, тюнинг не особо приметный, но в хозяйстве нужный.

Есть только один минус: поскольку машина новая, на гарантии и почти без пробега, то и цена на неё не такая демократичная, как хотелось бы.

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Самый крутой Джимни — это…

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