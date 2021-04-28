9 классных Suzuki Jimny и Samurai, которые продают на Авто.ру

Под кузовом этого Jimny дети дошкольного возраста могут бегать без касок и не пригибаясь (но лучше не надо). И внушитель­ный дорожный просвет и огромные колёса — далеко не все козыри, которые есть в рукаве у этого злюки.

Потому что имеется ещё и полный оффроуд-набор: лебёдки, компрессоры подкачки, мосты, блокировки… В довесок идут каркас безопас­ности, кресла-ковши, экспедици­онный багажник и полно­размерное запасное колесо. Но главная «изюминка» скрыта под капотом. И даже это не самое крутое!

Потому что компанию мостам от Toyota составляет тойотовский же шести­цилиндровый мотор 5VZ-FE, который можно встретить на модели 4Runner. Его мощность составляет более 170 лошадиных сил, так что недостатка в них новый владелец точно не почув­ствует. Правда, придётся раскошелиться: за авто­мобиль просят больше миллиона рублей.