Самые популярные автомобили с пробегом в России: рейтинг января 2021 года

8 могучих и очень ярких пикапов, которые продают на Авто.ру

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Константин Новацкий

Мы в курсе, что вы интересуетесь крутыми пикапами. А самые дикие модели из этой категории цените едва ли не выше спорткаров. И раз уж появление монстров вроде RAM TRX или Hennessey VelociRaptor собирает столько востор­женных отзывов, почему бы не обратиться к обширному каталогу объявлений и не подыскать интересные экзем­пляры, которые можно купить прямо сейчас? Перед вами — восемь крайне любопытных пикапов: мощных, диких, но всё ещё полезных в хозяйстве. 

Hummer H1

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Характеристику «мощный» в случае с этим Hummer H1 нужно понимать, конечно, не дословно: живущий под огромным капотом 6,5-литровый дизельный V8 развивает всего-то пару сотен лошадиных сил, что ну совсем не впечатляет. С другой стороны, пиковый крутящий момент этой махины — солидные 500 Нм, и это в чём-то компен­сирует нехватку сил.

Однако к турбодизельным «мускулам» и одному из самых узнава­емых силуэтов на планете прилагаются «кричащий» пурпурный оттенок кузова, хромиро­ванные колёса-гиганты Devino, контрастный красно-чёрный интерьер на четыре персоны и, разумеется, багажник, под чью крышку войдёт 1650 литров груза.

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Ford F-150

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А как вам этот Raptor, покрытый «раптором»? Стойкая к царапинам полимерная краска цвета асфальта идёт в комплекте с битурбовым 3,5-литровым V6, прокачанным шасси с подвеской Fox Racing и даже с кунгом. То есть перед нами — 450-сильный пикап, который издалека можно принять за внедорожник!

С учётом «длинной» кабины SuperCrew и просторного заднего ряда этот Raptor с успехом отыграет роль даже семейной машины или бизнес-шаттла. В салоне — вентилиру­емые спортивные кресла и много кожи, над головами — панорамная крыша, а в перечне бортовой электроники есть активный круиз-контроль, круговой обзор и ассистент полосы движения. 

Но всё это лишь дополнительные ценности, а главное — способность «Раптора» без тени смущения пробивать себе дорогу через любой природный ландшафт. Само собой, на Авто.ру таких монстров несколько.

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Chevrolet Silverado

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5,8-метровая американская «полуторка», доработанная тюнинг-компо­нентами от Rough Country, радует не только громадным дорожным просветом и колёсными арками на высоте человеческой груди, но и внеш­ностью в стиле «ничего кроме чёрного». 

Отыскать иной оттенок можно лишь в салоне, где притаилась отделка «под дерево». А что там под капотом, кстати? А под ним — увесистый V-образный смолл-блок Vortec, который при объёме 5,3 литра выдаёт 315 «лошадей» и почти 460 «ньютонов». И это далеко не самый мощный вариант из доступных на рынке. 

Во втором поколении (или GMT900) Silverado комплекто­вался агрегатами до 6,2 литра, а помимо таких версий Авто.ру предлагает взглянуть на 6,6-литровые пикапы с дизелем преды­дущего поколения. 

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Toyota Tundra

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Если вы не слышали о русско-американском бренде Devolro, то лучше просто один раз увидеть творение этой конторы. Сами тюнеры сидят в Майами, но модифи­цированные ими Тойоты регулярно мелькают в наших краях. Например, у этой «длинной» версии Tundra почти целиком кастомный «низ» от Devolro: мощные аморти­заторы, семи­дюймовый (это почти 20 санти­метров) лифт пневмо­подвески, усиленные рычаги, приводы и металли­ческие бамперы. Словом, всё для того, чтобы как можно чаще выбираться в пампасы.

Да и под капотом тоже некисло: исходная 5,7-литровая «восьмёрка» Toyota серии 3UR развивает 381 л.с. и 544 Ньютон-метра момента. Этому монстру доработки попросту не требуются. И всё, что (судя по объявлению) сделали тюнеры, — это защитили моторище, обложив его металли­ческими листами.

Помимо этой «супер-Тундры», на Авто.ру есть десяток не менее крутых альтернатив. Только взгляните

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RAM 1500 Crew Cab

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Этот чернющий 401-сильный RAM свежего, пятого поколения демонстри­рует не силу, а манеры. Да, в движение трёх­тонную махину с большим багажником приводит 5,7-литровый мотор HEMI, способный тягать любые тяжести. Но куда любопытнее пробежаться по списку оснащения мощного «Рэма». 

Тут и стеклянная крыша, и музыка Harman/Kardon на 19 колонок, и 12-дюймовый экран, и набор электронных систем, включая «авто­парковщика», и вентиляция сидений. Вдобавок после покупки владелец озаботился качественной шумо­изоляцией и внешним стайлингом. Поэтому к 20-дюймовым колёсам отдаёт комплект покрупнее, на 22 дюйма.

К слову, бренд RAM сегодня ассоци­ируется с куда более мощной версией TRX, чей инферналь­ный компрес­сорный V8 развивает 712 сил. Разумеется, на Авто.ру есть несколько предложений. 

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RAM 1500 TRX

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Пока вы рассматриваете варианты под заказ, самый мощный серийный пикап на планете уже доступен в России безо всяких таможенных манипуляций. Правда, стоимость эксклю­зивного RAM почти что супер­каровская: 16 миллионов рублей за 712 лошадиных сил, 881 Ньютон-метр, усиленный восьми­ступен­чатый «автомат» от Jeep Grand Cherokee Trackhawk, полный привод с лонч-контролем и разгон до «сотни» в 4,5 секунды. Или примерно десять грузовых УАЗов. Как думаете, сколько провисит это объявление на Авто.ру?

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Dodge RAM

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Снова «Рэм», но постарше, повыше и поярче. С заброской поклажи в задранный на высоту первого этажа пяти­этажки багажник могут возникнуть трудности, зато с переброской пассажиров через буераки — никаких проблем. Выпол­нение задачи любой сложности гарантирует лифто­ванная тюнинг-подвеска со сдвоенными аморти­заторами, широченные колёса и 6,7-литровый дизель Cummins с тягой локомотива.

Вот только у кого возникнет желание царапать и пачкать это разноцветно-золотистое велико­лепие (блестящими сделаны даже элементы подвески!), мы не знаем. Со слов продавца, супер­пикап — это прежде всего завсегдатай тюнинг-выставок и лишь потом — инструмент для оффроуда.

На всякий случай на Авто.ру мы собрали несколько убойных Dodge, готовых, не раздумывая, сунуться в грязь.

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Ford F-250

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На случай, если тюнингованный 6,7-литровый RAM кажется недостаточно убедительным, у нас есть это: 500-сильный вездеход на базе машины «фордовской» линейки Super Duty. Исполин­ские размеры монстра-бигфута слегка преумень­шают толщину металли­ческих труб, из которых сделаны пороги и защитная дуга над кабиной. Такие не сомнутся и не отломятся. 

Добавим сюда шины-пневматики, с которыми можно ездить по песку и снегу, лебёдку, встроен­ную в силовой бампер, супер­тяговитый 6,4-литровый дизель PowerStroke и грузо­подъёмность в две с половиной тонны — и получим короля любых дорог. Любопытна и цена: выдающиеся способ­ности и пробег в 54 000 километров (из них всего 100 — после апдейта) оценены в скромные три миллиона рублей. Не так уж и много, если пере­считать цену на каждый кубический санти­метр автомобиля.

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«Супермощный пикап» — что может быть...

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