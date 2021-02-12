8 могучих и очень ярких пикапов, которые продают на Авто.ру

А как вам этот Raptor, покрытый «раптором»? Стойкая к царапинам полимерная краска цвета асфальта идёт в комплекте с битурбовым 3,5-литровым V6, прокачанным шасси с подвеской Fox Racing и даже с кунгом. То есть перед нами — 450-сильный пикап, который издалека можно принять за внедорожник!

С учётом «длинной» кабины SuperCrew и просторного заднего ряда этот Raptor с успехом отыграет роль даже семейной машины или бизнес-шаттла. В салоне — вентилиру­емые спортивные кресла и много кожи, над головами — панорамная крыша, а в перечне бортовой электроники есть активный круиз-контроль, круговой обзор и ассистент полосы движения.

Но всё это лишь дополнительные ценности, а главное — способность «Раптора» без тени смущения пробивать себе дорогу через любой природный ландшафт. Само собой, на Авто.ру таких монстров несколько.