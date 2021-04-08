Конвенция РОАД 2021 14 и 15 апреля: тренды маркетинга и будущее авторитейла

14 и 15 апреля пройдёт отраслевой онлайн-форум, организованный Ассоциацией РОАД, — Конвенция РОАД 2021. В мероприятии примут участие больше двух тысяч российских автодилеров и автопроизво­дителей, пред­ставители государ­ственной власти, эксперты автоиндустрии и журналисты.

В программе форума шесть основных блоков. В первый день спикеры поговорят о маркетинге и проблемах автомо­бильной отрасли, о работе с персоналом, управлении командой и работе дилерского центра. Второй день мероприятия будет посвящён будущему авторитейла: продажам, сервису и работе с партнёрами.

В числе спикеров Конвенции РОАД 2021 — эксперты Авто.ру.

14 апреля руководитель группы по работы с автодилерами Москвы Сергей Игнатов поделится аналитикой рынка и расскажет, как изменился подход пользова­телей к выбору автомо­билей на классифайде в 2021 году.

15 апреля Александр Зверев, руководитель по развитию бизнеса Авто.ру, вместе с коллегами поговорят на Генеральной сессии о будущем авторитейла: трендах, новых сервисах и путях развития.

Помимо привычных образовательных мастер-классов и выступлений спикеров, программу Конвенции дополнит 3D-выставка инноваци­онных продуктов, которые помогут повысить эффективность работы дилерских предприятий.

Познакомиться с полной программой мероприятия, таймингом, а также пройти регистрацию можно по этой ссылке. Участие бесплатное.