Конвенция РОАД 2021 14 и 15 апреля: тренды маркетинга и будущее авторитейла
Дмитрий Савостьянчик
14 и 15 апреля пройдёт отраслевой онлайн-форум, организованный Ассоциацией РОАД, — Конвенция РОАД 2021. В мероприятии примут участие больше двух тысяч российских автодилеров и автопроизводителей, представители государственной власти, эксперты автоиндустрии и журналисты.
В программе форума шесть основных блоков. В первый день спикеры поговорят о маркетинге и проблемах автомобильной отрасли, о работе с персоналом, управлении командой и работе дилерского центра. Второй день мероприятия будет посвящён будущему авторитейла: продажам, сервису и работе с партнёрами.
В числе спикеров Конвенции РОАД 2021 — эксперты Авто.ру.
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14 апреля руководитель группы по работы с автодилерами Москвы Сергей Игнатов поделится аналитикой рынка и расскажет, как изменился подход пользователей к выбору автомобилей на классифайде в 2021 году.
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15 апреля Александр Зверев, руководитель по развитию бизнеса Авто.ру, вместе с коллегами поговорят на Генеральной сессии о будущем авторитейла: трендах, новых сервисах и путях развития.
Помимо привычных образовательных мастер-классов и выступлений спикеров, программу Конвенции дополнит 3D-выставка инновационных продуктов, которые помогут повысить эффективность работы дилерских предприятий.
Познакомиться с полной программой мероприятия, таймингом, а также пройти регистрацию можно по этой ссылке. Участие бесплатное.