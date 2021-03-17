Быстрейший серийный Bentley в истории: первое фото

Компания пока не распространяет никаких технических характеристик. Как пишет Carscoops, Continental GT Speed сохранит традиционный для этой версии купе шестилитровый W12. Предыдущая модификация Continental GT с аналогичным именем располагала 642 л.с. и 840 Нм крутящего момента (примерно на 10 л.с. больше, чем у «обычного» Continental GT с тем же двигателем) и тратила на разгон до 100 км/ч 4,1 секунды.

Актуальный Bentley Continental GT способен набрать первую сотню за 3,7 секунды при максимальной скорости в 333 км/ч. Таким образом, анонсированная британцами новинка должна оказаться ещё быстрее. При этом у купе в 2017 году появилась модификация Supersports, которую тогда тоже называли самой быстрой в истории: у этой версии на разгон до 100 км/ч уходило 3,5 секунды.

Ожидается, что Continental GT Speed помимо форсированного мотора получит и ряд косметических доработок — они коснутся пластики бамперов, оформления выхлопа и колёсных дисков. Кроме того, компания пообещала наделить гран-турер некими «новейшими передовыми технологиями».