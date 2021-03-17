Быстрейший серийный Bentley в истории: первое фото
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley анонсировала скорую премьеру новой модификации своего купе Continental GT. Новинка окажется самым динамичным автомобилем марки за всю историю. Дебютирует купе 23 марта, а пока можно послушать, как будет звучать двигатель.
Компания пока не распространяет никаких технических характеристик. Как пишет Carscoops, Continental GT Speed сохранит традиционный для этой версии купе шестилитровый W12. Предыдущая модификация Continental GT с аналогичным именем располагала 642 л.с. и 840 Нм крутящего момента (примерно на 10 л.с. больше, чем у «обычного» Continental GT с тем же двигателем) и тратила на разгон до 100 км/ч 4,1 секунды.
Актуальный Bentley Continental GT способен набрать первую сотню за 3,7 секунды при максимальной скорости в 333 км/ч. Таким образом, анонсированная британцами новинка должна оказаться ещё быстрее. При этом у купе в 2017 году появилась модификация Supersports, которую тогда тоже называли самой быстрой в истории: у этой версии на разгон до 100 км/ч уходило 3,5 секунды.
Ожидается, что Continental GT Speed помимо форсированного мотора получит и ряд косметических доработок — они коснутся пластики бамперов, оформления выхлопа и колёсных дисков. Кроме того, компания пообещала наделить гран-турер некими «новейшими передовыми технологиями».
Последней новинкой из этого семейства для России стала версия Bentley Continental GT от заводского ателье Mulliner — приём заказов на эту модификацию открылся осенью прошлого года. Отличается такое купе особым оформлением кузова, 22-дюймовыми колёсными дисками, расширенными возможностями отделки интерьера и некоторыми необычными опциями.