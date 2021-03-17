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Быстрейший серийный Bentley в истории: первое фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley анонсировала скорую премьеру новой модификации своего купе Continental GT. Новинка окажется самым динамичным автомобилем марки за всю историю. Дебютирует купе 23 марта, а пока можно послушать, как будет звучать двигатель.

  • Компания пока не распространяет никаких технических характеристик. Как пишет Carscoops, Continental GT Speed сохранит традиционный для этой версии купе шестилитровый W12. Предыдущая модификация Continental GT с аналогичным именем располагала 642 л.с. и 840 Нм крутящего момента (примерно на 10 л.с. больше, чем у «обычного» Continental GT с тем же двигателем) и тратила на разгон до 100 км/ч 4,1 секунды.

  • Актуальный Bentley Continental GT способен набрать первую сотню за 3,7 секунды при максимальной скорости в 333 км/ч. Таким образом, анонсированная британцами новинка должна оказаться ещё быстрее. При этом у купе в 2017 году появилась модификация Supersports, которую тогда тоже называли самой быстрой в истории: у этой версии на разгон до 100 км/ч уходило 3,5 секунды.

  • Ожидается, что Continental GT Speed помимо форсированного мотора получит и ряд косметических доработок — они коснутся пластики бамперов, оформления выхлопа и колёсных дисков. Кроме того, компания пообещала наделить гран-турер некими «новейшими передовыми технологиями».

  • Последней новинкой из этого семейства для России стала версия Bentley Continental GT от заводского ателье Mulliner — приём заказов на эту модификацию открылся осенью прошлого года. Отличается такое купе особым оформлением кузова, 22-дюймовыми колёсными дисками, расширенными возможностями отделки интерьера и некоторыми необычными опциями.

При прочих равных — Bentley или Rolls-Royce?

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