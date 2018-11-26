Компания Audi анонсировала новый концепт

Представлена открытая версия Bentley Continental GT

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Компания Bentley показала Continental GT Convertible — кабриолет на базе последнего поколения купе Bentley Continental GT.

Что изменилось? Новая конструкция крыши позволила снизить уровень шума в салоне на 3 децибела по сравнению с предыдущим поколением, а кузов стал на 5 процентов более жёстким.

Детали:

  • Версия GTC отличается мягким складным верхом, который можно поднять или опустить за 19 секунд на скорости до 50 км/ч. Она доступна в семи цветовых исполнениях, включая вариант с отделкой твидом.

  • На старте продаж Bentley Continental GTC доступен с 635-сильным шестилитровым бензиновым W12 в сочетании с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сотни новинка разгоняется за 3,8 секунды, что лишь на 0,1 секунды медленнее, чем купе, а максималка составляет те же 333 км/ч.

  • Открытая версия тяжелее купе на 170 килограммов (2414 против 2244 килограммов), а багажник стал меньше на 123 литра (235 литров).

  • Continental GTC получил встроенную в сиденья систему обогрева шеи, а также подогрев подлокотников. В остальном для кабриолета предложены те же опции, что и для купе.

  • Стоимость нового GTC пока не объявлена, а старт продаж намечен на 2019 год.

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