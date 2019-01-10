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Фирма Continental придумала беспилотный фургон для роботов-доставщиков

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Компания Continental, разработчик и производитель автомобильных компонентов, предложила новую концепцию доставки посылок на дом с помощью беспилотных автомобилей и роботов. Разработчики уверены, что на фоне урбанизации развивать службы доставки едва ли не важнее, чем решать транспортные проблемы мегаполисов.

  • Маркетинговые исследования Continental показывают, что у служб доставки высокий рыночный потенциал. По прогнозам компании, в городах с высокой плотностью населения потребность людей в доставке товаров на дом скоро окажется даже выше, чем потребность в эффективной транспортной системе.

  • Суть концепции Continental – в создании «каскадной» цепочки доставки. За основу была взята беспилотная платформа CUbE (её представили ещё в прошлом году), на которой Continental испытывает системы автономного управления и сенсоры, помогающие автоматике ориентироваться на дорогах.

  • Изначально платформа CUbE позиционировалась как альтернатива личным автомобилям и общественному транспорту – вроде больших автобусов или метро. Теперь ей нашли новое применение. Предполагается, что в часы пик эта платформа будет перевозить пассажиров, а при снижении пассажиропотока она сможет принимать на борт отряд роботов-курьеров, переключаясь на доставку товаров. Беспилотник приедет по указанному адресу и высадит робота, который доставит заказ до порога квартиры или в офис. Такой способ будет особенно эффективен, когда в одном районе есть несколько заказов: беспилотник может припарковаться и разослать нескольких роботов по ближайшим адресам.

  • Преимущество новой концепции не только в том, что она удобна для конечного покупателя (товар доставляется прямо в руки), но и в том, что она делает систему доставки товаров практически полностью автономной, а значит – более эффективной. В компании ссылаются на ряд исследований, согласно которым подобная система удовлетворит потребности 80 процентов компаний, предлагающих доставку для своих клиентов.

Если пиццу вам доставит робот-курьер – дадите ему чаевые?

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