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Российский завод Continental возобновил производство шин

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Дмитрий Елизаров

Шинная компания Continental снова начала выпускать покрышки на своём заводе в Калуге. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine, которое при этом уточняет, что производство возобновлено лишь частично. По данным источников издания, решение о продолжении выпуска шин компания приняла, опасаясь «правовых последствий».

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  • «Правовые последствия» могли наступить в случае невыполнения фирмой Continental местных заказов. При этом компания особо оговорила, что не намерена получать прибыль от возобновления работы, а основной причиной для перезапуска завода стала забота о российских сотрудниках. На российском предприятии Continental работает около 1300 человек.
  • В каких объёмах будет восстановлено производство на калужском заводе, не уточняется. Решение о приостановке производства компания приняла в начале марта. Тогда сообщалось, что обусловлено оно обострением геополитической ситуации. Сейчас компания отметила, что будет соблюдать все применённые санкции.

Ещё один шинный гигант, финская Nokian также продолжает выпуск покрышек на территории России, хотя и объявила об отказе от новых инвестиций в развитие предприятия. Однако заводы некоторых других компаний, включая Michelin и Bridgestone, по-прежнему приостановлены.

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