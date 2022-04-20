Российский завод Continental возобновил производство шин

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Дмитрий Елизаров
Шинная компания Continental снова начала выпускать покрышки на своём заводе в Калуге. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine, которое при этом уточняет, что производство возобновлено лишь частично. По данным источников издания, решение о продолжении выпуска шин компания приняла, опасаясь «правовых последствий».
Ещё один шинный гигант, финская Nokian также продолжает выпуск покрышек на территории России, хотя и объявила об отказе от новых инвестиций в развитие предприятия. Однако заводы некоторых других компаний, включая Michelin и Bridgestone, по-прежнему приостановлены.