Российский завод Continental возобновил производство шин

«Правовые последствия» могли наступить в случае невыполнения фирмой Continental местных заказов. При этом компания особо оговорила, что не намерена получать прибыль от возобновления работы, а основной причиной для перезапуска завода стала забота о российских сотрудниках.

На российском предприятии Continental работает около 1300 человек.