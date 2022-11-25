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Continental разработала специальные тормоза для электрокаров
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Дмитрий Елизаров

Компания Continental решила доработать традиционную тормозную систему специально для применения на электромобилях. Система, получившая название Green Caliper, работает по тому же принципу, что и всегда, но благодаря ряду инноваций должна положительно сказаться на запасе хода электрокаров. Когда она попадёт на серийные машины, пока не уточняется, при этом в Continental называют Green Caliper готовым к запуску в производство.

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  • Green Caliper отличается прежде всего более компактным суппортом и более тонким тормозным диском увеличенного диаметра. Изменение размеров и использование новых материалов позволят экономить вес: до 2 килограммов за счёт суппорта и до 3 килограммов за счёт диска. В итоге суммарное облегчение электрокара только за счёт тормозов может достигать 20 килограммов.
  • Инженеры Continental решили увеличить зазор между колодкой и диском, а также добавить суппорту функцию активного втягивания колодок. Это позволит уменьшить остаточный тормозной момент — продолжающийся эффект замедления во время размыкания колодок когда торможение уже не требуется. Соответственно, электросистема будет тратить меньше энергии, а запас хода увеличится.
  • Более компактные компоненты по расчётам Continental не менее эффективны, чем тормоза традиционных размеров. При этом в компании считают, что массивные тормозные системы батарейному транспорту в целом не очень нужны, так как до 80% всех замедлений на них производится за счёт системы рекуперации.

С концепцией Continental согласны не все. К примеру, стартап Drako оснастил свой кроссовер Dragon огромными карбон-керамическими тормозами с десятипоршневыми суппортами и 420-миллиметровыми дисками. Правда, разработчики называют Dragon гиперкаром нового класса и быстрейшим кроссовером планеты.

Как считаете, действительно такие мелочи могут влиять на запас хода?

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