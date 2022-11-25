Continental разработала специальные тормоза для электрокаров

Компания Continental решила доработать традиционную тормозную систему специально для применения на электромобилях. Система, получившая название Green Caliper, работает по тому же принципу, что и всегда, но благодаря ряду инноваций должна положительно сказаться на запасе хода электрокаров. Когда она попадёт на серийные машины, пока не уточняется, при этом в Continental называют Green Caliper готовым к запуску в производство.