Continental разработала специальные тормоза для электрокаров

Дмитрий Елизаров
Компания Continental решила доработать традиционную тормозную систему специально для применения на электромобилях. Система, получившая название Green Caliper, работает по тому же принципу, что и всегда, но благодаря ряду инноваций должна положительно сказаться на запасе хода электрокаров. Когда она попадёт на серийные машины, пока не уточняется, при этом в Continental называют Green Caliper готовым к запуску в производство.
- Green Caliper отличается прежде всего более компактным суппортом и более тонким тормозным диском увеличенного диаметра. Изменение размеров и использование новых материалов позволят экономить вес: до 2 килограммов за счёт суппорта и до 3 килограммов за счёт диска. В итоге суммарное облегчение электрокара только за счёт тормозов может достигать 20 килограммов.
- Инженеры Continental решили увеличить зазор между колодкой и диском, а также добавить суппорту функцию активного втягивания колодок. Это позволит уменьшить остаточный тормозной момент — продолжающийся эффект замедления во время размыкания колодок когда торможение уже не требуется. Соответственно, электросистема будет тратить меньше энергии, а запас хода увеличится.
- Более компактные компоненты по расчётам Continental не менее эффективны, чем тормоза традиционных размеров. При этом в компании считают, что массивные тормозные системы батарейному транспорту в целом не очень нужны, так как до 80% всех замедлений на них производится за счёт системы рекуперации.
С концепцией Continental согласны не все. К примеру, стартап Drako оснастил свой кроссовер Dragon огромными карбон-керамическими тормозами с десятипоршневыми суппортами и 420-миллиметровыми дисками. Правда, разработчики называют Dragon гиперкаром нового класса и быстрейшим кроссовером планеты.