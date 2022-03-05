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Компания Continental разработала дисплей для пассажира, не отвлекающий водителя

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Дмитрий Елизаров

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Компания Continental, известная не только шинами, но и отраслевыми высокими технологиями, объявила о создании нового дисплея для переднего пассажира. Его снабдили функцией, активация которой позволит видеть изображение только сидящему перед ним: тем самым, к примеру, просмотр пассажиром видео во время поездки не будет отвлекать водителя. По мнению Continental, рассеивание внимания водителя до сих пор является одной из главных причин аварий.

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  • Использованная Continental технология напоминает «режим приватности», применяемый на некоторых ноутбуках. Однако, как заявили разработчики, до сих пор не удавалось реализовать аналогичную функцию на автомобильных дисплеях. Нажатие одной кнопки позволит перевести пассажирский экран в режим, при котором в поле зрения водителя будет попадать менее 1% светового излучения, генерируемого дисплеем. При этом качество изображения для основного зрителя не пострадает.
  • Руководитель подразделения Continental Business Area User Experience Йенс Брандт заявил между тем, что на данный момент технология пока не готова к выходу на рынок. Решение ещё предстоит доработать ради улучшения качества работы новой системы — упоминаются как детализированность самого изображения, так и энергоэффективность всего дисплея в целом. Предлагать свою разработку автопроизводителям Continental начнёт в 2024 году.

В середине февраля компания Continental представила собственный проект большого кемпера: дом на колёсах под названием ContiHome должен продемонстрировать наработки компании в области обработки поверхностей, дизайна интерьеров и проектирования «умных» помещений.

А переднему пассажиру вообще нужен дисплей?

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