Компания Continental разработала дисплей для пассажира, не отвлекающий водителя

Компания Continental, известная не только шинами, но и отраслевыми высокими технологиями, объявила о создании нового дисплея для переднего пассажира. Его снабдили функцией, активация которой позволит видеть изображение только сидящему перед ним: тем самым, к примеру, просмотр пассажиром видео во время поездки не будет отвлекать водителя. По мнению Continental, рассеивание внимания водителя до сих пор является одной из главных причин аварий.