Continental придумала управляемые подушки безопасности

Копания Continental анонсировала сразу несколько новых разработок в области активной безопас­ности, среди которых есть и «предиктивные» подушки — они под­страивают свои алгоритмы срабаты­вания под обстоятель­ства аварии. О серийном применении пока не сообщается, а премьера новых проектов состоится на выставке IAA в Мюнхене осенью 2021 года.