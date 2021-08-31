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Continental придумала управляемые подушки безопасности
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Дмитрий Елизаров

Копания Continental анонсировала сразу несколько новых разработок в области активной безопас­ности, среди которых есть и «предиктивные» подушки — они под­страивают свои алгоритмы срабаты­вания под обстоятель­ства аварии. О серийном применении пока не сообщается, а премьера новых проектов состоится на выставке IAA в Мюнхене осенью 2021 года.

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  • Комплекс систем, над которыми сейчас работают инженеры Continental, называется Allround Protection. В него включена, например, функция под названием Pre-Crash Safety Monitor — система, позволяющая учитывать при срабаты­вании подушек безопасности дорожную ситуацию, в которой оказался автомобиль. По мнению разработ­чиков, анализ информации с датчиков — ими оснащён практически любой современный автомобиль — может оптими­зировать стратегию развёрты­вания подушек и снизить тяжесть повреждений для пассажиров. Кроме того, анализ окружающей обстановки даст возмож­ность задействовать подушки более оперативно, чем сейчас, — не в момент удара, а заранее.
  • Второй частью системы должен стать регулирующий клапан для эйрбэга. Его задача — контролировать давление, с которым в подушку поступает наполняющий её поток газа, что позволит регулировать жёсткость самой подушки. Кроме того, в будущем планируется научить клапан сбрасывать давление в момент касания туловища и головы пассажиров поверх­ности подушки, чтобы уменьшить эффект обратного отскока. Прототипы клапана способны работать с давлением до 600 бар, при этом вес устройства не превышает 300 граммов.
  • Ещё одна новая разработка — CoSSy (Contact Sensor System) — способна фиксировать даже самые лёгкие удары с помощью высоко­чувствитель­ных датчиков. Перво­начально её разрабаты­вали для контроля за слабыми столкно­вениями на невысоких скоростях и предотвращения вандализма (случаев, когда кто-то сознательно царапает кузов автомобиля). Но теперь инженеры Continental планируют адаптировать систему для электро­мобилей: чувствитель­ные датчики позволят отслеживать возможные слабые повреждения аккуму­ляторных батарей, которые, будучи незаметными глазу, способны со временем привести к возгоранию.

Ранее компания Mitsubishi Electric рассказала о другой необычной разработке — мультимедийной системе с поворотным дисплеем. Такая функция позволит менять ориентацию центрального экрана с «книжной» на «альбомную».

Надо усложнять подушки безопасности?

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