Continental придумала управляемые подушки безопасности

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В России отозвали 527 очень старых Audi из-за дефекта подушек безопасности
Премиальный бренд DS станет полностью электрическим всего через три года
Дмитрий Елизаров
Копания Continental анонсировала сразу несколько новых разработок в области активной безопасности, среди которых есть и «предиктивные» подушки — они подстраивают свои алгоритмы срабатывания под обстоятельства аварии. О серийном применении пока не сообщается, а премьера новых проектов состоится на выставке IAA в Мюнхене осенью 2021 года.
Ранее компания Mitsubishi Electric рассказала о другой необычной разработке — мультимедийной системе с поворотным дисплеем. Такая функция позволит менять ориентацию центрального экрана с «книжной» на «альбомную».