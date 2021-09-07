Шины из пластиковых бутылок и одуванчиков — их придумала компания Continental

Компания Continental в рамках Мюнхенского автосалона представила проект экологичных шин под названием Conti GreenConcept. При изготов­лении таких покрышек используются одуванчики и рисовая шелуха, а каркас шины впервые в мире выполнен из перера­ботанных пластиковых бутылок. Прототип покрышки демонстрирует намерение компании полностью перевести произ­водство шин на экологичные материалы к 2050 году.