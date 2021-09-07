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Шины из пластиковых бутылок и одуванчиков — их придумала компания Continental
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Дмитрий Елизаров

Компания Continental в рамках Мюнхенского автосалона представила проект экологичных шин под названием Conti GreenConcept. При изготов­лении таких покрышек используются одуванчики и рисовая шелуха, а каркас шины впервые в мире выполнен из перера­ботанных пластиковых бутылок. Прототип покрышки демонстрирует намерение компании полностью перевести произ­водство шин на экологичные материалы к 2050 году.

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  • В конструкции новой шины более 50% составляют материалы, полученные из возобнов­ляемых либо переработанных источников. Это каучук из одуван­чиков, силикаты из золы рисовой шелухи и другие масла и смолы раститель­ного происхождения.
  • На долю вторично переработанных материалов приходится 17% конструкции шины. Некоторые элементы каркаса выполнены из полиэфирной пряжи, которую изготав­ливают путём переработки обычных пластиковых бутылок. На комплект из четырёх покрышек идёт примерно 60 бутылок.
  • Шина GreenConcept на 40% легче обычных шин и обеспечивает на 25% меньшее сопротив­ление качению, чем самые эффективные серийные образцы. Кроме того, конструкция концептуаль­ной покрышки подразумевает возможность неодно­кратной замены протектора. Это увели­чивает срок службы других компонентов покрышки и, соответ­ственно, снижает влияние на экологию.
  • Компания планирует уже в 2022 году начать массовое внедрение технологии ContiRe.Tex, которая предполагает широкое исполь­зование переработанных материалов. А к середине столетия фирма рассчитывает полностью перейти на экологически чистое производство.

Ранее Continental анонсировала ряд проектов в области активной безопас­ности, среди которых «предиктивные» подушки безопас­ности с возмож­ностью прогнози­рования аварий и регулировки степени открытия.

Купили бы шины из одуванчиков?

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