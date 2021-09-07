Шины из пластиковых бутылок и одуванчиков — их придумала компания Continental

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Дмитрий Елизаров
Компания Continental в рамках Мюнхенского автосалона представила проект экологичных шин под названием Conti GreenConcept. При изготовлении таких покрышек используются одуванчики и рисовая шелуха, а каркас шины впервые в мире выполнен из переработанных пластиковых бутылок. Прототип покрышки демонстрирует намерение компании полностью перевести производство шин на экологичные материалы к 2050 году.
Ранее Continental анонсировала ряд проектов в области активной безопасности, среди которых «предиктивные» подушки безопасности с возможностью прогнозирования аварий и регулировки степени открытия.