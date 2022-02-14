Компания Continental представила умный дом на колёсах

Материал по теме
Volkswagen выпустил ящик за 280 тысяч рублей, который превращает минивэн в автодом
На Авто.ру продают реплику довоенного спорткара Mercedes-Benz за 300 миллионов
Производитель шин Continental представил необычный проект — самостоятельно разработанный умный дом на колёсах под названием ContiHome. Прототип жилого прицепа площадью 32 квадратных метра создан для демонстрации возможностей компании в области дизайна жилых помещений, обработки поверхностей и использования экологичных материалов. Серийное производство кемпера пока не планируется.
Ещё одно «умное» решение для этой отрасли ранее представила известная своими жилыми прицепами компания Airstream. Она оснастила мобильный дом электромоторами в приводе колёс, благодаря чему прицеп можно запарковать в нужном месте, управляя им со смартфона.