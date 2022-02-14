Оставить коммент

На Авто.ру продают реплику довоенного спорткара Mercedes-Benz за 300 миллионов

Компания Continental представила умный дом на колёсах

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Производитель шин Continental представил необычный проект — самостоятельно разработанный умный дом на колёсах под названием ContiHome. Прототип жилого прицепа площадью 32 квадратных метра создан для демонстрации возможностей компании в области дизайна жилых помещений, обработки поверхностей и использования экологичных материалов. Серийное производство кемпера пока не планируется.

1/6
  • Утверждается, что кемпер получил «умную» систему управления, хотя среди подробностей упомянуты только сенсорный экран на входе и специальное приложение для гаджетов: с их помощью можно управлять освещением и звуком. ContiHome оснащён развитой акустической системой и располагает мультимедийными экранами.
  • Все поверхности дома на колёсах отделаны материалами собственной разработки Continental, большинство которых подлежит вторичной переработке. Отмечается, что отделка фасадов, внутреннего пространства, мебели и пола должна показать «основные компетенции компании в области тактильных ощущений, эстетики и комфорта». К примеру, спальная зона оформлена искусственной кожей с оригинальным принтом, а в дизайне экстерьера деревянная отделка сочетается с «особо матовыми» тёмными участками.
  • Интерьер мобильного дома разделён на функциональные зоны, а его мебель можно использовать для разных целей. Скажем, угловой U-образный диван в гостиной формирует пространство для обеда или общения, но может быть и спальным местом. Модульные решения применены также в мебели, установленной в рабочей зоне.
  • Компания утверждает, что годы пандемии спровоцировали бум на рынке мобильного жилья — интерес к домам на колёсах, по подсчётам Continental, вырос более чем вдвое. На увеличение популярности таких решений влияют также рост стоимости на строительные материалы и недвижимость в целом.

Ещё одно «умное» решение для этой отрасли ранее представила известная своими жилыми прицепами компания Airstream. Она оснастила мобильный дом электромоторами в приводе колёс, благодаря чему прицеп можно запарковать в нужном месте, управляя им со смартфона.

Хотели бы обзавестись таким домом?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я