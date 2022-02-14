Компания Continental представила умный дом на колёсах

Утверждается, что кемпер получил «умную» систему управления, хотя среди подробностей упомянуты только сенсорный экран на входе и специальное приложение для гаджетов: с их помощью можно управлять освещением и звуком. ContiHome оснащён развитой акустической системой и располагает мультимедийными экранами.

Все поверхности дома на колёсах отделаны материалами собственной разработки Continental, большинство которых подлежит вторичной переработке. Отмечается, что отделка фасадов, внутреннего пространства, мебели и пола должна показать «основные компетенции компании в области тактильных ощущений, эстетики и комфорта». К примеру, спальная зона оформлена искусственной кожей с оригинальным принтом, а в дизайне экстерьера деревянная отделка сочетается с «особо матовыми» тёмными участками.

Интерьер мобильного дома разделён на функциональные зоны, а его мебель можно использовать для разных целей. Скажем, угловой U-образный диван в гостиной формирует пространство для обеда или общения, но может быть и спальным местом. Модульные решения применены также в мебели, установленной в рабочей зоне.

Компания утверждает, что годы пандемии спровоцировали бум на рынке мобильного жилья — интерес к домам на колёсах, по подсчётам Continental, вырос более чем вдвое. На увеличение популярности таких решений влияют также рост стоимости на строительные материалы и недвижимость в целом.

Ещё одно «умное» решение для этой отрасли ранее представила известная своими жилыми прицепами компания Airstream. Она оснастила мобильный дом электромоторами в приводе колёс, благодаря чему прицеп можно запарковать в нужном месте, управляя им со смартфона.