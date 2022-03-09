Continental остановит свой российский завод

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BP откажется от закупок нефти и газа в России, но заправки пока не закроет
Компания Ferrari прекратила производство машин для России
Немецкий производитель шин Continental решил приостановить бизнес в России. В нашей стране компания имеет завод в Калуге, сообщает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Nokian намерена перенести часть своего производства из России в США и Финляндию. Однако позднее российский офис компании эту информацию опроверг, заявив, что завод во Всеволожске работает в прежнем режиме.
Также стало известно, что компания Michelin приостановит производство по всей Европе из-за логистических проблем.