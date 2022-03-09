Continental остановит свой российский завод

Немецкий производитель шин Continental решил приостановить бизнес в России. В нашей стране компания имеет завод в Калуге, сообщает ТАСС.

Continental является одним из мировых лидеров по производству шин и автокомпонентов. И то, и другое компания производит в Калуге. В заявлении говорится, что решение вступает в силу немедленно.

Количество сотрудников Continental в России составляет около 1300 человек. Концерн пообещал оказать им поддержку, но в подробности не вдаётся. Штаб-квартира промышленного гиганта располагается в Ганновере.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Nokian намерена перенести часть своего производства из России в США и Финляндию. Однако позднее российский офис компании эту информацию опроверг, заявив, что завод во Всеволожске работает в прежнем режиме.

Также стало известно, что компания Michelin приостановит производство по всей Европе из-за логистических проблем.