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Битва роскошных: Bentley Continental GT против Rolls-Royce Wraith на прямой

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Михаил Кондратьев

Британский портал Carwow сравнил на прямой роскошные купе Bentley и Rolls-Royce — Continental GT с W12 и Wraith с V12. Модели обладают схожими характе­ристиками, однако резуль­тат оказался разгромным. В Велико­британии купе «Бентли» стоит 168 тысяч фунтов стерлингов (почти 16,9 миллиона рублей), Rolls-Royce обойдётся в 288 тысяч (около 29 милли­онов рублей).

  • Rolls-Royce Wraith оснащается 6,6-литровым двигателем мощностью 633 л.с. при 820 Нм крутящего момента. Привод — задний, масса авто­мобиля составляет 2360 кило­граммов, а на разгон до «сотни» он тратит 4,6 секунды.

  • Купе Continental GT обладает шести­литровым мотором с 635 силами и 900 Нм крутящего момента. Однако привод у «Бентли» полный, масса на 116 кило­граммов меньше и, в отличие от модели Rolls-Royce, присут­ствует лонч-контроль.

  • По паспортным данным Continental GT набирает 100 км/ч почти на секунду быстрее Wraith — за 3,7 секунды. В попытке улучшить позицию отстающей машины авторы даже использо­вали «балласт» — посадили в более быстрое купе члена съёмочной бригады, чей вес примерно соответ­ствует разнице в массе машин.

Если бы эти два роскошных купе стоили одинаково, ваш выбор?

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