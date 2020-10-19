Битва роскошных: Bentley Continental GT против Rolls-Royce Wraith на прямой

Британский портал Carwow сравнил на прямой роскошные купе Bentley и Rolls-Royce — Continental GT с W12 и Wraith с V12. Модели обладают схожими характе­ристиками, однако резуль­тат оказался разгромным. В Велико­британии купе «Бентли» стоит 168 тысяч фунтов стерлингов (почти 16,9 миллиона рублей), Rolls-Royce обойдётся в 288 тысяч (около 29 милли­онов рублей).