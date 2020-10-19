Битва роскошных: Bentley Continental GT против Rolls-Royce Wraith на прямой
Михаил Кондратьев
Британский портал Carwow сравнил на прямой роскошные купе Bentley и Rolls-Royce — Continental GT с W12 и Wraith с V12. Модели обладают схожими характеристиками, однако результат оказался разгромным. В Великобритании купе «Бентли» стоит 168 тысяч фунтов стерлингов (почти 16,9 миллиона рублей), Rolls-Royce обойдётся в 288 тысяч (около 29 миллионов рублей).
Rolls-Royce Wraith оснащается 6,6-литровым двигателем мощностью 633 л.с. при 820 Нм крутящего момента. Привод — задний, масса автомобиля составляет 2360 килограммов, а на разгон до «сотни» он тратит 4,6 секунды.
Купе Continental GT обладает шестилитровым мотором с 635 силами и 900 Нм крутящего момента. Однако привод у «Бентли» полный, масса на 116 килограммов меньше и, в отличие от модели Rolls-Royce, присутствует лонч-контроль.
По паспортным данным Continental GT набирает
100 км/чпочти на секунду быстрее Wraith — за 3,7 секунды. В попытке улучшить позицию отстающей машины авторы даже использовали «балласт» — посадили в более быстрое купе члена съёмочной бригады, чей вес примерно соответствует разнице в массе машин.