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Bentley Continental GT побил рекорд Porsche на Пайкс-Пик

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Николай Андреев

Новозеландский гонщик Рис Миллен за рулём Bentley Continental GT преодолел 20-километровый подъём на гору Пайкс-Пик в США за 10:18.488 — это новый рекорд трассы в классе серийных автомобилей. Улучшено предыдущее время Дэвида Доннера на 560-сильном Porsche 911 Turbo S на 8,4 секунды.

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  • На рекордный заезд выставили самую мощную версию купе Continental GT с шестилитровым W12 мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. 

  • Из дополнительного оборудования — система подачи кислорода в шлем водителя, система пожаротушения и каркас безопасности. Снаружи купе перекрасили в зелёный цвет с ливреей, посвящённой столетию британской марки.

Bentley Bentayga, подготовленный для заезда на Пайкс-Пик

В 2018 году Рис Миллен установил рекорд на Пайкс-Пик для серийных кроссоверов: на 608-сильном Bentley Bentayga он поднялся на гору за 10 минут и 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив прежнее достижение, которое в 2014 году продемонстрировал Range Rover Sport.

Впечатлены тем, что купе Bentley обогнало Porsche?

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