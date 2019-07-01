Bentley Continental GT побил рекорд Porsche на Пайкс-Пик

В 2018 году Рис Миллен установил рекорд на Пайкс-Пик для серийных кроссоверов: на 608-сильном Bentley Bentayga он поднялся на гору за 10 минут и 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив прежнее достижение, которое в 2014 году продемонстрировал Range Rover Sport.