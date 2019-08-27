Штрафы за нарушения ПДД разрешат обжаловать через госуслуги
Николай Андреев
Минкомсвязь России опубликовал проект, подразумевающий создание нового сервиса, с помощью которого можно будет обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает издание «Коммерсантъ», такой сервис внедрят в портал госуслуг.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, для начала необходимо согласиться на получение писем о нарушениях в электронном виде. Далее нужно выбрать причину обжалования, например, неправильно распознанный номер или сообщить о том, что машина продана, а затем прикрепить подтверждающие документы.
Если жалоба на неправильный штраф удовлетворена, но он уже оплачен, появится возможность подать электронное заявление о возврате денег: их пришлют на банковскую карту.
В Минкомсвязи рассчитывают, что полноценный запуск нового сервиса состоится в 2020 году. Спустя два года после этого планируется внедрение функции обжалования региональных штрафов, например, за неправильную парковку.
В настоящее время водитель должен лично обратиться в ГИБДД для обжалования штрафа либо отправить заявление заказным письмом. По данным Госавтоинспекции, в 2018 году подано 675 тысяч жалоб на штрафы с комплексов фиксации нарушений, из которых большая часть — просьба переоформить квитанцию с владельца автомобиля на водителя, который был за рулём. В итоге из общего количества удовлетворено 457 тысяч жалоб.