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Штрафы за нарушения ПДД разрешат обжаловать через госуслуги

Новости

Николай Андреев

Минкомсвязь России опубликовал проект, подра­зуме­вающий создание нового сервиса, с помощью которого можно будет обжало­вать штрафы за наруше­ние правил дорожного движе­ния. Как сообщает издание «Коммерсантъ», такой сервис внедрят в портал госуслуг.

  • Чтобы воспользо­ваться новым сервисом, для начала необходимо согласиться на получе­ние писем о наруше­ниях в электрон­ном виде. Далее нужно выбрать причину обжало­вания, например, неправильно рас­познан­ный номер или сообщить о том, что машина продана, а затем при­крепить под­тверж­дающие документы.

  • Если жалоба на неправильный штраф удовлет­ворена, но он уже оплачен, появится возмож­ность подать электрон­ное заяв­ление о возврате денег: их пришлют на банков­скую карту.

  • В Минкомсвязи рассчитывают, что полно­ценный запуск нового сервиса состоится в 2020 году. Спустя два года после этого плани­руется внедрение функции обжало­вания регио­нальных штрафов, например, за непра­вильную парковку.

В настоящее время водитель должен лично обратиться в ГИБДД для обжало­вания штрафа либо отправить заяв­ление заказным письмом. По данным Госавто­инспекции, в 2018 году подано 675 тысяч жалоб на штрафы с комплексов фиксации нарушений, из которых большая часть — просьба пере­оформить квитан­цию с владельца автомобиля на водителя, который был за рулём. В итоге из общего количе­ства удовлет­ворено 457 тысяч жалоб.

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