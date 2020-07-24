Названы любимые люксовые автомобили россиян

Вы нам не нравитесь: странные правила покупки автомобилей от разных марок

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Максим Кубанцев

С приобретением обычного, массового автомобиля проблема, как правило, только одна — платёжеспособность. Ну и ожидание, если вам не нравится цвет машин со склада. Но бывает и так, что покупатель сталки­вается с препят­ствиями покруче и машину он не сможет получить, даже если придёт в шоурум с мешком наличных. Не верите? Вот несколько примеров очень странных правил автопроиз­водителей, придуманных, чтобы ограничить число потенци­альных покупателей.

Самые крутые Ferrari — только владельцам Ferrari

Итальянская компания придирчиво относится к выбору клиентов. «Старшие» модели, не говоря о редких спец­версиях, она продаёт только лояльным клиентам, уже имеющим в гараже суперкары итальянской марки. В частности, заявки на покупку гиперкара Ferrari LaFerrari фирма принимала у тех, кто уже владеет как минимум пятью машинами из Маранелло.

Ferrari 125 Sport, LaFerrari Aperta

Но и этого было недостаточно — решение по каждой заявке принималось индивиду­ально с учётом различных обстоя­тельств. Так что иногда и целой коллекции итальянских суперкаров разных эпох оказывалось недостаточно для того, чтобы заполучить новинку.

Так, в 2016 году коллекционер и бывший автогонщик из США Престон Хенн подал на компанию в суд после того, как ему отказались продать открытую версию LaFerrari Spider. Заявку на покупку автомобиля и чек на миллион долларов в качестве депозита он отправил лично тогдашнему главе Fiat-Chrysler Серджио Маркионне, но через некоторое время получил отказ.

LaFerrari Spider

Такой поворот дела Хенн счёл унизительным и обратился в суд с иском о защите своей деловой репутации. Нанесённый ущерб он оценил минимум в 75 000 долларов. Иск был зареги­стрирован окружным судом во Флориде 29 июля 2016 года, однако позднее отозван. По словам Хенна, этим шагом он хотел лишь выразить своё мнение об этой ситуации. В апреле 2017 года 86-летний коллекционер скончался.

Машины из коллекции Престона Хенна
Машины из коллекции Престона Хенна
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Машины из коллекции Престона Хенна

Также Ferrari, как правило, не разрешает приобретать свои автомобили собственным сотрудникам — исключение составляют пилоты «Скудерии» в Формуле-1. По словам коммерческого директора Ferrari Энрико Галлера, это обусловлено заботой о клиентах.

«С таким ограниченным производством и тем обстоятель­ством, что клиенты долго ждут, чтобы получить свой автомобиль, не очень приятно, если автомобиль приобретают сотрудники. Клиенты для нас важнее», — объясняет он.

Анкета для соискателей и запрет на перепродажу Ford GT

Компания Ford наложила ряд юридических ограни­чений на покупателей суперкара Ford GT, продажи которого старто­вали в 2016 году. В частности, владелец нового автомобиля подписывал обязатель­ство не продавать автомобиль в течение двух лет.

Ford GT
Ford GT
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Ford GT

А перед этим — оставляя заявку на сайте Ford — потенци­альный клиент должен был заполнить специ­альную анкету, ответив на ряд вопросов. В частности, как часто он планирует выезжать на автомобиле, сколькими машинами Ford владел ранее и насколько активен в социальных сетях.

Придирчивый отбор будущих владельцев GT в Ford объясняли стремле­нием к тому, чтобы суперкары как можно чаще выезжали на дороги, а не простаивали в гаражах. А запрет на продажу — попыткой не допустить спекуляций.

Владелец 48-го суперкара из 250 выпущенных это условие нарушил, продав машину через аукцион Mecum за 1,8 миллиона долларов (вчетверо дороже изначальной цены), и поплатился. Компания Ford обратилась в суд и добилась крупного штрафа для него и аукционного дома. 

Alfa Romeo 8C Competizione: перепродажа с разрешения клуба владельцев

В модельном ряду Alfa Romeo спорткар 8C Competizione занимает особое место. Компания выпустила его ограни­ченным тиражом: с 2007 по 2009 год собрали 500 машин в кузове купе, а с 2008 по 2010-й – 500 родстеров.

Alfa Romeo 8C Competizione 2007–08
Alfa Romeo 8C Competizione 2007–08
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Alfa Romeo 8C Competizione 2007–08

Все автомобили нашли своих владельцев и сейчас лишь изредка появляются на аукционах. Однако на вторичном рынке для эксклюзивной «Альфы» всё непросто: приобретая автомобиль, заказчики брали на себя обязатель­ство пере­продавать 8C, предвари­тельно уведомив официальный фан-клуб Alfa Romeo и получив его одобрение.

И, кажется, либо в клубе против перепродажи, либо авто­мобили настолько хороши, что никто не хочет с ним расставаться. Потому что на вторичке 8C не так уж и много. Либо все машины расходятся только «по своим».

Недовольным Теслой не разрешат купить Теслу

Американский производитель электромобилей ввёл ограни­чение на покупку младшего кроссовера Model Y тем клиентам, которые возвращают фирме приобретённые ранее экзем­пляры. Причина возврата не имеет значения – новый Model Y не продадут, даже если прежний вернули из-за заводского брака.

Tesla Model Y Long Range
Tesla Model Y Long Range
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Tesla Model Y Long Range

Если же при возврате автомобиля клиента заподозрят в обмане, то вводится годичный бан на покупку любой модели Tesla. Необходи­мость таких мер в компании объясняют большим спросом на Model Y. Кроме того, даже неисправный кроссовер нельзя поменять на новый: преду­смотрен лишь возврат уплаченных денег. А поскольку Tesla продаёт автомобили само­стоятельно, без участия дилеров, обойти запрет, скорее всего, не получится.

Lexus LFA: от ограничений к непроданным запасам

Необычный случай произошёл с продажами суперкара Lexus LFA, который японская компания выпускала на заводе в префектуре Айти. Купе с 560-сильным V10 и угле­пластиковым монококом в основе дебюти­ровало в 2009 году на автосалоне в Токио и производилось до конца 2012 года.

Lexus LFA
Lexus LFA
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Lexus LFA

Заявленный тираж модели — 500 экземпляров. Поначалу, опасаясь спекуляции, Lexus принимал на авто­мобили только индивиду­альные заказы и даже развёл по времени начало продаж в Европе и Америке. Однако впослед­ствии спрос на LFA снизился.

Принцип «не более одной машины в руки» пришлось отменить уже в 2010 году. Кроме того, возможность заказывать авто­мобили не «под клиента», а просто так, впослед­ствии получили дилеры. В результате, по состоянию на 2017 год, у дилеров в США оставались непроданными 12 машин. Однако к апрелю 2019 года их количество уменьшилось до пяти.

Aston Martin One 77: никаких журналистов

Гиперкар от Aston Martin был выпущен в 2012 году мизерным тиражом — всего 77 экзем­пляров — и обладал весьма крупным ценником в 1,5 миллиона евро. При этом представители английской марки сделали всё, чтобы редкий автомобиль не попал в руки журна­листов: никаких тест-драйвов One 77 не предпо­лагалось в принципе.

Aston Martin One-77
Aston Martin One-77
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Aston Martin One-77

Однако британскому изданию Top Gear удалось обойти запрет, они одолжили один экзем­пляр у Абдуллы Аль-Кетби — владельца авто­салона экзотических авто­мобилей из Дубая, который специали­зируется на продаже подобного эксклюзива. Последовали ли какие-нибудь санкции в отношении владельца — неизвестно.

Такие барьеры на пути к желанному автомобилю — это...

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