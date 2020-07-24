Вы нам не нравитесь: странные правила покупки автомобилей от разных марок
Максим Кубанцев
С приобретением обычного, массового автомобиля проблема, как правило, только одна — платёжеспособность. Ну и ожидание, если вам не нравится цвет машин со склада. Но бывает и так, что покупатель сталкивается с препятствиями покруче и машину он не сможет получить, даже если придёт в шоурум с мешком наличных. Не верите? Вот несколько примеров очень странных правил автопроизводителей, придуманных, чтобы ограничить число потенциальных покупателей.
Самые крутые Ferrari — только владельцам Ferrari
Итальянская компания придирчиво относится к выбору клиентов. «Старшие» модели, не говоря о редких спецверсиях, она продаёт только лояльным клиентам, уже имеющим в гараже суперкары итальянской марки. В частности, заявки на покупку гиперкара Ferrari LaFerrari фирма принимала у тех, кто уже владеет как минимум пятью машинами из Маранелло.
Но и этого было недостаточно — решение по каждой заявке принималось индивидуально с учётом различных обстоятельств. Так что иногда и целой коллекции итальянских суперкаров разных эпох оказывалось недостаточно для того, чтобы заполучить новинку.
Так, в 2016 году коллекционер и бывший автогонщик из США Престон Хенн подал на компанию в суд после того, как ему отказались продать открытую версию LaFerrari Spider. Заявку на покупку автомобиля и чек на миллион долларов в качестве депозита он отправил лично тогдашнему главе Fiat-Chrysler Серджио Маркионне, но через некоторое время получил отказ.
Такой поворот дела Хенн счёл унизительным и обратился в суд с иском о защите своей деловой репутации. Нанесённый ущерб он оценил минимум в 75 000 долларов. Иск был зарегистрирован окружным судом во Флориде 29 июля 2016 года, однако позднее отозван. По словам Хенна, этим шагом он хотел лишь выразить своё мнение об этой ситуации. В апреле 2017 года
Также Ferrari, как правило, не разрешает приобретать свои автомобили собственным сотрудникам — исключение составляют пилоты «Скудерии» в Формуле-1. По словам коммерческого директора Ferrari Энрико Галлера, это обусловлено заботой о клиентах.
«С таким ограниченным производством и тем обстоятельством, что клиенты долго ждут, чтобы получить свой автомобиль, не очень приятно, если автомобиль приобретают сотрудники. Клиенты для нас важнее», — объясняет он.
Анкета для соискателей и запрет на перепродажу Ford GT
Компания Ford наложила ряд юридических ограничений на покупателей суперкара Ford GT, продажи которого стартовали в 2016 году. В частности, владелец нового автомобиля подписывал обязательство не продавать автомобиль в течение двух лет.
А перед этим — оставляя заявку на сайте Ford — потенциальный клиент должен был заполнить специальную анкету, ответив на ряд вопросов. В частности, как часто он планирует выезжать на автомобиле, сколькими машинами Ford владел ранее и насколько активен в социальных сетях.
Придирчивый отбор будущих владельцев GT в Ford объясняли стремлением к тому, чтобы суперкары как можно чаще выезжали на дороги, а не простаивали в гаражах. А запрет на продажу — попыткой не допустить спекуляций.
Владелец 48-го суперкара из 250 выпущенных это условие нарушил, продав машину через аукцион Mecum за 1,8 миллиона долларов (вчетверо дороже изначальной цены), и поплатился. Компания Ford обратилась в суд и добилась крупного штрафа для него и аукционного дома.
Alfa Romeo 8C Competizione: перепродажа с разрешения клуба владельцев
В модельном ряду Alfa Romeo спорткар 8C Competizione занимает особое место. Компания выпустила его ограниченным тиражом: с 2007 по 2009 год собрали 500 машин в кузове купе, а с 2008 по
Все автомобили нашли своих владельцев и сейчас лишь изредка появляются на аукционах. Однако на вторичном рынке для эксклюзивной «Альфы» всё непросто: приобретая автомобиль, заказчики брали на себя обязательство перепродавать 8C, предварительно уведомив официальный фан-клуб Alfa Romeo и получив его одобрение.
И, кажется, либо в клубе против перепродажи, либо автомобили настолько хороши, что никто не хочет с ним расставаться. Потому что на вторичке 8C не так уж и много. Либо все машины расходятся только «по своим».
Недовольным Теслой не разрешат купить Теслу
Американский производитель электромобилей ввёл ограничение на покупку младшего кроссовера Model Y тем клиентам, которые возвращают фирме приобретённые ранее экземпляры. Причина возврата не имеет значения – новый Model Y не продадут, даже если прежний вернули
Если же при возврате автомобиля клиента заподозрят в обмане, то вводится годичный бан на покупку любой модели Tesla. Необходимость таких мер в компании объясняют большим спросом на Model Y. Кроме того, даже неисправный кроссовер нельзя поменять на новый: предусмотрен лишь возврат уплаченных денег. А поскольку Tesla продаёт автомобили самостоятельно, без участия дилеров, обойти запрет, скорее всего, не получится.
Lexus LFA: от ограничений к непроданным запасам
Необычный случай произошёл с продажами суперкара Lexus LFA, который японская компания выпускала на заводе в префектуре Айти. Купе с 560-сильным V10 и углепластиковым монококом в основе дебютировало в 2009 году на автосалоне в Токио и производилось до конца 2012 года.
Заявленный тираж модели — 500 экземпляров. Поначалу, опасаясь спекуляции, Lexus принимал на автомобили только индивидуальные заказы и даже развёл по времени начало продаж в Европе и Америке. Однако впоследствии спрос на LFA снизился.
Принцип «не более одной машины в руки» пришлось отменить уже в 2010 году. Кроме того, возможность заказывать автомобили не «под клиента», а просто так, впоследствии получили дилеры. В результате, по состоянию на 2017 год, у дилеров в США оставались непроданными 12 машин. Однако к апрелю 2019 года их количество уменьшилось до пяти.
Aston Martin One 77: никаких журналистов
Гиперкар от Aston Martin был выпущен в 2012 году мизерным тиражом — всего 77 экземпляров — и обладал весьма крупным ценником в 1,5 миллиона евро. При этом представители английской марки сделали всё, чтобы редкий автомобиль не попал в руки журналистов: никаких тест-драйвов One 77 не предполагалось в принципе.
Однако британскому изданию Top Gear удалось обойти запрет, они одолжили один экземпляр у Абдуллы Аль-Кетби — владельца автосалона экзотических автомобилей из Дубая, который специализируется на продаже подобного эксклюзива. Последовали ли какие-нибудь санкции в отношении владельца — неизвестно.