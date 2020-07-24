Вы нам не нравитесь: странные правила покупки автомобилей от разных марок

Итальянская компания придирчиво относится к выбору клиентов. «Старшие» модели, не говоря о редких спец­версиях, она продаёт только лояльным клиентам, уже имеющим в гараже суперкары итальянской марки. В частности, заявки на покупку гиперкара Ferrari LaFerrari фирма принимала у тех, кто уже владеет как минимум пятью машинами из Маранелло.

Ferrari 125 Sport, LaFerrari Aperta

Но и этого было недостаточно — решение по каждой заявке принималось индивиду­ально с учётом различных обстоя­тельств. Так что иногда и целой коллекции итальянских суперкаров разных эпох оказывалось недостаточно для того, чтобы заполучить новинку.

Так, в 2016 году коллекционер и бывший автогонщик из США Престон Хенн подал на компанию в суд после того, как ему отказались продать открытую версию LaFerrari Spider. Заявку на покупку автомобиля и чек на миллион долларов в качестве депозита он отправил лично тогдашнему главе Fiat-Chrysler Серджио Маркионне, но через некоторое время получил отказ.