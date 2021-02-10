Названы города России, где водители лучше всего относятся к пешеходам

Среди опрошенных в рамках исследования москвичей вниматель­ное отношение к пешеходам на «зебрах» подтвер­дили две трети участников, а о склон­ности местных водителей соблюдать правила парковки заявили более 90%.

Что касается категорий нарушителей, то в среднем по России у пешеходов больше всего вопросов вызывает манера вождения таксистов — об этом заявили 61% опрошенных. Ещё 27% ругают женщин за рулём. Восемь процентов не устраивает, как водят пред­ставители силовых ведомств и чиновники. И ещё 4% обижены на бизнесменов и знаменитостей.

Агентство опросило по 120 человек в 28 городах России — таким образом, в исследовании приняло участие 3360 человек.