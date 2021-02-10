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Названы города России, где водители лучше всего относятся к пешеходам

Новости

Дмитрий Елизаров

Внимательнее всего к пешеходам водители относятся в Москве, Казани и Ново­сибирске. Это видно из исследо­вания агентства Zoom Market, итоги которого публикует «Российская газета». При этом всего 12% пешеходов заявили, что их всегда пропускают на переходах.

  • В среднем по стране претензий к водителям нет лишь у 36% пешеходов. Остальные заявили, что автомо­билисты слишком часто нарушают соответ­ствующие положения ПДД. И только 21% опрошенных уверены, что водители паркуются лишь там, где разрешено.

  • По мнению пешеходов, хуже всего относятся к ним водители Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара.

  • Среди опрошенных в рамках исследования москвичей вниматель­ное отношение к пешеходам на «зебрах» подтвер­дили две трети участников, а о склон­ности местных водителей соблюдать правила парковки заявили более 90%.

  • Что касается категорий нарушителей, то в среднем по России у пешеходов больше всего вопросов вызывает манера вождения таксистов — об этом заявили 61% опрошенных. Ещё 27% ругают женщин за рулём. Восемь процентов не устраивает, как водят пред­ставители силовых ведомств и чиновники. И ещё 4% обижены на бизнесменов и знаменитостей.

  • Агентство опросило по 120 человек в 28 городах России — таким образом, в исследовании приняло участие 3360 человек.

  • В октябре прошлого года глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, как именно нужно штрафовать водителей за непропуск пешеходов на переходах. По его мнению, наказывать водителя, не создавшего помех пешеходу (даже если тот уже движется по «зебре»), не следует. Кроме того, руководитель Госавто­инспекции рекомендовал инспекторам применять видео­запись и опрашивать свидетелей.

А вы пропускаете пешеходов?

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