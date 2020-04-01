Переобуваем колёса сами: простая инструкция

Консервируем машину на время карантина

Учебник

Команда Авто.ру

Вы — «на удалёнке» и самоизолировались по-полной. Ездить в офис не собираетесь, выходить на улицу планируете только для того, чтобы дойти до ближайшего супермаркета или аптеки (и правильно делаете), а выезды на шашлык решили отложить до лучших времён? Получается, что в ближайший месяц или даже два ваш автомобиль превратится в недвижимость... Что необходимо сделать, чтобы этот месяц прошёл для него с минимальными последствиями? И чтобы он в любой момент был готов отвезти вас по срочной надобности, если вдруг такая возникнет. Читайте нашу инструкцию.

Что необходимо сделать с машиной после долгой стоянки

  • Заранее подзарядите аккумулятор — и машина легко заведётся.

  • Проверьте давление в шинах, даже если на вид они в норме. Минус пол-атмосферы на глаз не всегда заметны, но управляться машина будет хуже.

  • Помойте автомобиль — цветочная пыльца и птичий помёт вредны для ЛКП.

  • Установите дворники на место — лучше сделать это сразу, чем потом под дождём.

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