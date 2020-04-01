Консервируем машину на время карантина

Вы — «на удалёнке» и самоизолировались по-полной. Ездить в офис не собираетесь, выходить на улицу планируете только для того, чтобы дойти до ближайшего супермаркета или аптеки (и правильно делаете), а выезды на шашлык решили отложить до лучших времён? Получается, что в ближайший месяц или даже два ваш автомобиль превратится в недвижимость... Что необходимо сделать, чтобы этот месяц прошёл для него с минимальными последствиями? И чтобы он в любой момент был готов отвезти вас по срочной надобности, если вдруг такая возникнет. Читайте нашу инструкцию.