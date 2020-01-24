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РОАД: рынок продолжит падать, а дилеры займутся подержанными машинами

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) подвела итоги 2019 года и озвучила прогноз для автобизнеса на предстоящий год. Выбрали самые важные тезисы.

  • Несмотря на падение спроса на новые авто­мобили в 2019 году (1,759 миллиона штук, минус 2,3%), в денежном экви­валенте продажи выросли на 4,6 процента, до 2,51 триллиона рублей. Эксперты объясняют это повышением цен на автомобили.

  • Аналитики РОАД ожидают сокраще­ния рынка новых автомобилей в 2020 году на 4% в самом оптими­стичном прогнозе и на 8% — в базовом.

  • Продажи на вторичном рынке должны удержаться на уровне 2019 года года — 5,4 миллиона машин. Эксперты отметили высокий потенциал развития сбыта автомобилей с пробегом.

  • По итогам 2019 года доля автодилеров на «вторичке» выросла на 3 пункта и достигла 17%. К 2022 году они могут занять до 30% рынка.

  • В целом количество дилерских центров в 2019 году увели­чилось впервые за 5 лет — теперь в России их насчитывается 3380 штук (плюс 0,7 пункта).

  • При этом рост числа автосалонов во многом произошёл за счёт китайских брендов, которые в 2019 году расширили дилерскую сеть на 18 процентов — до 645 предприятий. Теперь на долю китайских марок приходится 19% салонов по продаже автомобилей в стране.

  • Среднее количество реализованных автомобилей на один автоцентр достигло 792 штук (плюс 3,8%). Но основной прирост случился благодаря машинам с пробегом: в 2018 году на дилерский центр приходилось в среднем 227 автомобилей с пробегом, а в 2019 году этот показатель поднялся до 272 штук (плюс 19,8%).

  • Эксперты также отметили улучшение ситуации с эквайрингом (возможность принимать оплату за услуги картой) и безналичным расчётом при выкупе автомобиля у клиента. Комиссия по операциям была снижена, однако дилеры считают, что это всё ещё слишком много.

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