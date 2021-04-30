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Наконец-то! 28 мая пройдёт «живая» конференция Авто.ру в Санкт-Петербурге

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

28 мая в Санкт-Петербурге состоится первая с февраля 2020 года офлайн-конфе­ренция Авто.ру для дилеров. Всё будет как раньше: живые выступ­ления спикеров, общение с друзьями и коллегами, а также ужин в приятной компании и живая музыка.

Речь пойдёт о новых бизнес-процессах, которые дилеры выстроили за минувший год, о транс­формации рынка, новых каналах поиска автомо­билей для выкупа и привле­чения клиентов. А также о свежих кейсах дилеров, актуальной аналитике рынка, эффективных инстру­ментах и сервисах Авто.ру и о многом другом.

Конференция будет полезна маркетологам и руково­дителям отдела маркетинга, руково­дителям отдела продаж и директорам дилерских центров.

Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:

  • Александра Затеева, менеджер по работе с ключевыми клиентами СЗФО, Авто.ру;

  • Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;

  • Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнёр индустрии Авто, Яндекс;

  • Анатолий Орленко, менеджер по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру;

  • Анна Касьян, директор по маркетингу ГК «РОЛЬФ»;

  • Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch;

  • Елена Мурашкина, директор по маркетингу ГК «Форсаж»;

  • Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру;

  • Юлия Кузнецова, руководитель отдела маркетинга ГК «Авангард».

Начало мероприятия — 11:00 в Azimut Hotel по адресу: Лермонтов­ский просп., 43/1. В завер­шение вечера — ужин в панорамном ресторане F11 Sky Bar на 18-м этаже отеля. Участие бесплатное. Узнать подробную программу конференции и зареги­стри­роваться можно по этой ссылке.

Онлайн или офлайн?

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