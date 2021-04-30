Наконец-то! 28 мая пройдёт «живая» конференция Авто.ру в Санкт-Петербурге

28 мая в Санкт-Петербурге состоится первая с февраля 2020 года офлайн-конфе­ренция Авто.ру для дилеров. Всё будет как раньше: живые выступ­ления спикеров, общение с друзьями и коллегами, а также ужин в приятной компании и живая музыка.

Речь пойдёт о новых бизнес-процессах, которые дилеры выстроили за минувший год, о транс­формации рынка, новых каналах поиска автомо­билей для выкупа и привле­чения клиентов. А также о свежих кейсах дилеров, актуальной аналитике рынка, эффективных инстру­ментах и сервисах Авто.ру и о многом другом.

Конференция будет полезна маркетологам и руково­дителям отдела маркетинга, руково­дителям отдела продаж и директорам дилерских центров.

Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:

Александра Затеева, менеджер по работе с ключевыми клиентами СЗФО, Авто.ру;

Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;

Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнёр индустрии Авто, Яндекс;

Анатолий Орленко, менеджер по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру;

Анна Касьян, директор по маркетингу ГК «РОЛЬФ»;

Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch;

Елена Мурашкина, директор по маркетингу ГК «Форсаж»;

Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру;

Юлия Кузнецова, руководитель отдела маркетинга ГК «Авангард».