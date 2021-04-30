Наконец-то! 28 мая пройдёт «живая» конференция Авто.ру в Санкт-Петербурге
Дмитрий Савостьянчик
28 мая в Санкт-Петербурге состоится первая с февраля 2020 года офлайн-конференция Авто.ру для дилеров. Всё будет как раньше: живые выступления спикеров, общение с друзьями и коллегами, а также ужин в приятной компании и живая музыка.
Речь пойдёт о новых бизнес-процессах, которые дилеры выстроили за минувший год, о трансформации рынка, новых каналах поиска автомобилей для выкупа и привлечения клиентов. А также о свежих кейсах дилеров, актуальной аналитике рынка, эффективных инструментах и сервисах Авто.ру и о многом другом.
Конференция будет полезна маркетологам и руководителям отдела маркетинга, руководителям отдела продаж и директорам дилерских центров.
Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:
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Александра Затеева, менеджер по работе с ключевыми клиентами СЗФО, Авто.ру;
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Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;
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Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнёр индустрии Авто, Яндекс;
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Анатолий Орленко, менеджер по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру;
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Анна Касьян, директор по маркетингу ГК «РОЛЬФ»;
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Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch;
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Елена Мурашкина, директор по маркетингу ГК «Форсаж»;
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Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру;
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Юлия Кузнецова, руководитель отдела маркетинга ГК «Авангард».
Начало мероприятия — 11:00 в Azimut Hotel по адресу: Лермонтовский просп.,