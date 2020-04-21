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Онлайн-конференция «МарТех. Автобизнес в изоляции» — о чём на ней расскажут

Про бизнес

24 апреля Авто.ру совместно с CoMagic проведёт онлайн-конференцию для маркетологов и руково­дителей дилерских центров «МарТех. Автобизнес в изоляции». Главной темой меро­приятия станет перестройка бизнеса и маркетинговых стратегий в условиях пандемии коронавируса и минимизация потерь.

Александр Зверев, руководитель службы развития бизнеса Авто.ру, расскажет о перспективе и проблемах онлайн-продаж:

  • с какими проблемами сталкиваются дилеры при организации онлайн-продаж;

  • какие решения помогут в организации этого процесса прямо сейчас;

  • какую роль в организации онлайн-продаж играют импортёры и дилеры.

Также на конференции выступят представители компаний CoMagic, ГК «Автомир» и «Максимум». Узнать подробности и зарегистрироваться можно по этой ссылке.

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