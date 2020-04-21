Онлайн-конференция «МарТех. Автобизнес в изоляции» — о чём на ней расскажут
24 апреля Авто.ру совместно с CoMagic проведёт онлайн-конференцию для маркетологов и руководителей дилерских центров «МарТех. Автобизнес в изоляции». Главной темой мероприятия станет перестройка бизнеса и маркетинговых стратегий в условиях пандемии коронавируса и минимизация потерь.
Александр Зверев, руководитель службы развития бизнеса Авто.ру, расскажет о перспективе и проблемах онлайн-продаж:
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с какими проблемами сталкиваются дилеры при организации онлайн-продаж;
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какие решения помогут в организации этого процесса прямо сейчас;
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какую роль в организации онлайн-продаж играют импортёры и дилеры.
Также на конференции выступят представители компаний CoMagic, ГК «Автомир» и «Максимум». Узнать подробности и зарегистрироваться можно по этой ссылке.