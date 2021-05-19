Конференция Авто.ру в Краснодаре пройдёт 11 июня: почему её нужно посетить

Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представи­телей автобизнеса — ближайшая состоится 11 июня в Краснодаре.

Основные темы мероприятия — новые бизнес-процессы, которые дилеры выстроили за прошедший год, транс­­формация рынка и новые каналы выкупа авто­мобилей и привле­чения клиентов. Спикеры поделятся свежими кейсами, актуаль­ной аналитикой рынка Юга, расскажут об эффективных инстру­ментах и сервисах Авто.ру, экосистеме Яндекс для автоиндустрии и о многом другом.

Конференция будет полезна маркетологам и руково­дителям отдела маркетинга, руково­дителям отдела продаж и директорам дилерских центров.

Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:

Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;

Анна Носкова, директор по персоналу ГК «ААА»;

Евгений Горянский, бизнес-тренер EGC;

Евгений Житнухин, региональный директор ГК Fresh Auto;

Екатерина Немкова, руководитель маркетинга ГК «Гуд Кар»;

Кирилл Ларин, основатель платформы «еКредит»;

Михаил Захаренко, руководитель команды продаж Авто.ру по Югу;

Максим Савв, руководитель отдела маркетинга ГК «Экспокар»;

Сергей Бабинов, руководитель Академии Bostonauto, ГК Boston;

Султан Хасанов, ведущий менеджер по развитию клиентов вертикали Авто, Яндекс.