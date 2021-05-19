В каких регионах чаще всего встречаются автомобили в залоге: исследование Авто.ру

Конференция Авто.ру в Краснодаре пройдёт 11 июня: почему её нужно посетить

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представи­телей автобизнеса — ближайшая состоится 11 июня в Краснодаре. 

Основные темы мероприятия — новые бизнес-процессы, которые дилеры выстроили за прошедший год, транс­­формация рынка и новые каналы выкупа авто­мобилей и привле­чения клиентов. Спикеры поделятся свежими кейсами, актуаль­ной аналитикой рынка Юга, расскажут об эффективных инстру­ментах и сервисах Авто.ру, экосистеме Яндекс для автоиндустрии и о многом другом.

Конференция будет полезна маркетологам и руково­дителям отдела маркетинга, руково­дителям отдела продаж и директорам дилерских центров.

Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:

  • Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;

  • Анна Носкова, директор по персоналу ГК «ААА»;

  • Евгений Горянский, бизнес-тренер EGC;

  • Евгений Житнухин, региональный директор ГК Fresh Auto;

  • Екатерина Немкова, руководитель маркетинга ГК «Гуд Кар»;

  • Кирилл Ларин, основатель платформы «еКредит»;

  • Михаил Захаренко, руководитель команды продаж Авто.ру по Югу;

  • Максим Савв, руководитель отдела маркетинга ГК «Экспокар»;

  • Сергей Бабинов, руководитель Академии Bostonauto, ГК Boston;

  • Султан Хасанов, ведущий менеджер по развитию клиентов вертикали Авто, Яндекс.

Начало мероприятия — 11:00 в Krasnodar Marriott Hotel по адресу: улица Красная, 120. Финал конференции — за ужином в панорамном ресторане Pompano на 21-м этаже отеля. Участие бесплатное, по предвари­тельной регистрации. Узнать подробную программу конференции и зареги­­стри­ро­ваться можно по этой ссылке.

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