Конференция Авто.ру в Краснодаре пройдёт 11 июня: почему её нужно посетить
Дмитрий Савостьянчик
Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представителей автобизнеса — ближайшая состоится 11 июня в Краснодаре.
Основные темы мероприятия — новые бизнес-процессы, которые дилеры выстроили за прошедший год, трансформация рынка и новые каналы выкупа автомобилей и привлечения клиентов. Спикеры поделятся свежими кейсами, актуальной аналитикой рынка Юга, расскажут об эффективных инструментах и сервисах Авто.ру, экосистеме Яндекс для автоиндустрии и о многом другом.
Конференция будет полезна маркетологам и руководителям отдела маркетинга, руководителям отдела продаж и директорам дилерских центров.
Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:
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Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;
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Анна Носкова, директор по персоналу ГК «ААА»;
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Евгений Горянский, бизнес-тренер EGC;
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Евгений Житнухин, региональный директор ГК Fresh Auto;
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Екатерина Немкова, руководитель маркетинга ГК «Гуд Кар»;
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Кирилл Ларин, основатель платформы «еКредит»;
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Михаил Захаренко, руководитель команды продаж Авто.ру по Югу;
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Максим Савв, руководитель отдела маркетинга ГК «Экспокар»;
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Сергей Бабинов, руководитель Академии Bostonauto, ГК Boston;
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Султан Хасанов, ведущий менеджер по развитию клиентов вертикали Авто, Яндекс.
Начало мероприятия — 11:00 в Krasnodar Marriott Hotel по адресу: улица Красная, 120. Финал конференции — за ужином в панорамном ресторане Pompano на