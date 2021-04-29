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Переезд, разметка, номера: за что можно случайно остаться без прав

Разбор

Влад Зенин

В мае вступают в силу поправки в Кодекс об админи­стративных право­наруше­ниях — они ужесточают ответ­ственность за нарушения правил проезда железно­дорожных переездов: штраф увеличи­вается сразу в пять раз. При этом сохраняется и норма о возможном лишении права управления. И подобных нарушений, при которых водитель может по недоразу­мению лишиться удосто­верения, закон преду­сматривает немало. Рассказываем про самые неожиданные.

Нарушения на железнодорожном переезде

Сознательный выезд на переезд при закрытом или закры­вающемся шлагбауме, равно как и проезд под запрещающий сигнал светофора, — серьёзные нарушения, за которые сейчас преду­смотрено лишение прав на срок до 3 месяцев либо штраф в размере 1000 рублей. Впрочем, если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа, не грозит. Но с 1 мая он вырастет до 5 тысяч рублей, причём 50-процентная скидка на него действовать не будет. Срок лишения, если нарушителя поймает ГИБДД, останется прежним.

С начала мая под лишение попадает и пере­сечение железно­дорожного пути вне железно­дорожного переезда, а также проезд через нерегу­лируемый железно­дорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

За повторное нарушение — совершённое в течение года — грозит лишение прав уже сроком на год. Водитель считается подвергнутым наказанию в течение года с момента вступ­ления в силу постанов­ления или, если штраф уплачен раньше этого срока, то с момента уплаты штрафа. Но есть нюанс. Если первое нарушение выявлено камерой, а второе — инспектором, это ещё не значит, что водитель совершил повторное нарушение! Ведь в первом случае привлекается к ответ­ственности собственник машины, а не водитель. В общем, ситуация для судебного разбирательства.

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Превышение скорости на 60 км/ч и больше

Мизерные штрафы за превышение на 20 км/ч — это только вершина штрафного айсберга. С ростом скорости растут и наказания, и за превышение на 60 км/ч и больше вместо штрафа в 2–2,5 тысячи рублей можно лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев. А за превышение более чем на 80 км/ч вместо штрафа 5 тысяч рублей водитель рискует остаться без прав на полгода. Попрощаться с правами на год можно при повторном превышении на 60 км/ч и больше. Но лишение грозит водителю только в том случае, если его поймал инспектор на дороге.

Есть ли риск попасть в такую ситуацию? Вполне! Во-первых, так называемые фены, которыми инспекторы замеряли скорость с рук, всё ещё встречаются на дорогах — вопреки распро­странённому мнению, они могут применяться по решению руко­водства региональ­ных подраз­делений ГИБДД. Во-вторых, у инспекторов есть и современные приборы с видео­съёмкой. Существует даже программно-аппаратный комплекс «Пит-стоп», который позволяет инспектору подключиться к стационар­ному комплексу фотовидео­фиксации нарушений. Увидев нарушителя, инспектор сам остановит его на дороге — и доказатель­ная база окажется у него в планшете. После этого останется только оформить протокол и направить его в суд, где водителю, скорее всего, назначат лишение.

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Объезд препятствия

Выезд на встречную полосу запрещён, если она отделена сплошной линией разметки. Но бывают ситуации, когда только по «встречке» и можно объехать препят­ствие: ДТП, яму или зону дорожных работ. Однако правила дорожного движения не разрешают объезд препят­ствия по встречке! При этом запрещено движение и по обочине. И что же делать водителю на дороге с одной полосой?

Если на дороге нет никаких знаков, то, в полном соответ­ствии с ПДД, водителю придётся ждать регулиров­щика или инспектора ГИБДД, который должен органи­зовать объезд препят­ствия. Если двигаться само­стоятельно, то нарушение будет — но без лишения прав. За движение по обочине назна­чается штраф 1500 рублей, за движение по встречке, связанное с объездом препят­ствия, — штраф от 1000 до 1500 рублей. Прав за это не лишают.

Но если препятствием окажется автобус, который встал на остановке для посадки-высадки пассажиров, то закон уже не будет столь лояльным. Если разметка не позволяет объехать автобус, значит, придётся стоять за ним до тех пор, пока он не начнёт движение. В противном случае это самый настоящий выезд на встречную полосу с соответ­ствующим наказанием: штраф пять тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. 

Обгон тихохода

Обгонять тихоходное транспортное средство можно даже там, где обгон запрещён. Но не всегда и не везде! Сначала разберёмся, что такое тихоход вообще. Это транс­портное средство, которое кон­структивно не может двигаться быстрее 30 км/ч. И оно должно быть оборудо­вано соответ­ствующим знаком — красным треуголь­ником с жёлтой каймой. Обгонять такой транспорт можно даже в зоне действия знака «Обгон запрещён». И даже через сплошную линию разметки, которую пересекать вроде бы нельзя.

Верховный суд разрешил эту казусную ситуацию, указав, что знак имеет приоритет над разметкой. А значит, если из него сделано исключе­ние для обгона тихохода, то можно обгонять и через сплошную линию разметки. Главное — убедиться, что у тихохода действи­тельно есть соответ­ствующий знак.

И ещё пара нюансов. Согласно правилам дорожного движения, обгон запрещён на пешеходных переходах, на железно­дорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними, на мостах, путе­проводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях, в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограни­ченной видимостью. Так вот: в этих местах обгонять тихохода тоже нельзя. Иначе вам грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.

Завершение обгона через сплошную

Частый случай: водитель начал обгон через прерыви­стую линию разметки, а закончил его через сплошную. Казалось бы, всего пара метров, но это уже наруше­ние. Причём серьёзное. Смотрите внима­тельно: сплошной линии разметки всегда пред­шествует удлинённая прерывистая. А сплошная нанесена там, где ехать по встречной полосе уже точно нельзя. Именно такой логики придер­живаются и в ГИБДД, и в судах. Поэтому нарушение почти наверняка будет квалифи­цировано как движение по встречной полосе и грозит штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на 4–6 месяцев.

То же касается начала поворота или его завер­шения, когда водитель «срезает углы» через сплошную линию разметки. В правилах говорится: поворот должен осуще­ствляться таким образом, чтобы при выезде с пере­сечения проезжих частей транс­портное средство не оказалось на стороне встречного движения. Если водитель заканчи­вает поворот проездом через сплошную, значит, он двигался по встречной полосе, создавая аварийную ситуацию для встречных машин. Лишение в таком случае почти гарантировано.

Грязные номера

Машина, заляпанная грязью, особенно в начале дачного сезона, — обычное дело. Но номера должны быть чистыми — это закон. К тому же за заляпанный грязью номер можно лишиться прав. Правда, для этого потребуется доказать, что он был загрязнён специально, но практика показывает, что сложно­стей для сотрудников ГИБДД это не составляет.

Поверьте, разница есть. Если номер не читается из-за дорожной грязи, за это грозит штраф 500 рублей. Нечитаемым считается номер, если с расстояния 20 метров не обеспе­чивается прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — любого из знаков. А если машина чистая, но номер в грязи, то это будет квалифи­цироваться уже по другой части статьи 12.2 КоАП: управ­ление автомо­билем со знаком, «оборудо­ванным с примене­нием устройств или материалов, препят­ствующих иденти­фикации» номера, либо позволя­ющих его видо­изменить или скрыть. За что грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.

Пленум Верховного суда давал разъяснения даже на тему загряз­нения при помощи природных матери­алов — например, снега или грязи. Совсем недавно ВС в очередной раз подтвердил решения судов нижних инстанций, которые лишили водителя прав за сокрытие номера. Доказатель­ствами послужили фото­графии: авто­мобиль чистый, погода хорошая, дорога сухая, а значит, номер есте­ственным образом испачкаться не мог.

Аналогичное наказание будет и в том случае, если номерной знак потеряется. Его может, например, смыть при проезде брода или езде по бездорожью. Если водитель этого не заметит и продолжит движение без номера, то ему также грозит штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до 3 месяцев.

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