Переезд, разметка, номера: за что можно случайно остаться без прав

Нарушения на железнодорожном переезде

Сознательный выезд на переезд при закрытом или закры­вающемся шлагбауме, равно как и проезд под запрещающий сигнал светофора, — серьёзные нарушения, за которые сейчас преду­смотрено лишение прав на срок до 3 месяцев либо штраф в размере 1000 рублей. Впрочем, если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа, не грозит. Но с 1 мая он вырастет до 5 тысяч рублей, причём 50-процентная скидка на него действовать не будет. Срок лишения, если нарушителя поймает ГИБДД, останется прежним.

С начала мая под лишение попадает и пере­сечение железно­дорожного пути вне железно­дорожного переезда, а также проезд через нерегу­лируемый железно­дорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

За повторное нарушение — совершённое в течение года — грозит лишение прав уже сроком на год. Водитель считается подвергнутым наказанию в течение года с момента вступ­ления в силу постанов­ления или, если штраф уплачен раньше этого срока, то с момента уплаты штрафа. Но есть нюанс. Если первое нарушение выявлено камерой, а второе — инспектором, это ещё не значит, что водитель совершил повторное нарушение! Ведь в первом случае привлекается к ответ­ственности собственник машины, а не водитель. В общем, ситуация для судебного разбирательства.