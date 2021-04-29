Переезд, разметка, номера: за что можно случайно остаться без прав
Влад Зенин
В мае вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях — они ужесточают ответственность за нарушения правил проезда железнодорожных переездов: штраф увеличивается сразу в пять раз. При этом сохраняется и норма о возможном лишении права управления. И подобных нарушений, при которых водитель может по недоразумению лишиться удостоверения, закон предусматривает немало. Рассказываем про самые неожиданные.
Нарушения на железнодорожном переезде
Сознательный выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, равно как и проезд под запрещающий сигнал светофора, — серьёзные нарушения, за которые сейчас предусмотрено лишение прав на срок до 3 месяцев либо штраф в размере 1000 рублей. Впрочем, если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа, не грозит. Но с 1 мая он вырастет до 5 тысяч рублей, причём 50-процентная скидка на него действовать не будет. Срок лишения, если нарушителя поймает ГИБДД, останется прежним.
С начала мая под лишение попадает и пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, а также проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
За повторное нарушение — совершённое в течение года — грозит лишение прав уже сроком на год. Водитель считается подвергнутым наказанию в течение года с момента вступления в силу постановления или, если штраф уплачен раньше этого срока, то с момента уплаты штрафа. Но есть нюанс. Если первое нарушение выявлено камерой, а второе — инспектором, это ещё не значит, что водитель совершил повторное нарушение! Ведь в первом случае привлекается к ответственности собственник машины, а не водитель. В общем, ситуация для судебного разбирательства.
Превышение скорости на 60 км/ч и больше
Мизерные штрафы за превышение на
Есть ли риск попасть в такую ситуацию? Вполне! Во-первых, так называемые фены, которыми инспекторы замеряли скорость с рук, всё ещё встречаются на дорогах — вопреки распространённому мнению, они могут применяться по решению руководства региональных подразделений ГИБДД. Во-вторых, у инспекторов есть и современные приборы с видеосъёмкой. Существует даже программно-аппаратный комплекс «Пит-стоп», который позволяет инспектору подключиться к стационарному комплексу фотовидеофиксации нарушений. Увидев нарушителя, инспектор сам остановит его на дороге — и доказательная база окажется у него в планшете. После этого останется только оформить протокол и направить его в суд, где водителю, скорее всего, назначат лишение.
Объезд препятствия
Выезд на встречную полосу запрещён, если она отделена сплошной линией разметки. Но бывают ситуации, когда только по «встречке» и можно объехать препятствие: ДТП, яму или зону дорожных работ. Однако правила дорожного движения не разрешают объезд препятствия по встречке! При этом запрещено движение и по обочине. И что же делать водителю на дороге с одной полосой?
Если на дороге нет никаких знаков, то, в полном соответствии с ПДД, водителю придётся ждать регулировщика или инспектора ГИБДД, который должен организовать объезд препятствия. Если двигаться самостоятельно, то нарушение будет — но без лишения прав. За движение по обочине назначается штраф 1500 рублей, за движение по встречке, связанное с объездом препятствия, — штраф от 1000 до 1500 рублей. Прав за это не лишают.
Но если препятствием окажется автобус, который встал на остановке для посадки-высадки пассажиров, то закон уже не будет столь лояльным. Если разметка не позволяет объехать автобус, значит, придётся стоять за ним до тех пор, пока он не начнёт движение. В противном случае это самый настоящий выезд на встречную полосу с соответствующим наказанием: штраф пять тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.
Обгон тихохода
Обгонять тихоходное транспортное средство можно даже там, где обгон запрещён. Но не всегда и не везде! Сначала разберёмся, что такое тихоход вообще. Это транспортное средство, которое конструктивно не может двигаться быстрее
Верховный суд разрешил эту казусную ситуацию, указав, что знак имеет приоритет над разметкой. А значит, если из него сделано исключение для обгона тихохода, то можно обгонять и через сплошную линию разметки. Главное — убедиться, что у тихохода действительно есть соответствующий знак.
И ещё пара нюансов. Согласно правилам дорожного движения, обгон запрещён на пешеходных переходах, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях, в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. Так вот: в этих местах обгонять тихохода тоже нельзя. Иначе вам грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.
Завершение обгона через сплошную
Частый случай: водитель начал обгон через прерывистую линию разметки, а закончил его через сплошную. Казалось бы, всего пара метров, но это уже нарушение. Причём серьёзное. Смотрите внимательно: сплошной линии разметки всегда предшествует удлинённая прерывистая. А сплошная нанесена там, где ехать по встречной полосе уже точно нельзя. Именно такой логики придерживаются и в ГИБДД, и в судах. Поэтому нарушение почти наверняка будет квалифицировано как движение по встречной полосе и грозит штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на 4–6 месяцев.
То же касается начала поворота или его завершения, когда водитель «срезает углы» через сплошную линию разметки. В правилах говорится: поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Если водитель заканчивает поворот проездом через сплошную, значит, он двигался по встречной полосе, создавая аварийную ситуацию для встречных машин. Лишение в таком случае почти гарантировано.
Грязные номера
Машина, заляпанная грязью, особенно в начале дачного сезона, — обычное дело. Но номера должны быть чистыми — это закон. К тому же за заляпанный грязью номер можно лишиться прав. Правда, для этого потребуется доказать, что он был загрязнён специально, но практика показывает, что сложностей для сотрудников ГИБДД это не составляет.
Поверьте, разница есть. Если номер не читается из-за дорожной грязи, за это грозит штраф 500 рублей. Нечитаемым считается номер, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — любого из знаков. А если машина чистая, но номер в грязи, то это будет квалифицироваться уже по другой части статьи 12.2 КоАП: управление автомобилем со знаком, «оборудованным с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации» номера, либо позволяющих его видоизменить или скрыть. За что грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.
Пленум Верховного суда давал разъяснения даже на тему загрязнения при помощи природных материалов — например, снега или грязи. Совсем недавно ВС в очередной раз подтвердил решения судов нижних инстанций, которые лишили водителя прав за сокрытие номера. Доказательствами послужили фотографии: автомобиль чистый, погода хорошая, дорога сухая, а значит, номер естественным образом испачкаться не мог.
Аналогичное наказание будет и в том случае, если номерной знак потеряется. Его может, например, смыть при проезде брода или езде по бездорожью. Если водитель этого не заметит и продолжит движение без номера, то ему также грозит штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до 3 месяцев.