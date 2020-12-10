Не оплачиваю штрафы за нарушения ПДД: что мне за это будет?

Сколько даётся времени на погашение штрафа

В соответствии с Кодексом об админи­стративных право­нарушениях, на обжалование штрафа отводится 10 суток с момента получения копии постанов­ления. Но не надо путать это со временем вынесения постанов­ления.

Например, в случае с некоторыми наруше­ниями правил дорожного движения у авто­владельца есть 20 суток для оплаты с 50-про­центной скидкой, которые отсчиты­ваются именно от вынесения постанов­ления, то есть той даты, когда документ подписал инспектор.

А обжаловать штраф можно в течение 10 суток с того момента, когда он был вручён или получен по почте авто­владельцем. Проще говоря, срок начинается с даты, указанной на почтовом штампе. И если за отведённое время он не был обжалован, то документ считается вступившим в законную силу.

И с этого момента у автомобилиста есть 60 дней на оплату. То есть на погашение постанов­ления у водителя имеется суммарно 70 дней, включая десять, отведённых на обжалование. По истечении этого срока постанов­ление направляется судебным приставам для принуди­тельного взыскания.

Что будет, если 70 дней всё-таки не хватило

В отношении человека, не обжало­вавшего и не оплатив­шего штраф в срок, будет возбуж­дено испол­нитель­ное произ­водство. Судебные приставы, как правило, находят его банков­ские счета и блокируют сумму задол­женности. Если по испол­нитель­ному производству провинив­шийся не оплатит долг добро­вольно, то приставы взыщут с него ещё и собственные расходы: семь процентов от суммы штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Если же действующих банковских счетов у нарушителя нет, то судебные приставы должны отыскать самого должника. А чтобы искать было проще, сотрудники ФССП могут ограничить выезд неплательщика за границу, но при условии, что сумма штрафов, ожидающих погашения, превышает 30 000 рублей.

На этом проблемы просрочившего не заканчиваются. Если он обратится за какой-нибудь услугой в ГИБДД или его остановит инспектор на дороге, то дальнейшие события могут развиваться по следующему сценарию. Инспектор оформит протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП за неуплату штрафа в срок, и меру пресечения в этом случае будет назначать суд. Потому что эта статья предусматри­вает не только штраф в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, а ещё и такие варианты наказания, как админи­стративный арест на срок до пятнадцати суток либо обязатель­ные работы на срок до пяти­десяти часов.

Если автомобилист задолжал 500 рублей, то инспектор, скорее всего, просто оформит протокол, а автомо­билист потом получит повестку в суд. Если же водитель — злостный неплательщик, то инспектор сопроводит его в суд. Потому что нельзя заочно назначить наказание, связанное с ограни­чением свободы. То есть без участия в процессе самого злостного неплатель­щика суд не может назначить ему арест или обязательные работы.

По словам адвоката Льва Воропаева, сценарий, при котором инспекторы ГИБДД будут целе­направленно ловить водителей с большим количе­ством непогашенных штрафов, вполне вероятен.

«Практика привлечения водителей к ответ­ственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, за несвое­временную оплату штрафа, различна и зависит от того, в каком городе и на территории какого субъекта выявляется нарушение, — объясняет Воропаев. — В тех субъектах, где ГИБДД чётко отслеживает поступ­ления денежных средств в счёт оплаты штрафа, они выявляют нарушителей активно и способ­ствуют свое­временному привлечению таких несознатель­ных граждан к ответственности.

Во многих регионах нарушителей вылавливают прямо на дорогах при остановке авто­мобилей сотруд­никами ГИБДД. Установив, что водитель своевременно не оплатил штраф, его обычно доставляют незамед­лительно в суд, где его может ожидать наказание вплоть до ареста.

Сложнее практика привлечения обстоит в больших мега­полисах и крупных регионах. Дела по этой статье должен рассматривать мировой суд по месту регистрации нарушителя, а в столице, например, много граждан имеют "прописку" в других регионах, что серьёзно осложняет вопрос привлечения. Помимо этого, по таким делам довольно короткий срок давности привлечения, что требует от сотрудников право­охранитель­ных органов действовать достаточно оперативно, а с учётом необходи­мости уведомления водителя о явке для составления протокола такая задача порой становится сложно решаемой».

Как тип нарушения влияет на меру пресеченя

Мера наказания, которую выберет суд, не зависит от тяжести нарушения. Человек может не оплатить штраф 30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, и суд назначит ему штраф в двойном размере. При этом за 50 штрафов за превышение скорости на 20 км/ч суд может назначить водителю обязательные работы. Тут в расчёт берётся не размер неоплаченного штрафа, а скорее принципи­альность нарушителя в вопросах просрочки.

Однако в Госавтоинспекции отмечают, что зачастую суды довольно гуманно подходят к таким автомо­билистам. Абсолютное большин­ство наказаний, которое выносится в отношении неплательщиков, — штраф в двойном размере. Реже — обязательные работы, а ещё реже — арест.

А как всё происходит в реальности? Есть известные кейсы

На практике нередки случаи, когда суды поступают с неплательщиками максимально гуманно, доволь­ствуясь тем, что выявленный нарушитель сразу погасил все задол­женности. Потому что поймать их зачастую бывает непросто.

Главная причина, по которой должников-рекордс­менов сложно отловить судебным приставам, заключается, например, в том, что штрафы они получают в Москве и Подмосковье, а зареги­стрированы в другом регионе. В итоге штраф направ­ляется по месту жительства, должника ищут судебные приставы, а сам нарушитель продолжает нарушать правила в столице.

Поэтому в Госавтоинспекции собрали базу должников, с помощью камер вычисляют маршруты пере­движения их машин, а затем передают информацию приставам. Те обращаются к своим коллегам из регионов, которые возбудили испол­нитель­ные производства, а они, в свою очередь, дают ТЗ обратно.

Как только такое задание получено, инспекторы ГИБДД целе­направ­ленно вычисляют должника на дороге, останав­ливают его, а потом вызывают приставов, которые тут же, прямо на дороге, аресто­вывают машину в качестве залога уплаты штрафов. В большин­стве случаев такие нарушители в итоге всё оплачивали.

Но есть и исключения. Так, один авто­владелец накопил более двух тысяч штрафов! Его остановили сотрудники ДПС на Рублёвском шоссе в Москве, но он заблокировал двери. В итоге пришлось разбивать стёкла (которые оказались брониро­ванными), чтобы он оказался на улице.

В отношении данного автовладельца было оформ­лено 184 протокола за неуплату штрафов: по остальным попросту истекли сроки давности. Кроме того, он управлял автомо­билем, будучи лишённым прав, за что был арестован. Однако буквально через месяц снова попался в руки сотрудников ДПС. И на этот раз судья арестовал его на 15 суток. А так как штрафы не были заплачены, то машина ушла в руки приставов и была выставлена на торги.

Самым известным должником, к которому применили всю строгость закона, была Мара Багдасарян. Напомним: ей в общей сложности было назначено 600 часов обязательных работ. Позже она попала ещё и под «уголовку»: получила год исправи­тельных работ, но уже не за долги по штрафам, а за поддельный листок нетрудо­способности, сделанный, чтобы не выполнять обязательные работы.