Не оплачиваю штрафы за нарушения ПДД: что мне за это будет?
Влад Зенин
В СМИ регулярно появляются новости о нерадивых водителях, которые копят даже не десятки, а сотни неоплаченных штрафов, продолжают ездить, но потом всё-таки попадаются в руки инспекторов ГИБДД и получают по полной программе. Рассказываем, что будет, если забыть, не успеть или попросту не оплачивать штрафы за нарушения ПДД.
Сколько даётся времени на погашение штрафа
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, на обжалование штрафа отводится 10 суток с момента получения копии постановления. Но не надо путать это со временем вынесения постановления.
Например, в случае с некоторыми нарушениями правил дорожного движения у автовладельца есть 20 суток для оплаты с 50-процентной скидкой, которые отсчитываются именно от вынесения постановления, то есть той даты, когда документ подписал инспектор.
А обжаловать штраф можно в течение 10 суток с того момента, когда он был вручён или получен по почте автовладельцем. Проще говоря, срок начинается с даты, указанной на почтовом штампе. И если за отведённое время он не был обжалован, то документ считается вступившим в законную силу.
И с этого момента у автомобилиста есть 60 дней на оплату. То есть на погашение постановления у водителя имеется суммарно 70 дней, включая десять, отведённых на обжалование. По истечении этого срока постановление направляется судебным приставам для принудительного взыскания.
Что будет, если 70 дней всё-таки не хватило
В отношении человека, не обжаловавшего и не оплатившего штраф в срок, будет возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы, как правило, находят его банковские счета и блокируют сумму задолженности. Если по исполнительному производству провинившийся не оплатит долг добровольно, то приставы взыщут с него ещё и собственные расходы: семь процентов от суммы штрафа, но не менее одной тысячи рублей.
Если же действующих банковских счетов у нарушителя нет, то судебные приставы должны отыскать самого должника. А чтобы искать было проще, сотрудники ФССП могут ограничить выезд неплательщика за границу, но при условии, что сумма штрафов, ожидающих погашения, превышает 30 000 рублей.
На этом проблемы просрочившего не заканчиваются. Если он обратится за какой-нибудь услугой в ГИБДД или его остановит инспектор на дороге, то дальнейшие события могут развиваться по следующему сценарию. Инспектор оформит протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП за неуплату штрафа в срок, и меру пресечения в этом случае будет назначать суд. Потому что эта статья предусматривает не только штраф в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, а ещё и такие варианты наказания, как административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Если автомобилист задолжал 500 рублей, то инспектор, скорее всего, просто оформит протокол, а автомобилист потом получит повестку в суд. Если же водитель — злостный неплательщик, то инспектор сопроводит его в суд. Потому что нельзя заочно назначить наказание, связанное с ограничением свободы. То есть без участия в процессе самого злостного неплательщика суд не может назначить ему арест или обязательные работы.
По словам адвоката Льва Воропаева, сценарий, при котором инспекторы ГИБДД будут целенаправленно ловить водителей с большим количеством непогашенных штрафов, вполне вероятен.
«Практика привлечения водителей к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, за несвоевременную оплату штрафа, различна и зависит от того, в каком городе и на территории какого субъекта выявляется нарушение, — объясняет Воропаев. — В тех субъектах, где ГИБДД чётко отслеживает поступления денежных средств в счёт оплаты штрафа, они выявляют нарушителей активно и способствуют своевременному привлечению таких несознательных граждан к ответственности.
Во многих регионах нарушителей вылавливают прямо на дорогах при остановке автомобилей сотрудниками ГИБДД. Установив, что водитель своевременно не оплатил штраф, его обычно доставляют незамедлительно в суд, где его может ожидать наказание вплоть до ареста.
Сложнее практика привлечения обстоит в больших мегаполисах и крупных регионах. Дела по этой статье должен рассматривать мировой суд по месту регистрации нарушителя, а в столице, например, много граждан имеют "прописку" в других регионах, что серьёзно осложняет вопрос привлечения. Помимо этого, по таким делам довольно короткий срок давности привлечения, что требует от сотрудников правоохранительных органов действовать достаточно оперативно, а с учётом необходимости уведомления водителя о явке для составления протокола такая задача порой становится сложно решаемой».
Как тип нарушения влияет на меру пресеченя
Мера наказания, которую выберет суд, не зависит от тяжести нарушения. Человек может не оплатить штраф 30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, и суд назначит ему штраф в двойном размере. При этом за 50 штрафов за превышение скорости на
Однако в Госавтоинспекции отмечают, что зачастую суды довольно гуманно подходят к таким автомобилистам. Абсолютное большинство наказаний, которое выносится в отношении неплательщиков, — штраф в двойном размере. Реже — обязательные работы, а ещё реже — арест.
А как всё происходит в реальности? Есть известные кейсы
На практике нередки случаи, когда суды поступают с неплательщиками максимально гуманно, довольствуясь тем, что выявленный нарушитель сразу погасил все задолженности. Потому что поймать их зачастую бывает непросто.
Главная причина, по которой должников-рекордсменов сложно отловить судебным приставам, заключается, например, в том, что штрафы они получают в Москве и Подмосковье, а зарегистрированы в другом регионе. В итоге штраф направляется по месту жительства, должника ищут судебные приставы, а сам нарушитель продолжает нарушать правила в столице.
Поэтому в Госавтоинспекции собрали базу должников, с помощью камер вычисляют маршруты передвижения их машин, а затем передают информацию приставам. Те обращаются к своим коллегам из регионов, которые возбудили исполнительные производства, а они, в свою очередь, дают ТЗ обратно.
Как только такое задание получено, инспекторы ГИБДД целенаправленно вычисляют должника на дороге, останавливают его, а потом вызывают приставов, которые тут же, прямо на дороге, арестовывают машину в качестве залога уплаты штрафов. В большинстве случаев такие нарушители в итоге всё оплачивали.
Но есть и исключения. Так, один автовладелец накопил более двух тысяч штрафов! Его остановили сотрудники ДПС на Рублёвском шоссе в Москве, но он заблокировал двери. В итоге пришлось разбивать стёкла (которые оказались бронированными), чтобы он оказался на улице.
В отношении данного автовладельца было оформлено 184 протокола за неуплату штрафов: по остальным попросту истекли сроки давности. Кроме того, он управлял автомобилем, будучи лишённым прав, за что был арестован. Однако буквально через месяц снова попался в руки сотрудников ДПС. И на этот раз судья арестовал его на 15 суток. А так как штрафы не были заплачены, то машина ушла в руки приставов и была выставлена на торги.
Самым известным должником, к которому применили всю строгость закона, была Мара Багдасарян. Напомним: ей в общей сложности было назначено 600 часов обязательных работ. Позже она попала ещё и под «уголовку»: получила год исправительных работ, но уже не за долги по штрафам, а за поддельный листок нетрудоспособности, сделанный, чтобы не выполнять обязательные работы.