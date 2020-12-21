Этот ролик стал вирусным в Китае: задержание женщины на игрушечном автомобиле

Как выяснила полиция, китаянка по фамилии Ли работает в магазине игрушек, где в том числе продаются автомобили, достаточно крупные для того, чтобы человек мог сесть за руль. Эти автомобили магазин ради рекламы сдаёт в прокат в располо­женном неподалёку парке.

Начальник водительницы попросил её доставить в парк очередное «транс­портное средство». Однако вместо того, чтобы пере­везти его на грузовике, Ли предпочла отправиться к точке назначения своим ходом.