Водитель провёл 10 часов под снежным завалом и выжил

Этот ролик стал вирусным в Китае: задержание женщины на игрушечном автомобиле

Новости

Дмитрий Елизаров

В соцсетях Китая становится вирусным видео с дорожных камер наружного наблюдения, на котором запечатлён движущийся по одной из улиц Цюаньчжоу ярко-розовый игрушечный автомобиль. Как передаёт британское издание Metro, его водительница смогла объяснить полиции, как она попала на дорогу, но машины всё же лишилась.

  • Как выяснила полиция, китаянка по фамилии Ли работает в магазине игрушек, где в том числе продаются автомобили, достаточно крупные для того, чтобы человек мог сесть за руль. Эти автомобили магазин ради рекламы сдаёт в прокат в располо­женном неподалёку парке.

  • Начальник водительницы попросил её доставить в парк очередное «транс­портное средство». Однако вместо того, чтобы пере­везти его на грузовике, Ли предпочла отправиться к точке назначения своим ходом.

  • При этом водительница выбрала для путешествия тёмное время суток, когда полноценных автомо­билей на дорогах меньше, и включила на машинке всю доступную иллюминацию. Однако это не спасло её от общения с дорожными полицей­скими. Ли отделалась выговором, но её «авто­мобиль» конфисковали. Как именно эта ситуация отразится на карьере сотрудницы магазина игрушек, не уточняется.

А вы как поступили бы на месте Ли?

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