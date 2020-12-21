Этот ролик стал вирусным в Китае: задержание женщины на игрушечном автомобиле
Дмитрий Елизаров
В соцсетях Китая становится вирусным видео с дорожных камер наружного наблюдения, на котором запечатлён движущийся по одной из улиц Цюаньчжоу ярко-розовый игрушечный автомобиль. Как передаёт британское издание Metro, его водительница смогла объяснить полиции, как она попала на дорогу, но машины всё же лишилась.
Как выяснила полиция, китаянка по фамилии Ли работает в магазине игрушек, где в том числе продаются автомобили, достаточно крупные для того, чтобы человек мог сесть за руль. Эти автомобили магазин ради рекламы сдаёт в прокат в расположенном неподалёку парке.
Начальник водительницы попросил её доставить в парк очередное «транспортное средство». Однако вместо того, чтобы перевезти его на грузовике, Ли предпочла отправиться к точке назначения своим ходом.
При этом водительница выбрала для путешествия тёмное время суток, когда полноценных автомобилей на дорогах меньше, и включила на машинке всю доступную иллюминацию. Однако это не спасло её от общения с дорожными полицейскими. Ли отделалась выговором, но её «автомобиль» конфисковали. Как именно эта ситуация отразится на карьере сотрудницы магазина игрушек, не уточняется.