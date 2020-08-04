Контрабандный McLaren 620R хотели провезти под видом Porsche

Суперкар прибыл в порт в контейнере 16 июля и был задекла­рирован как спорткупе Porsche Cayman, который стоит в несколько раз дешевле. Таким способом мошенники пытались уклониться от уплаты налогов.

Грузополучатель в лице компании Llorin Trading задеклари­ровал пошлины и налоги на сумму около 1,5 миллиона филип­пинских песо (30 600 долларов США), что примерно на 15 миллионов (305 700 долларов) меньше реальной налоговой суммы, которую следовало отдать за McLaren. Уполно­моченный налоговый инспектор порта Манилы Анджело Варгас выдал ордер на арест и задержание груза.

McLaren 620R стоимостью 33 миллионов филип­пинских песо (666,2 тысячи долларов) представ­ляет собой гоночный McLaren 570S GT4, который адаптирован для дорог общего пользо­вания. Суперкар оснащён 3,8-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнетателями (620 л.с. и 620 Нм) и семиступен­чатой пресе­лективной роботизи­рованной коробкой.