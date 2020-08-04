Volkswagen выкупит у россиян десятки автомобилей и уничтожит их

Контрабандный McLaren 620R хотели провезти под видом Porsche

Новости

Артём Шахнович

Таможенные службы Манилы, столицы Филиппин, задержали суперкар McLaren, который пытались ввезти на терри­торию страны под видом совер­шенно другого автомобиля. Об этом сообщает Carmundi.

McLaren 620R
1/3

  • Суперкар прибыл в порт в контейнере 16 июля и был задекла­рирован как спорткупе Porsche Cayman, который стоит в несколько раз дешевле. Таким способом мошенники пытались уклониться от уплаты налогов.

  • Грузополучатель в лице компании Llorin Trading задеклари­ровал пошлины и налоги на сумму около 1,5 миллиона филип­пинских песо (30 600 долларов США), что примерно на 15 миллионов (305 700 долларов) меньше реальной налоговой суммы, которую следовало отдать за McLaren. Уполно­моченный налоговый инспектор порта Манилы Анджело Варгас выдал ордер на арест и задержание груза.

  • McLaren 620R стоимостью 33 миллионов филип­пинских песо (666,2 тысячи долларов) представ­ляет собой гоночный McLaren 570S GT4, который адаптирован для дорог общего пользо­вания. Суперкар оснащён 3,8-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнетателями (620 л.с. и 620 Нм) и семиступен­чатой пресе­лективной роботизи­рованной коробкой.

  • 620R имеет каркас безопасности и опциональные слики. До 100 км/ч он разгоняется за 2,9 секунды, максимальная скорость — 322 км/ч. Тираж — всего 350 экземпляров.

А вы бы отличили McLaren 620R от Porsche Cayman?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение