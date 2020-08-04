Контрабандный McLaren 620R хотели провезти под видом Porsche
Артём Шахнович
Таможенные службы Манилы, столицы Филиппин, задержали суперкар McLaren, который пытались ввезти на территорию страны под видом совершенно другого автомобиля. Об этом сообщает Carmundi.
Суперкар прибыл в порт в контейнере 16 июля и был задекларирован как спорткупе Porsche Cayman, который стоит в несколько раз дешевле. Таким способом мошенники пытались уклониться от уплаты налогов.
Грузополучатель в лице компании Llorin Trading задекларировал пошлины и налоги на сумму около 1,5 миллиона филиппинских песо (30 600 долларов США), что примерно на 15 миллионов (305 700 долларов) меньше реальной налоговой суммы, которую следовало отдать за McLaren. Уполномоченный налоговый инспектор порта Манилы Анджело Варгас выдал ордер на арест и задержание груза.
McLaren 620R стоимостью 33 миллионов филиппинских песо (666,2 тысячи долларов) представляет собой гоночный McLaren 570S GT4, который адаптирован для дорог общего пользования. Суперкар оснащён 3,8-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями (620 л.с. и 620 Нм) и семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой.
620R имеет каркас безопасности и опциональные слики. До
100 км/чон разгоняется за 2,9 секунды, максимальная скорость — 322 км/ч.Тираж — всего 350 экземпляров.