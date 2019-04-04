Авто.ру проведёт конференцию для дилеров в Самаре

В пятницу, 26 апреля, Авто.ру соберёт дилеров Поволжья на конференции в Самаре. Мы с радостью расскажем вам о новых продуктах для дилеров, а эксперты автобизнеса поделятся своим опытом и успешными кейсами. В перерывах между информационными блоками каждый сможет задать интересующие его вопросы.

Когда? 26 апреля в 11:00 по местному времени.

Где? В славном городе Самара на улице Самарская, дом 110, в отеле Lotte.

Сколько это стоит? Вы не поверите – это абсолютно бесплатно! Но требуется регистрация.

После окончания конференции все приглашаются на вечеринку с напитками и музыкой, где мы сможем пообщаться в неформальной обстановке.