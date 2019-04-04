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Авто.ру проведёт конференцию для дилеров в Самаре

Дмитрий Савостьянчик

В пятницу, 26 апреля, Авто.ру соберёт дилеров Поволжья на конференции в Самаре. Мы с радостью расскажем вам о новых продуктах для дилеров, а эксперты автобизнеса поделятся своим опытом и успешными кейсами. В перерывах между информационными блоками каждый сможет задать интересующие его вопросы.

  • Когда? 26 апреля в 11:00 по местному времени.

  • Где? В славном городе Самара на улице Самарская, дом 110, в отеле Lotte.

  • Сколько это стоит? Вы не поверите – это абсолютно бесплатно! Но требуется регистрация.

После окончания конференции все приглашаются на вечеринку с напитками и музыкой, где мы сможем пообщаться в неформальной обстановке.

Подробная программа конференции и регистрация – ЗДЕСЬ

Придёте к нам на конференцию, чтобы узнать много интересного? 

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