В России появился в продаже редкий мотоцикл за 11,5 миллиона рублей

Confederate Combat Fighter G51 Black Flag построили в 2017 году, и с тех пор на нём вообще не ездили: мотоцикл новый. Его порядковый номер — 12, а всего создано 30 экземп­ляров этой модели. Это последний мотоцикл, выпущенный основателем фирмы Confederate Мэтью Чемберсом до продажи бренда.