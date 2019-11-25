С нового года машины подорожают из-за двукратного роста утильсбора

В России появился в продаже редкий мотоцикл за 11,5 миллиона рублей

Новости

Николай Андреев

На Авто.ру появилось объявление о продаже мотоцикла Confederate Combat Fighter G51 Black Flag за 11 500 000 рублей. По словам продавца, это единст­венный экземпляр модели в России и один из самых дорогих двухколёсников, когда-либо продававшихся в стране.

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  • Confederate Combat Fighter G51 Black Flag построили в 2017 году, и с тех пор на нём вообще не ездили: мотоцикл новый. Его порядковый номер — 12, а всего создано 30 экземп­ляров этой модели. Это последний мотоцикл, выпущенный основателем фирмы Confederate Мэтью Чемберсом до продажи бренда.

  • Байк с алюминиевой рамой полностью собран вручную. Главная фишка крутой внешности — наличие смотровых окон в бензобаке, крышке газо­распреде­ли­тельного механизма и воздушном фильтре. Через них можно наблюдать за работой мотоцикла.

  • Confederate оснащён двухцилиндровым V-образ­ным 2,2-литровым мотором мощностью 200 лошадиных сил. Мотоцикл имеет максимальную скорость в 265 км/ч.

Что взяли бы за 11,5 миллиона рублей?

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