В России появился в продаже редкий мотоцикл за 11,5 миллиона рублей
Николай Андреев
На Авто.ру появилось объявление о продаже мотоцикла Confederate Combat Fighter G51 Black Flag за 11 500 000 рублей. По словам продавца, это единственный экземпляр модели в России и один из самых дорогих двухколёсников, когда-либо продававшихся в стране.
Confederate Combat Fighter G51 Black Flag построили в 2017 году, и с тех пор на нём вообще не ездили: мотоцикл новый. Его порядковый номер — 12, а всего создано 30 экземпляров этой модели. Это последний мотоцикл, выпущенный основателем фирмы Confederate Мэтью Чемберсом до продажи бренда.
Байк с алюминиевой рамой полностью собран вручную. Главная фишка крутой внешности — наличие смотровых окон в бензобаке, крышке газораспределительного механизма и воздушном фильтре. Через них можно наблюдать за работой мотоцикла.
Confederate оснащён двухцилиндровым
V-образным 2,2-литровым мотором мощностью 200 лошадиных сил. Мотоцикл имеет максимальную скорость в 265 км/ч.