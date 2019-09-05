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Конференция Авто.ру в Сочи — как прошло одно из главных событий в автомобильном бизнесе России

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В конце июля в Сочи прошла конферен­ция для дилеров, организо­ванная командой Авто.ру, на которую были при­глашены предста­вители дилерских сетей со всей России, а с докладами выступали топовые спикеры отрасли. Коротко рассказы­ваем о том, как это было и о чём говорили эксперты.

Роман Цупер, руководитель службы коммерческих сервисов и продаж Авто.ру

Роман Цупер, руководитель службы коммер­ческих сервисов и продаж, рас­сказал, как Авто.ру из небольшого класси­файда вырос в один из важней­ших инстру­ментов для автомо­бильного бизнеса в России, и как сервис будет разви­ваться в ближайшие два года.

Мартин Хрзан, директор по развитию бизнеса компании AAA Auto

Мартин Хрзан, директор по развитию бизнеса чешской компании AAA Auto — крупней­шего продавца подер­жанных автомо­билей в центральной Европе — рассказал, как компания работает с подержан­ными автомо­билями. Поделился техно­логией поиска машин для выкупа в Европе, рассмотрел, что происходит с автомо­билями после выкупа и как построено цено­образо­вание в компании, и как всё это помогло ААА Auto продать 85 тысяч машин в 2018 году.

Александр Усольцев, спикер-эксперт академии «РОАД»

Александр Усольцев, спикер-эксперт академии «РОАД», говорил о неиз­бежности транс­фор­мации современного авто­бизнеса, объяснил смысл термина «омни­канальность» и поделился понима­нием того, как можно использо­вать этот инстру­мент. По мнению Александра, дилерам, нацелен­ным на успех, придётся научиться общаться с клиентом на тех плат­формах, которые удобны и комфортны клиенту — в онлайн-чатах, мессен­джерах, соцсетях.

Артём Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ААА Моторс

Артём Самородов, директор департа­мента продаж автомо­билей с пробегом холдинга ААА Моторс, поделился опытом компании по внед­рению матрицы целевой маржи — инстру­мента, который помогает мене­джерам рас­считать цену выкупа авто­мобиля с пробегом и итоговую стои­мость продажи.

Евгений Горянский, бизнес-тренер

Бизнес-тренер Евгений Горянский говорил о глав­ной проблеме большин­ства продавцов, которые тратят деньги на при­влече­ние новых клиентов, но забывают про уже имеющихся. А заодно выделил восемь трендов для дилеров, которые помогут сделать взаимо­действие с клиентами эффективнее.

Павел Блюденов, журналист, автоблогер

Журналист и автоблогер Павел Блюденов вспомнил о положи­тельных и отрица­тельных случаях своего общения с дилерами, рассказал, почему такое сотруд­ниче­ство часто оказыва­ется неэффектив­ным, предложил способы решения этих проблем и варианты использо­вания получен­ного материала в работе авто­салонов. По мнению Павла, перед началом сотруд­ниче­ства с блогерами важно точно сформули­ровать цели и задачи и понять, как можно применить получен­ный контент в будущем.


После завершения деловой части меро­приятия участ­ники отправились на парусную регату — командные соревно­вания на яхтах в Чёрном море.

Впечатления участников конференции

Андрей Кузьмин, исполнительный директор Аксель Групп: «Интересно было послушать про омни­канальность и планы развития Авто.ру. Посещать подобные меро­приятия очень полезно, а конферен­ция Авто.ру — это хорошая площадка для обмена опытом и мнениями. Здесь рождаются новые знаком­ства и полезные связи».

Директор по маркетингу ГК «Вагнер» Михаил Подушко: «Последнее время ценность конфе­ренций очень сильно девальви­рована — заезжен­ные спикеры и темы, а полу­пустой зал в конце служит логичным финальным аккордом. Но в Сочи собрались интерес­ные спикеры, а в ауди­тории можно было услышать свежие мысли».

Посмотреть все выступления спикеров можно вот тут.
А здесь мы выложили презентации, которые могут помочь вам в развитии вашего бизнеса.
Ну и посмотрите фотоотчёт — и если вы всё пропустили, то в следующий раз приезжайте на конференцию Авто.ру

Были на конференции Авто.ру в Сочи?

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