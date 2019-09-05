Конференция Авто.ру в Сочи — как прошло одно из главных событий в автомобильном бизнесе России

Андрей Кузьмин, исполнительный директор Аксель Групп: «Интересно было послушать про омни­канальность и планы развития Авто.ру. Посещать подобные меро­приятия очень полезно, а конферен­ция Авто.ру — это хорошая площадка для обмена опытом и мнениями. Здесь рождаются новые знаком­ства и полезные связи».

Директор по маркетингу ГК «Вагнер» Михаил Подушко: «Последнее время ценность конфе­ренций очень сильно девальви­рована — заезжен­ные спикеры и темы, а полу­пустой зал в конце служит логичным финальным аккордом. Но в Сочи собрались интерес­ные спикеры, а в ауди­тории можно было услышать свежие мысли».