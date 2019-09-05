Конференция Авто.ру в Сочи — как прошло одно из главных событий в автомобильном бизнесе России
Дмитрий Савостьянчик
В конце июля в Сочи прошла конференция для дилеров, организованная командой Авто.ру, на которую были приглашены представители дилерских сетей со всей России, а с докладами выступали топовые спикеры отрасли. Коротко рассказываем о том, как это было и о чём говорили эксперты.
Роман Цупер, руководитель службы коммерческих сервисов и продаж, рассказал, как Авто.ру из небольшого классифайда вырос в один из важнейших инструментов для автомобильного бизнеса в России, и как сервис будет развиваться в ближайшие два года.
Мартин Хрзан, директор по развитию бизнеса чешской компании AAA Auto — крупнейшего продавца подержанных автомобилей в центральной Европе — рассказал, как компания работает с подержанными автомобилями. Поделился технологией поиска машин для выкупа в Европе, рассмотрел, что происходит с автомобилями после выкупа и как построено ценообразование в компании, и как всё это помогло ААА Auto продать 85 тысяч машин в 2018 году.
Александр Усольцев, спикер-эксперт академии «РОАД», говорил о неизбежности трансформации современного автобизнеса, объяснил смысл термина «омниканальность» и поделился пониманием того, как можно использовать этот инструмент. По мнению Александра, дилерам, нацеленным на успех, придётся научиться общаться с клиентом на тех платформах, которые удобны и комфортны клиенту — в онлайн-чатах, мессенджерах, соцсетях.
Артём Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом холдинга ААА Моторс, поделился опытом компании по внедрению матрицы целевой маржи — инструмента, который помогает менеджерам рассчитать цену выкупа автомобиля с пробегом и итоговую стоимость продажи.
Бизнес-тренер Евгений Горянский говорил о главной проблеме большинства продавцов, которые тратят деньги на привлечение новых клиентов, но забывают про уже имеющихся. А заодно выделил восемь трендов для дилеров, которые помогут сделать взаимодействие с клиентами эффективнее.
Журналист и автоблогер Павел Блюденов вспомнил о положительных и отрицательных случаях своего общения с дилерами, рассказал, почему такое сотрудничество часто оказывается неэффективным, предложил способы решения этих проблем и варианты использования полученного материала в работе автосалонов. По мнению Павла, перед началом сотрудничества с блогерами важно точно сформулировать цели и задачи и понять, как можно применить полученный контент в будущем.
После завершения деловой части мероприятия участники отправились на парусную регату — командные соревнования на яхтах в Чёрном море.
Впечатления участников конференции
Андрей Кузьмин, исполнительный директор Аксель Групп: «Интересно было послушать про омниканальность и планы развития Авто.ру. Посещать подобные мероприятия очень полезно, а конференция Авто.ру — это хорошая площадка для обмена опытом и мнениями. Здесь рождаются новые знакомства и полезные связи».
Директор по маркетингу ГК «Вагнер» Михаил Подушко: «Последнее время ценность конференций очень сильно девальвирована — заезженные спикеры и темы, а полупустой зал в конце служит логичным финальным аккордом. Но в Сочи собрались интересные спикеры, а в аудитории можно было услышать свежие мысли».