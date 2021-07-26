Конференция Авто.ру в Казани пройдёт 13 августа: о чём расскажут спикеры

Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представи­телей автобизнеса. Следущий город для встречи — Казань. Мероприятие состоится 13 августа.

Главные темы конференции — транс­­формация рынка и новые бизнес-процессы, которые дилеры выстроили за прошедший год, новые каналы выкупа авто­мобилей и привле­чения трафика и клиентов. Эксперты поделятся свежими кейсами, актуаль­ной аналитикой авторынка Поволжья, расскажут об эффективных инстру­ментах и сервисах Авто.ру, новых продуктах, экосистеме Яндекс для автоиндустрии и о многом другом.

Конференция будет полезна маркетологам, руково­дителям отделов продаж и директорам дилерских центров.

Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:

Анна Касьян, руководитель департамента маркетинга «РОЛЬФ | Автомобили с пробегом» в Москве и Санкт-Петербурге;

Виталий Шония, директор по маркетингу, ГК «РОЛЬФ»;

Анастасия Родионова, генеральный директор ГК «Альянс-Авто»;

Артём Нахаев, руководитель отдела выкупа, ГК «Автосеть.рф»;

Кирилл Ларин, основатель платформы «еКредит»;

Фаиль Халимов, соучредитель «Пионер Авто»;

Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;

Ильяс Гиндуллин и Алексей Большаков, команда продаж Авто.ру в Поволжье;

Султан Хасанов, ведущий менеджер по развитию клиентов вертикали Авто, Яндекс.

Начало мероприятия — в 11:00 в конференц-зале отеля «Мираж» по адресу: улица Московская, 5. Завершение — за ужином в ресторане Milli, где кроме вкусной еды, живой музыки и приятной компании гостей ожидает командный квиз с крутыми призами. Участие бесплатное, но по предвари­тельной регистрации. Узнать подробную программу конференции и зареги­­стри­ро­ваться можно по этой ссылке.