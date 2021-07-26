Конференция Авто.ру в Казани пройдёт 13 августа: о чём расскажут спикеры
Дмитрий Савостьянчик
Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представителей автобизнеса. Следущий город для встречи — Казань. Мероприятие состоится 13 августа.
Главные темы конференции — трансформация рынка и новые бизнес-процессы, которые дилеры выстроили за прошедший год, новые каналы выкупа автомобилей и привлечения трафика и клиентов. Эксперты поделятся свежими кейсами, актуальной аналитикой авторынка Поволжья, расскажут об эффективных инструментах и сервисах Авто.ру, новых продуктах, экосистеме Яндекс для автоиндустрии и о многом другом.
Конференция будет полезна маркетологам, руководителям отделов продаж и директорам дилерских центров.
Спикеры конференции — ведущие эксперты автоиндустрии:
- Анна Касьян, руководитель департамента маркетинга «РОЛЬФ | Автомобили с пробегом» в Москве и Санкт-Петербурге;
- Виталий Шония, директор по маркетингу, ГК «РОЛЬФ»;
- Анастасия Родионова, генеральный директор ГК «Альянс-Авто»;
- Артём Нахаев, руководитель отдела выкупа, ГК «Автосеть.рф»;
- Кирилл Ларин, основатель платформы «еКредит»;
- Фаиль Халимов, соучредитель «Пионер Авто»;
- Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики, Авто.ру;
- Ильяс Гиндуллин и Алексей Большаков, команда продаж Авто.ру в Поволжье;
- Султан Хасанов, ведущий менеджер по развитию клиентов вертикали Авто, Яндекс.
Начало мероприятия — в 11:00 в конференц-зале отеля «Мираж» по адресу: улица Московская, 5. Завершение — за ужином в ресторане Milli, где кроме вкусной еды, живой музыки и приятной компании гостей ожидает командный квиз с крутыми призами. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Узнать подробную программу конференции и зарегистрироваться можно по этой ссылке.