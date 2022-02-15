4 марта пройдёт конференция для независимых дилеров от Авто.ру и CM.Expert: о чём расскажут эксперты

4 марта в Казани состоится первая конференция для независимых дилеров, организованная совместно Авто.ру и CM.Expert. Главные темы мероприятия — выкуп и другие эффективные каналы пополнения складов, актуальность автоматизации в автобизнесе, а также тенденции рынка автомобилей с пробегом в 2022 году.

Что будет

Спикеры поделятся полезными кейсами и рекомендациями по выкупу автомобилей, управлению складом и автоматизации различных процессов в бизнесе. Эксперты Авто.ру и CM.Expert уделят внимание аналитике рынка и расскажут о полезных инструментах классифайда, которые помогут продавцам сделать работу с сервисом ещё эффективнее. Наконец, конференция Авто.ру и CM.Expert — это отличный шанс пообщаться с коллегами и поделиться опытом в перерывах между выступлениями экспертов и во время кофе-брейка.

Кому полезно

Собственникам , которые самостоятельно продают свои автомобили. Расскажем, как продавать быстрее, не занижая цену.

Директорам и топ-менеджерам независимых дилерских центров . Площадка, на которой можно обсудить актуальное положение дел в автомобильной индустрии в регионе и в мире.

Руководителям отделов продаж . Они узнают про новые сервисы и инструменты аналитики, которые помогут сделать работу ещё эффективнее.

Байерам . Специалисты, которые занимаются выкупом автомобилей, получат свежие данные о трендах и состоянии рынка, а также познакомятся с опытом коллег.

Куда идти

Встречаемся в Palace Lounge Bar, в отеле Kazan Palace by Tasigo по адресу: город Казань, улица Калинина, 3Б. Начало конференции в 10:00. Участие бесплатное, но предварительная регистрация обязательна. Изучить подробную программу мероприятия и зарегистрироваться можно по этой ссылке.