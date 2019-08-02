Операторов частных дорожных камер оставят без заработка

Содержание частных комплексов фиксации нарушений ПДД переведут на фиксированную плату. В этом случае сумма вознаграждения не будет привязана к количеству выписанных с помощью камеры штрафов. Как сообщает издание «Коммерсантъ», с такой инициативой выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.

В настоящее время частные дорожные камеры устанавливаются и обслуживаются на деньги инвесторов, при этом компании получают из бюджета компенсации, размер которых зависит в том числе и от количества оформленных постановлений. Например, подмосковная фирма «МВС Груп» получает от государства 233 рубля с каждого штрафа, АО «Тамбовская сетевая компания» — 243 рубля, а «Ростелеком» в Курганской области — от 149 до 345 рублей.

Операторам камер выгодно устанавливать комплексы в местах, где можно собрать максимальное количество штрафов, не заботясь о безопасности дорожного движения. Всего в России эксплуатируется более 12 тысяч стационарных камер, с помощью которых за первые полгода 2019 года наложено 52 миллиона штрафов на 35 миллиардов рублей. Из них оплачены 41 миллион постановлений на 16 миллиардов рублей.

Предполагается, что нововведение вступит в силу во всех регионах России с 1 сентября 2019 года. Однако действующие контракты останутся без изменений, а новые условия будут применяться лишь в случае перезаключения договоров или заключения новых.

Ранее Госавтоинспеция опубликовала интерактивную карту России с точками размещения всех комплексов фиксации нарушений — как государственных, так и частных.