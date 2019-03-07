На них мы будем ездить завтра: лучшие концепты Женевы-2019
Константин Новацкий
Говорим «Женевский автосалон» — подразумеваем чумовые концепт-кары. С какими-то из этих новинок мы увидимся уже завтра, а кого-то встречаем в первый и в последний раз. Вот они, хэдлайнеры и шоу-стопперы Женевы.
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Audi Q4 e-tron
Немецкий бренд столь мощно выстрелил с серийным e-tron, что удивляться гаджетам в кроссовере Q4 уже не приходится. Кроме того, вау-эффектных фишек тут на порядок меньше. Внутри Q4 e-tron внимание привлекают разве что руль, фактурная передняя панель и массивный «язычок» под блоком климата. Даже боковые зеркала тут привычные, без камер и экранов в дверях. А всё потому, что электро-Q4 Audi хочет сделать серийным уже в конце следующего года. Иными словами, буквально вот-вот.
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Mitsubishi Engelberg Tourer
Концептуальный внедорожный турер от Mitsubishi не только внушает трепет и уважение, но и доносит важный месседж: вот на что будут похожи новые кроссоверы марки. И прежде всего — Outlander.
По крайней мере, это касается внешности. Engelberg Tourer выглядит массивнее, чем есть на самом деле, и этот трюк подкупает. Концепт может самостоятельно интересоваться погодой и данными о маршруте и подстраивать режим движения под условия езды. А ещё располагает тремя рядами сидений и боксами для багажа, инвентаря и экипировки — на случай большого путешествия. 2,4-литровому бензиновому атмосфернику тут помогают электромоторы на осях, а под ногами пассажиров расположена батарея в 20 кВт-ч, которую можно заряжать от сети. На одной электротяге Engelberg Tourer способен проехать всего 70 км, зато в гибридной связке дальнобойность очень даже ничего: 700 километров.
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Alfa Romeo Tonale
Хэдлайнер стенда Alfa Romeo — компактный кроссовер Tonale. Он ожидаемо меньше Stelvio и базируется на новой платформе Small US Wide, на которой выпускается, например, Jeep Renegade. Но как и Stelvio, Tonale эффектен и элегантен, а в деталях экстерьера «читаются» другие модели Alfa Romeo.
Женевский концепт оснащён гибридной установкой с возможностью зарядки от сети. Технические характеристики не объявлены — и во многом потому, что с серийным будущим у Tonale пока туманно.
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Skoda Vision iV
Как и ожидалось, концепт Vision iV стал намёком на новую серийную «Шкоду». А точнее, на первый в чешской гамме купеобразный электрический кроссовер. За исключением внешности, прилично оторванной от реальности, всё прочее в Vision iV — из разряда «бери и делай». Цифры мощности, крутящего момента, запаса хода и времени зарядки почти целиком соответствуют заявленным Audi Q4 e-tron. Что, в общем, неудивительно, ведь схема с полным приводом и двумя электромоторами у Vision iV та же. Ждём новинку в 2020-м?
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Nissan IMQ
Под футуристичной внешностью концепта IMQ скрываются уже знакомые гибридные наработки Nissan. Прежде всего это — эволюция силового тандема e-Power, где электромоторам помогает компактный бензиновый ДВС. Такое мы уже видели на последовательном гибриде Note, а сейчас представляем в виде полноприводного кроссовера.
По законам концепт-жанра Nissan IMQ — эффектная штучка. Интерьер без меры футуристичен, управление автомобилем полуавтономно, а общению водителя и машины помогает комплекс Omni-Sensing, способный распознавать образы, жесты и движения, обрабатывать информацию и моделировать образы и подсказки через систему дополненной реальности.
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Seat el-Born
el-Born — ещё один электроконцепт на общей «фольксвагеновской» тележке MEB. И он, как говорят в Seat, почти серийный. О внешности можно спорить, сравнивая новинку с кроссовером Cupra Formentor или даже с Tesla Model 3, но самобытность хэтчбека налицо.
На фоне родственного 170-сильного VW ID, el-Born — вполне себе спортивен. В движение пятидверку приводит 204-сильный мотор, питающийся от блока батарей в 63 кВт-ч. Запас хода — 420 километров по циклу WLTP. Этот показатель, правда, слабее, чем у собрата.
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Piech Mark Zero
Забавный факт: основатель нового бренда Piech Automotive AG — сын бывшего главы империи Volkswagen Фердинанда Пиха, который приходится внуком самому Фердинанду Порше. При этом женевский концепт Piech Mark Zero позиционируется по меньшей мере как идейный наследник Porsche 911. С небольшой поправкой: Mark Zero полностью электрический.
С заявлениями тоже не всё просто. Представленный как спорткар для пуристов (привет, 911!), концепт располагает электрическим мотором, но параллельно намекает, что силовая установка может быть любой – от классических ДВС до водородных вариантов.
Блок батарей тоже необычен: в его основе ячейки нового типа, почти не требующие охлаждения, поэтому массу узла можно снизить, а запас хода — увеличить. В данном случае — до 500 км. Словом, новость на новости.
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Citroen Ami One
Ami — милое имя из 60-х, но нынешний концепт Citroen похож на классическую букашку разве что простотой. 2,5-метровый электрический проповедник новой городской мобильности, Ami One — проект доступного транспорта для двоих. Он компактный, заряжается за два часа от обычной электросети и, благодаря низкой максималке в 45 км/ч, в ряде стран не требует наличия водительских прав.
Запас хода Ami One невелик – всего 100 км, но для городских перемещений этого хватает. По задумке Citroen, электрокар должен стать публично-персональным. То есть его можно использовать как каршеринговую машину для разовых поездок или взять в долгосрочную аренду сроком до пяти лет.
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Honda e Prototype
Внешность? Она кажется знакомой, ведь дизайн e Prototype — это развитие темы концептуального Urban EV, чей облик отсылал сразу на 50 лет назад, к миниатюрному хэтчбеку Honda N600.
Нынешний e Prototype стал чуть более осязаемым, но Honda продолжает называть его концепт-каром. Для модели готова заднеприводная платформа и блок батарей, способный заряжаться до 80% за 30 минут и дающий запас хода в 200 километров.
Из интересного и необычного — камеры вместо боковых зеркал, красочная световая индикация процесса зарядки и минималистичный лаунж-салон с продольными дисплеями в духе Mercedes-Benz.
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Imagine by Kia
Концепт-кар по фану? Бывает и такое. Kia решила представить, что бы было, если бы... у машины был 21 мультимедийный экран! Серьёзно, Imagine by Kia — странный вопрос и сразу ответ на него. В салоне автомобиля экраны расположены веером, что забавно. Что ещё забавнее, сама машина толком не позиционирована. Да, электрокар. Да, целиком концептуальный проект. Нет, никаких технических характеристик. Смотрите в экраны.
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Lagonda All-Terrain
Бренд Lagonda — это уже не Aston Martin в чистом виде, поэтому более свободен в экспериментах. Например, All-Terrain — это кроссовер, притом электрический.
Связь с реальностью пока очень слаба: серийной модель обещает стать только к 2022 году и по пути к конвейеру (или ручной сборке) сильно изменится. Сейчас концепт хвастает гладким, стремительным силуэтом, распашными дверями и интерьером с парящим — а точнее, левитирующим в магнитном поле — селектором мультимедиа. Всё выглядит очень стильно. Концепт производит должное впечатление, и пока это — главная миссия Lagonda.
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Cupra Formentor
Ещё один отделившийся от большой компании бренд — Cupra. «Дочка» Seat привезла в Женеву кроссовер Formentor и выглядит он классно, а передвигается — современно. Силовая начинка Formentor гибридная, мощностью 245 сил. При этом на одном электричестве новинка проезжает 50 километров.
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Subaru Viziv Adrenaline Concept
Концепт от Subaru приехал в Женеву похвастать лицом, в котором несложно разглядеть новый серийный XV. Правда, официально компания не подтверждает этого факта, фокусируя наше внимание на новой дизайн-философии Bolder – более смелых формах и агрессивном «луке». В общем, то, что нужно Subaru, чтобы немного встряхнуться.