На них мы будем ездить завтра: лучшие концепты Женевы-2019

Концептуальный внедорожный турер от Mitsubishi не только внушает трепет и уважение, но и доносит важный месседж: вот на что будут похожи новые кроссоверы марки. И прежде всего — Outlander.

По крайней мере, это касается внешности. Engelberg Tourer выглядит массивнее, чем есть на самом деле, и этот трюк подкупает. Концепт может самостоятельно интересоваться погодой и данными о маршруте и подстраивать режим движения под условия езды. А ещё располагает тремя рядами сидений и боксами для багажа, инвентаря и экипировки — на случай большого путешествия. 2,4-литровому бензиновому атмосфернику тут помогают электромоторы на осях, а под ногами пассажиров расположена батарея в 20 кВт-ч, которую можно заряжать от сети. На одной электротяге Engelberg Tourer способен проехать всего 70 км, зато в гибридной связке дальнобойность очень даже ничего: 700 километров.