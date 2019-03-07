Суперкары Женевы: самые мощные, быстрые и дорогие

На них мы будем ездить завтра: лучшие концепты Женевы-2019

Подборки

Константин Новацкий

Говорим «Женевский автосалон» — подразумеваем чумовые концепт-кары. С какими-то из этих новинок мы увидимся уже завтра, а кого-то встречаем в первый и в последний раз. Вот они, хэдлайнеры и шоу-стопперы Женевы.

~

Audi Q4 e-tron

Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
1/3
Фото: insideevs.com

Немецкий бренд столь мощно выстрелил с серийным e-tron, что удивляться гаджетам в кроссовере Q4 уже не приходится. Кроме того, вау-эффектных фишек тут на порядок меньше. Внутри Q4 e-tron внимание привлекают разве что руль, фактурная передняя панель и массивный «язычок» под блоком климата. Даже боковые зеркала тут привычные, без камер и экранов в дверях. А всё потому, что электро-Q4 Audi хочет сделать серийным уже в конце следующего года. Иными словами, буквально вот-вот.

~

Mitsubishi Engelberg Tourer

Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
1/4
Фото: autoevolution.com

Концептуальный внедорожный турер от Mitsubishi не только внушает трепет и уважение, но и доносит важный месседж: вот на что будут похожи новые кроссоверы марки. И прежде всего — Outlander.

По крайней мере, это касается внешности. Engelberg Tourer выглядит массивнее, чем есть на самом деле, и этот трюк подкупает. Концепт может самостоятельно интересоваться погодой и данными о маршруте и подстраивать режим движения под условия езды. А ещё располагает тремя рядами сидений и боксами для багажа, инвентаря и экипировки — на случай большого путешествия. 2,4-литровому бензиновому атмосфернику тут помогают электромоторы на осях, а под ногами пассажиров расположена батарея в 20 кВт-ч, которую можно заряжать от сети. На одной электротяге Engelberg Tourer способен проехать всего 70 км, зато в гибридной связке дальнобойность очень даже ничего: 700 километров.

~

Alfa Romeo Tonale

1/3

Хэдлайнер стенда Alfa Romeo — компактный кроссовер Tonale. Он ожидаемо меньше Stelvio и базируется на новой платформе Small US Wide, на которой выпускается, например, Jeep Renegade. Но как и Stelvio, Tonale эффектен и элегантен, а в деталях экстерьера «читаются» другие модели Alfa Romeo.

Женевский концепт оснащён гибридной установкой с возможностью зарядки от сети. Технические характеристики не объявлены — и во многом потому, что с серийным будущим у Tonale пока туманно.

~

Skoda Vision iV

Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
1/5
Фото: autoevolution.com

Как и ожидалось, концепт Vision iV стал намёком на новую серийную «Шкоду». А точнее, на первый в чешской гамме купеобразный электрический кроссовер. За исключением внешности, прилично оторванной от реальности, всё прочее в Vision iV — из разряда «бери и делай». Цифры мощности, крутящего момента, запаса хода и времени зарядки почти целиком соответствуют заявленным Audi Q4 e-tron. Что, в общем, неудивительно, ведь схема с полным приводом и двумя электромоторами у Vision iV та же. Ждём новинку в 2020-м?

~

Nissan IMQ

1/4

Под футуристичной внешностью концепта IMQ скрываются уже знакомые гибридные наработки Nissan. Прежде всего это — эволюция силового тандема e-Power, где электромоторам помогает компактный бензиновый ДВС. Такое мы уже видели на последовательном гибриде Note, а сейчас представляем в виде полноприводного кроссовера.

По законам концепт-жанра Nissan IMQ — эффектная штучка. Интерьер без меры футуристичен, управление автомобилем полуавтономно, а общению водителя и машины помогает комплекс Omni-Sensing, способный распознавать образы, жесты и движения, обрабатывать информацию и моделировать образы и подсказки через систему дополненной реальности.

~

Seat el-Born

Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
1/3
Фото: carscoops.com

el-Born — ещё один электроконцепт на общей «фольксвагеновской» тележке MEB. И он, как говорят в Seat, почти серийный. О внешности можно спорить, сравнивая новинку с кроссовером Cupra Formentor или даже с Tesla Model 3, но самобытность хэтчбека налицо.

На фоне родственного 170-сильного VW ID, el-Born — вполне себе спортивен. В движение пятидверку приводит 204-сильный мотор, питающийся от блока батарей в 63 кВт-ч. Запас хода — 420 километров по циклу WLTP. Этот показатель, правда, слабее, чем у собрата.

~

Piech Mark Zero

Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
1/3
Фото: carscoops.com

Забавный факт: основатель нового бренда Piech Automotive AG — сын бывшего главы империи Volkswagen Фердинанда Пиха, который приходится внуком самому Фердинанду Порше. При этом женевский концепт Piech Mark Zero позиционируется по меньшей мере как идейный наследник Porsche 911. С небольшой поправкой: Mark Zero полностью электрический.

С заявлениями тоже не всё просто. Представленный как спорткар для пуристов (привет, 911!), концепт располагает электрическим мотором, но параллельно намекает, что силовая установка может быть любой – от классических ДВС до водородных вариантов.

Блок батарей тоже необычен: в его основе ячейки нового типа, почти не требующие охлаждения, поэтому массу узла можно снизить, а запас хода — увеличить. В данном случае — до 500 км. Словом, новость на новости.

~

Citroen Ami One

Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
1/3
Фото: carscoops.com

Ami — милое имя из 60-х, но нынешний концепт Citroen похож на классическую букашку разве что простотой. 2,5-метровый электрический проповедник новой городской мобильности, Ami One — проект доступного транспорта для двоих. Он компактный, заряжается за два часа от обычной электросети и, благодаря низкой максималке в 45 км/ч, в ряде стран не требует наличия водительских прав.

Запас хода Ami One невелик – всего 100 км, но для городских перемещений этого хватает. По задумке Citroen, электрокар должен стать публично-персональным. То есть его можно использовать как каршеринговую машину для разовых поездок или взять в долгосрочную аренду сроком до пяти лет.

~

Honda e Prototype

Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
1/4
Фото: carscoops.com

Внешность? Она кажется знакомой, ведь дизайн e Prototype — это развитие темы концептуального Urban EV, чей облик отсылал сразу на 50 лет назад, к миниатюрному хэтчбеку Honda N600.

Нынешний e Prototype стал чуть более осязаемым, но Honda продолжает называть его концепт-каром. Для модели готова заднеприводная платформа и блок батарей, способный заряжаться до 80% за 30 минут и дающий запас хода в 200 километров.

Из интересного и необычного — камеры вместо боковых зеркал, красочная световая индикация процесса зарядки и минималистичный лаунж-салон с продольными дисплеями в духе Mercedes-Benz.

~

Imagine by Kia

1/4

Концепт-кар по фану? Бывает и такое. Kia решила представить, что бы было, если бы... у машины был 21 мультимедийный экран! Серьёзно, Imagine by Kia — странный вопрос и сразу ответ на него. В салоне автомобиля экраны расположены веером, что забавно. Что ещё забавнее, сама машина толком не позиционирована. Да, электрокар. Да, целиком концептуальный проект. Нет, никаких технических характеристик. Смотрите в экраны.

~

Lagonda All-Terrain

Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
1/5
Фото: motor1.com


Бренд Lagonda — это уже не Aston Martin в чистом виде, поэтому более свободен в экспериментах. Например, All-Terrain — это кроссовер, притом электрический.

Связь с реальностью пока очень слаба: серийной модель обещает стать только к 2022 году и по пути к конвейеру (или ручной сборке) сильно изменится. Сейчас концепт хвастает гладким, стремительным силуэтом, распашными дверями и интерьером с парящим — а точнее, левитирующим в магнитном поле — селектором мультимедиа. Всё выглядит очень стильно. Концепт производит должное впечатление, и пока это — главная миссия Lagonda.

~

Cupra Formentor

Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
1/4
Фото: motor1.com

Ещё один отделившийся от большой компании бренд — Cupra. «Дочка» Seat привезла в Женеву кроссовер Formentor и выглядит он классно, а передвигается — современно. Силовая начинка Formentor гибридная, мощностью 245 сил. При этом на одном электричестве новинка проезжает 50 километров.

~

Subaru Viziv Adrenaline Concept

1/4

Концепт от Subaru приехал в Женеву похвастать лицом, в котором несложно разглядеть новый серийный XV. Правда, официально компания не подтверждает этого факта, фокусируя наше внимание на новой дизайн-философии Bolder – более смелых формах и агрессивном «луке». В общем, то, что нужно Subaru, чтобы немного встряхнуться.

Что для вас важнее в концептуальных новинках?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение